Trấn Thành gặp 1 đàn anh quyền lực từ Mỹ về, phải thừa nhận một điều

Mới đây, Trấn Thành đã có cuộc tái ngộ với đàn anh là danh hài Vân Sơn nổi danh hải ngoại. Nam MC hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân: "Anh em chúng tôi lâu quá rồi mới gặp! Người đàn ông có vai diễn tui thích nhất trong phim Đại tiệc trăng máu 8. Người đã cùng Trấn Thành thời 67kg trải qua Người bí ẩn, Bí mật đêm chủ nhật.

Vân Sơn và Trấn Thành

Người đàn ông 65 tuổi mà còn đẹp trai và có body đẹp ngang ngửa tôi, thậm chí ốm hơn. Luôn ngưỡng mộ anh Vân Sơn của em! Liệu sắp tới có sự kết hợp nào chăng? Ai thích giơ tay ạ!".

Những dòng chia sẻ của Trấn Thành đã xóa tan tin đồn về việc "bằng mặt không bằng lòng" giữa hai nghệ sĩ nổi danh, cho thấy tình cảm, sự hòa thuận của họ dành cho nhau.

Nhiều khán giả cũng tò mò và tỏ ra mong chờ về sự hợp tác sắp tới giữa Vân Sơn và Trấn Thành vì đây là hai nghệ sĩ hài có lượng fan đông đảo, độ phủ sóng rộng bậc nhất.

Được biết, cách đây ít hôm, trong một cuộc trao đổi với báo giới, Vân Sơn từng lên tiếng thẳng thắn khi được hỏi về việc kết hợp với Trấn Thành.

Anh nói: "Tôi không nhận phim vì lời mời của bất cứ đạo diễn nào mà nhận phim vì vai diễn đó có phù hợp không. Bản thân Charlie Nguyễn cũng mời tôi nhiều phim rồi nhưng tôi không nhận. Tôi không nhận phim vì đạo diễn là Trấn Thành, Charlie Nguyễn, Hàm Trần hay bất cứ ai.

Tôi nhận phim vì phim đó, vai đó phù hợp với tôi. Nếu Trấn Thành mời tôi, tôi sẵn sàng đọc kịch bản và nếu vai diễn đó phù hợp với tôi, tôi nhận lời ngay".

Vân Sơn là một trong những nghệ sĩ hài hải ngoại nổi tiếng nhất, được biết đến rộng rãi qua vai trò diễn viên và nhà sáng lập Trung tâm Vân Sơn. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Mỹ từ đầu thập niên 1990, gây ấn tượng mạnh khi kết hợp cùng các bạn diễn như Bảo Liêm và sau này là Hoài Linh.

Ngoài diễn xuất, anh còn đảm nhận vai trò sản xuất nhiều chương trình đại nhạc hội ghi hình tại nhiều quốc gia trên thế giới. Sau nhiều năm hoạt động ở nước ngoài, anh trở về Việt Nam thành lập nhà hát riêng và tham gia vào một số trò chơi truyền hình. Hiện tại, anh vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật và quản lý kênh nội dung số cá nhân để kết nối với khán giả.

Được biết, sự kết hợp giữa Vân Sơn và Trấn Thành đã được khán giả đề xuất và mong chờ suốt nhiều năm qua. Trong quá khứ, Vân Sơn từng tham gia một số gameshow truyền hình có Trấn Thành làm MC và cả hai khá thân thiện với nhau.