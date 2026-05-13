Danh tính đôi vợ chồng ăn mặc giản dị, đi nhận ô tô 700 triệu đồng, hé lộ câu chuyện phía sau

Một đoạn clip ghi lại cảnh một gia đình đi nhận xe ô tô lan truyền trên mạng xã hội mới đây đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Không giống như những hình ảnh nhận xe lộng lẫy thường thấy, gia đình gồm 2 bố mẹ và 4 con nhỏ ăn mặc rất giản dị, dáng vẻ đứng chụp ảnh không tránh khỏi ngượng ngùng nhưng người xem vẫn cảm nhận được sự mừng rỡ, hạnh phúc trên gương mặt cả gia đình.

Được biết, người đàn ông trong đoạn clip là anh Chhưih (sống tại Pleiku, Gia Lai). Chia sẻ trên Tri thức - Znews , anh Chhưih bộc bạch, vợ chồng anh đều làm nương rẫy, trồng cà phê, công việc khá bận rộn. Cách đây không lâu, anh Chhưih đã đi học lái xe.

Gia đình anh Chhưih giản dị đi nhận ô tô mới.

Sau nhiều năm tiết kiệm, anh Chhưih và vợ quyết định mua một chiếc ô tô để phục vụ công việc và việc đi lại của gia đình. Chiếc xe mới mua có giá lăn bánh khoảng 700 triệu đồng. Khi biết sắp có ô tô, vợ và các con của anh Chhưih đều rất vui và háo hức vì lần đầu được ngồi trên chiếc xe mới của gia đình.

Anh Hồ Hoàng Ý (SN 2001), nhân viên tư vấn bán hàng tại chi nhánh Gia Lai - người trực tiếp hỗ trợ gia đình anh Chhưih mua xe kể thêm, trước khi đưa ra quyết định, người đàn ông đã tìm hiểu khá kỹ. Ban đầu anh cân nhắc nhiều dòng xe, đi xem và tìm hiểu rất kỹ. Sau khi được tư vấn và trải nghiệm thực tế, thấy chiếc xe này phù hợp với nhu cầu đi lại của gia đình nên anh Chhưih quyết định chốt.

Vào ngày nhận xe, cả gia đình anh Chhưih đều rất hào hứng vì từ nay có phương tiện che nắng che mưa cho các con. Anh Ý nhận xét, cả nhà anh Chhưih rất giản dị, mộc mạc. Người đàn ông thấy mọi cố gắng của mình đều xứng đáng khi nhìn vợ, con tươi cười, chụp hình bên chiếc xe mới.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ trước khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa của gia đình này. Không ít ý kiến cho rằng phía sau nụ cười còn nhiều ngượng ngùng ấy là cả một hành trình dài lao động, chắt chiu và cố gắng không ngừng nghỉ của hai vợ chồng để có được thành quả hôm nay.

Nhiều dân mạng cũng dành lời chúc mừng, cho rằng chiếc ô tô không chỉ là tài sản giá trị mà còn là “quả ngọt” xứng đáng sau những năm tháng vất vả vun vén cho tổ ấm đông con.