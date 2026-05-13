Hơn 45.000 người chứng kiến niềm vui của Phương Oanh sau hơn nửa năm Shark Bình gặp biến cố

Sau khi kết hôn cùng Shark Bình, Phương Oanh dần lui về vun vén tổ ấm, dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình và hai con nhỏ. Đến khi ông xã vướng ồn ào vào tháng 10/2025, cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên càng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Phương Oanh đăng tải bộ ảnh đi biển cùng hai con kèm dòng chia sẻ đầy tình cảm: "Chúc mừng sinh nhật Khang - Hạ yêu thương của cả nhà! Cả nhà yêu các con". Trong loạt ảnh, nữ diễn viên cười tươi vui đùa, ôm hôn các con. Bài đăng đã nhận về hơn 45.000 lượt tương tác từ cư dân mạng. Dưới phần bình luận, cô còn gửi lời cảm ơn tới khán giả đã yêu thương: "Anh em cháu cảm ơn những lời chúc tốt đẹp và tình cảm của mọi người thật nhiều ạ".

Sau biến cố liên quan đến chồng, nữ diễn viên cũng trở nên kín tiếng hơn trước truyền thông. Cô hầu như không chia sẻ về các ồn ào bên ngoài mà tập trung chăm sóc hai con song sinh. Nhiều khán giả nhận xét Phương Oanh hiện tại vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, nhan sắc mặn mà.

Diễn viên Phương Oanh đăng tải khoảnh khắc đi du lịch bên hai nhóc tỳ và gửi lời chúc mừng sinh nhật. Ảnh: FBNV

Phương Oanh và Shark Bình công khai chuyện tình cảm vào năm 2022. Thời điểm đó, mối quan hệ của cả hai từng trở thành tâm điểm bàn tán, vướng không ít tranh cãi trên mạng xã hội. Dẫu vậy, nữ diễn viên và doanh nhân vẫn lựa chọn đồng hành cùng nhau, sau đó chào đón cặp song sinh đáng yêu.

Đến tháng 10/2025, Shark Bình vướng biến cố lớn khiến cuộc sống của gia đình nhận được nhiều sự chú ý. Từ đó, Phương Oanh cũng trở nên kín tiếng hơn, gần như "ở ẩn" trên mạng xã hội trong một khoảng thời gian. Khi trở lại, nữ diễn viên chủ yếu chia sẻ các vlog nấu ăn, cuộc sống đời thường nhẹ nhàng và không đề cập đến những ồn ào xoay quanh gia đình. Nữ diễn viên cũng tạm gác hoạt động phim ảnh, chỉ duy trì một số công việc quảng cáo và dành phần lớn thời gian để chăm sóc hai con nhỏ.

Phương Oanh ít lộ diện trên mạng xã hội hơn sau khi biến cố liên quan tới ông xã ập tới. Ảnh: FBNV

Phương Oanh và Shark Bình đăng ký kết hôn vào tháng 6/2023 tại quê nhà của nữ diễn viên ở phường Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Một tháng sau, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi trong không khí riêng tư, ấm cúng. Cuối năm 2023, Phương Oanh thông báo mang song thai nên cả hai quyết định tạm hoãn kế hoạch tổ chức đám cưới. Đến tháng 5/2024, nữ diễn viên hạ sinh hai bé Jimmy và Jenny.

Trong lần chia sẻ trước truyền thông, Phương Oanh cho biết cô luôn giữ quan điểm rõ ràng trong hôn nhân là không can thiệp vào công việc kinh doanh của chồng. Nữ diễn viên khẳng định bản thân muốn duy trì sự độc lập trong sự nghiệp, không dựa dẫm hay nhờ cậy dù có điều kiện thuận lợi. Theo cô, mỗi người cần tự xây dựng con đường riêng cho mình, kể cả khi phải trải qua khó khăn hay thất bại, bởi chính những trải nghiệm đó mới tạo nên giá trị và sự trưởng thành.

Nữ diễn viên từng khẳng định không liên quan việc kinh doanh của chồng. Ảnh: FBNV

Phương Oanh được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình giờ vàng như Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận hay Hương vị tình thân. Năm 2023, cô tạm gác hoạt động nghệ thuật để ưu tiên chăm lo cho tổ ấm và các con nhỏ.