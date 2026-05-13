Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trấn Thành gặp 1 đàn anh quyền lực từ Mỹ về, phải thừa nhận một điều

Theo Tùng Ninh | 13-05-2026 - 14:45 PM | Lifestyle

"Người đàn ông 65 tuổi mà còn đẹp trai và có body đẹp ngang ngửa tôi, thậm chí ốm hơn. Luôn ngưỡng mộ anh Vân Sơn của em!", Trấn Thành viết.

Mới đây, Trấn Thành đã có cuộc tái ngộ với đàn anh là danh hài Vân Sơn nổi danh hải ngoại. Nam MC hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân: "Anh em chúng tôi lâu quá rồi mới gặp! Người đàn ông có vai diễn tui thích nhất trong phim Đại tiệc trăng máu 8. Người đã cùng Trấn Thành thời 67kg trải qua Người bí ẩn, Bí mật đêm chủ nhật.

Trấn Thành gặp 1 đàn anh quyền lực từ Mỹ về, phải thừa nhận một điều - Ảnh 1.

Vân Sơn và Trấn Thành

Người đàn ông 65 tuổi mà còn đẹp trai và có body đẹp ngang ngửa tôi, thậm chí ốm hơn. Luôn ngưỡng mộ anh Vân Sơn của em! Liệu sắp tới có sự kết hợp nào chăng? Ai thích giơ tay ạ!".

Những dòng chia sẻ của Trấn Thành đã xóa tan tin đồn về việc "bằng mặt không bằng lòng" giữa hai nghệ sĩ nổi danh, cho thấy tình cảm, sự hòa thuận của họ dành cho nhau.

Nhiều khán giả cũng tò mò và tỏ ra mong chờ về sự hợp tác sắp tới giữa Vân Sơn và Trấn Thành vì đây là hai nghệ sĩ hài có lượng fan đông đảo, độ phủ sóng rộng bậc nhất.

Được biết, cách đây ít hôm, trong một cuộc trao đổi với báo giới, Vân Sơn từng lên tiếng thẳng thắn khi được hỏi về việc kết hợp với Trấn Thành.

Anh nói: "Tôi không nhận phim vì lời mời của bất cứ đạo diễn nào mà nhận phim vì vai diễn đó có phù hợp không. Bản thân Charlie Nguyễn cũng mời tôi nhiều phim rồi nhưng tôi không nhận. Tôi không nhận phim vì đạo diễn là Trấn Thành, Charlie Nguyễn, Hàm Trần hay bất cứ ai.

Tôi nhận phim vì phim đó, vai đó phù hợp với tôi. Nếu Trấn Thành mời tôi, tôi sẵn sàng đọc kịch bản và nếu vai diễn đó phù hợp với tôi, tôi nhận lời ngay".

Trấn Thành gặp 1 đàn anh quyền lực từ Mỹ về, phải thừa nhận một điều - Ảnh 2.

Vân Sơn là một trong những nghệ sĩ hài hải ngoại nổi tiếng nhất, được biết đến rộng rãi qua vai trò diễn viên và nhà sáng lập Trung tâm Vân Sơn. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Mỹ từ đầu thập niên 1990, gây ấn tượng mạnh khi kết hợp cùng các bạn diễn như Bảo Liêm và sau này là Hoài Linh.

Ngoài diễn xuất, anh còn đảm nhận vai trò sản xuất nhiều chương trình đại nhạc hội ghi hình tại nhiều quốc gia trên thế giới. Sau nhiều năm hoạt động ở nước ngoài, anh trở về Việt Nam thành lập nhà hát riêng và tham gia vào một số trò chơi truyền hình. Hiện tại, anh vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật và quản lý kênh nội dung số cá nhân để kết nối với khán giả.

Được biết, sự kết hợp giữa Vân Sơn và Trấn Thành đã được khán giả đề xuất và mong chờ suốt nhiều năm qua. Trong quá khứ, Vân Sơn từng tham gia một số gameshow truyền hình có Trấn Thành làm MC và cả hai khá thân thiện với nhau.

Nhà hàng của gia đình Trấn Thành ra sao sau 7 năm, 1 lần dời chỗ và ngưng hoạt động?

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngoài Cát Cò, Cát Bà còn có 1 bãi biển rộng, nước êm: Nhiều người chưa biết tên

Ngoài Cát Cò, Cát Bà còn có 1 bãi biển rộng, nước êm: Nhiều người chưa biết tên Nổi bật

CEO 39 tuổi bán công ty về sống trong căn hộ 300m2: Kiếm nhiều tiền mà không cân bằng được, thì tạm nghỉ đi!

CEO 39 tuổi bán công ty về sống trong căn hộ 300m2: Kiếm nhiều tiền mà không cân bằng được, thì tạm nghỉ đi! Nổi bật

"Bạch nguyệt quang" đến từ Đồng Tháp gây sốt với clip 21 giây trong lớp học

"Bạch nguyệt quang" đến từ Đồng Tháp gây sốt với clip 21 giây trong lớp học

14:38 , 13/05/2026
Hơn 45.000 người chứng kiến niềm vui của Phương Oanh sau hơn nửa năm Shark Bình gặp biến cố

Hơn 45.000 người chứng kiến niềm vui của Phương Oanh sau hơn nửa năm Shark Bình gặp biến cố

14:32 , 13/05/2026
4 lý do bạn nên trồng một cây cau trước nhà

4 lý do bạn nên trồng một cây cau trước nhà

14:28 , 13/05/2026
Trekking: Khi người ta trả tiền để chịu khổ, thứ cứu bạn giữa núi rừng đôi khi chỉ là một đôi tất

Trekking: Khi người ta trả tiền để chịu khổ, thứ cứu bạn giữa núi rừng đôi khi chỉ là một đôi tất

14:20 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên