"Bạch nguyệt quang" đến từ Đồng Tháp gây sốt với clip 21 giây trong lớp học

Đôi khi internet hoạt động theo cách rất lạ, khoảnh khắc càng giản dị, càng dễ khiến người ta rung động. Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ sinh mặc áo dài trắng đứng trong lớp học, nụ cười rạng rỡ, giơ tay tạo dáng trước camera cũng được chia sẻ rầm rộ vì lý do này.

Khoảnh khắc đang viral trên MXH

Trong clip, ánh sáng hắt qua ô cửa sổ cũ, màu phim hơi ngả vàng cùng không khí yên ắng của lớp học trống vắng. Nhiều người ngay lập tức liên tưởng đến những ngày cấp 3 ngây thơ, đến “mối tình năm 17 tuổi” hay cảm xúc rung động đầu đời.

Chỉ vỏn vẹn 21s nhưng đoạn clip nhanh chóng viral, nhận về 2,6 triệu lượt xem, gần 284 nghìn lượt yêu thích và 15 nghìn lượt lưu chỉ sau hơn 1 ngày đăng tải. Không ít cư dân mạng gọi đây là vibe tình đầu quốc dân, bởi cảm giác mà đoạn clip mang lại quá giống những ký ức thanh xuân từng đi qua trong đời mỗi người.

Những khoảnh khắc khiến nhiều người bồi hồi

Phần bình luận dưới video nhanh chóng biến thành góc hoài niệm tập thể, nơi dân mạng thi nhau kể lại những câu chuyện học trò. Có người đã may mắn kết hôn với mối tình đầu năm đó, có người lại bồi hồi khi nhớ về tình cảm trong sáng,...

Một số bình luận từ dân tình: - Nửa lớp thích thầm. - Hồi xưa cũng thích thầm 1 cô bạn cùng khối. Mới đó mà 10 năm rồi. Giờ cổ đang đút cháo cho con của tụi mình. - Hồi lớp 12 tui cũng thích đứa xinh nhất lớp, giờ nằm kế tui lâu lâu ngáy đồ nữa. - Xem video lại nhớ tình đầu 5 năm từ thời cấp 3, thoáng qua đã 10 năm. Giờ vợ con đủ đầy rồi nhưng đúng là thanh xuân, dù biết là mưa rào nhưng nếu được chọn lại thì tui vẫn sẽ chọn như vậy, biết ơn và cảm ơn mọi thứ. - Trời! Vibe tình đầu quốc dân này. Tốt nghiệp cấp 3 được 10 năm rồi mà nhìn vẫn rung động luôn. - 24 tuổi thấy lưng chừng, tự nhiên nhớ lại mối tình năm 17 đúng ngây thơ trong sáng. - Làm hoài niệm lại thời còn đi học ghê. Hồi đó cũng có 1 bạn xinh mà học giỏi nữa, nửa lớp thích luôn. Thời học sinh là thứ gì đó hòai niệm. - Bạn thức dậy mùa hè 2016. Và những điều đã xảy ra vs bạn chỉ là một giấc ngủ trưa trên bàn học. - Cô gái năm ấy từng thích thầm nhưng không dám ngỏ lời vì biết mình không cùng tầng mây với nhau… - Nhìn em gái làm anh nhớ lại cái thời mà lo lắng duy nhất là trễ học, mới đó đã 10 năm.. - Tuổi học sinh 18 là tuổi đẹp nhất… Trẻ trung tràn đầy sức sống. Tiếc nuối.

Được biết cô nữ sinh trong khoảnh khắc viral này là Huỳnh Ngô Tường Vy, sinh năm 2007, đến từ Đồng Tháp. Sau khi học xong cấp 3, Tường Vy theo học tại ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) nhưng hiện tại đang bảo lưu vì có kế hoạch đổi ngành học. Ngày 11/5 vừa qua, cô bạn về trường chơi và quay được clip này.

Ngoài ra Tường Vy cũng tiết lộ thêm rằng clip được quay bằng chiếc điện thoại iPhone 5 của bạn cô. Có lẽ chính vì lý do này mà mỗi thước phim lại càng tạo cảm giác hoài niệm, xưa cũ hơn.

“Mình mặc lại áo dài hồi lớp 10 rồi lên trường quay thôi, không ngờ lại viral đến vậy. Mình cũng vui vì phản ứng tích cực của mọi người, có một số anh chị kể chuyện tình cảm hồi cấp 3 thích người này người kia nữa. Có anh còn nói người yêu hồi cấp 3 của ảnh giống em đến 90%. Thú vị thật! Không ngờ lại làm cho các anh chị hồi tưởng về thời thanh xuân học đường nhiều đến vậy” - Tường Vy nói.

Về nhận xét “nhan sắc này hồi đi học nửa lớp thích thầm”, Tường Vy tiết lộ: “Mình không chắc nữa nhưng bạn mình bảo là nếu mình thực sự xuất hiện với vibe hồi học cấp 3 thì còn viral hơn nữa. Vì theo lời bạn mình thì lúc đó mình tóc dài, ánh mắt vô tư hơn bây giờ”.

Tường Vy và bạn bè khi đang học cấp 3

Cô bạn đi học quân sự ở đại học

Ngay cả khoảnh khắc đi làm thêm ở nhà hàng đồ chay cũng rất dễ thương

Một số hình ảnh khác của Tường Vy

