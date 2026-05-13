Nữ NSND tái hôn với tài tử điện ảnh: Hôn nhân viên mãn ở tuổi 60, sở hữu toàn cơ ngơi khủng

NSND Hồng Vân sinh năm 1966, là nghệ sĩ nổi tiếng của sân khấu kịch và màn ảnh Việt. Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, cô tìm được hạnh phúc bên tài tử điện ảnh Lê Tuấn Anh. Suốt hơn hai thập kỷ gắn bó, cặp đôi giữ cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn, cùng chăm lo tổ ấm với 1 con chung và 2 con riêng.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, cả hai còn có chung niềm yêu thích với không gian xanh và lối sống gần gũi thiên nhiên. Từ căn biệt thự sang trọng tại TP.HCM cho đến nhà vườn rộng lớn ở Long Hải, Vũng Tàu, mọi góc nhỏ đều được chăm chút kỹ lưỡng với nhiều cây cối, hoa lá và tiểu cảnh thư giãn. Mỗi không gian sống đều mang vẻ yên bình, thoáng đãng nhưng vẫn toát lên sự tiện nghi và đẳng cấp riêng của gia đình nghệ sĩ.

Biệt thự ở TP.HCM

Căn biệt thự tại TP.HCM là nơi gia đình NSND Hồng Vân sinh sống nhiều năm nay. Ngôi nhà nằm ở khu vực thuận tiện di chuyển nhưng vẫn giữ được cảm giác riêng tư, yên tĩnh giữa nhịp sống sôi động của thành phố. Không gian gây ấn tượng bởi thiết kế hiện đại kết hợp cùng nhiều mảng xanh, mang lại cảm giác gần gũi và dễ chịu. Phía trước nhà là khoảng sân vườn rộng được chăm chút cẩn thận với nhiều loại cây ăn quả như khế, roi cùng cây cảnh, non bộ và tiểu cảnh nhỏ xinh. Nhờ đó, tổng thể căn nhà luôn có cảm giác mát mắt và thư thái.

Khu vực phía sau cũng được nữ nghệ sĩ đầu tư nhiều cây xanh và góc thư giãn riêng cho gia đình. Những khoảng không gian mở giúp ngôi nhà luôn thoáng đãng, chan hòa ánh sáng tự nhiên. Dù sở hữu diện tích rộng và đầy đủ tiện nghi, căn biệt thự vẫn mang cảm giác ấm cúng, phản ánh rõ gu sống nhẹ nhàng, yêu thiên nhiên của NSND Hồng Vân.

Gia trang dưỡng già ở Vũng Tàu

Ngoài căn biệt thự tại TP.HCM, vợ chồng NSND Hồng Vân còn sở hữu một gia trang rộng lớn ở Long Hải, Vũng Tàu. Đây là nơi gia đình thường lui về nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần, lễ Tết hoặc những lúc muốn tạm rời xa nhịp sống tất bật nơi phố thị.

Không gian được xây dựng theo hướng gần gũi thiên nhiên với nhiều cây xanh, hoa lá và các góc tiểu cảnh được chăm chút kỹ lưỡng. Bên trong khuôn viên có dòng suối nhỏ, giếng cổ, vườn rau, khu trồng cây ăn quả cùng nhiều khoảng sân rộng tạo cảm giác yên bình như một khu nghỉ dưỡng sinh thái thu nhỏ. Gia trang còn nuôi thêm gà, vịt, ngan, ngỗng và có cả ao thả cá, mang đậm không khí đồng quê thư thái. Đặc biệt, nhiều hạng mục trong khuôn viên đều do ông xã của NSND Hồng Vân cùng người thân trực tiếp thực hiện, từ cải tạo đất, trồng cây cho đến sắp xếp đá và hoàn thiện tiểu cảnh. Nhờ đó, nơi đây không chỉ là không gian nghỉ dưỡng mà còn chứa nhiều tâm huyết của cả gia đình, mang cảm giác mộc mạc, bình yên nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.