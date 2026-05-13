Chị Đẹp thân với Chi Pu cưới giám đốc marketing sau 2 tháng hẹn hò: Kiếm tiền gấp 40 lần chồng, từ tomboy lột xác thành mỹ nữ sexy

Tại showbiz Trung Quốc, nhắc đến biểu tượng thanh xuân của đông đảo thế hệ 8X-9X và có tầm ảnh hưởng phủ sóng toàn châu Á, nhóm nhạc nữ quốc dân S.H.E, gồm 3 thành viên Ella, Selina, Hebe luôn ở vị trí đầu. Trong đó, Ella không chỉ cùng S.H.E giữ vững vị thế trên thị trường âm nhạc trong 2 thập kỷ mà còn có sự nghiệp cá nhân nhiều dấu ấn. Ngoài ca hát, cô còn đóng phim thần tượng Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ (Hana Kimi), Hoa hồng xanh , làm giám khảo các show tuyển chọn thần tượng như Sáng tạo doanh, Thanh xuân có bạn 2 . Sự hài hước, chuyên môn cao của Ella được công chúng yêu mến.

Năm 2023, tên tuổi cô bùng nổ khi tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng - mùa có Chi Pu. Trong chương trình Ella có mối quan hệ thân thiết với đại diện Việt Nam. Cô gắn bó với Chi Pu trong nhiều livestage. Sau chương trình Đạp Gió , Chi Pu và Ella vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết, ủng hộ nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống. Đầu năm nay, khi sang Trung Quốc làm việc, Chi Pu đã đi xem concert của Ella để ủng hộ chị đại Cbiz. Ở hậu trường, cả hai còn cú chạm môi gây chấn động MXH.

Thế nhưng, không phải ai cũng biết, Ella từng 1 thời nổi tiếng phong cách tomboy, tóc ngắn, mạnh mẽ và cá tính. Cô chính là số ít nghệ sĩ nữ dám theo đuổi và đưa trào lưu này vào showbiz Hoa ngữ. Tuy nhiên, Ella đã rũ bỏ hình ảnh "như con trai" làm nên tên tuổi của mình vào năm 2012 vì người đàn ông tên Lại Tư Tường.

Thông qua sự giới thiệu của đồng đội Hebe, Ella đã quen biết, yêu đương với Lại Tư Tường - 1 Hoa kiều sinh sống tại Malaysia, giám đốc marketing của thương hiệu L'Oreal ở khu vực Đài Loan (Trung Quốc). Không chỉ tài giỏi, Lại Tư Tường còn sở hữu chiều cao 1,90m, ngoại hình khá điển trai.

Sau 2 tháng hẹn hò, Lại Tư Tường cầu hôn Ella, rồi sang gặp phụ huynh nhà gái ra mắt và hỏi cưới. Mẹ Ella đã sốc nặng khi hay tin con gái và bạn trai đòi tiến đến hôn nhân chỉ sau 60 ngày quen biết. Dù vậy, với sự thuyết phục và kiên định của Lại Tư Tường và Ella, mẹ nữ ca sĩ cũng gật đồng ý hôn sự.

Ngày 15/4/2012, họ tổ chức lễ đính hôn linh đình với 65 mâm đãi khách. Đến ngày 5/5/2012, hôn lễ của Ella và Lại Tư Tường diễn ra với tham dự của dàn sao hạng A xứ Đài như Từ Hy Viên, Hebe - Selina, Thái Y Lâm, Tôn Yến Tư, Phan Vỹ Bá, Lâm Tuấn Kiệt, Lương Tịnh Như, Ngô Bội Từ... Trong ngày trọng đại, Lại Tư Tường tặng Ella bộ trang sức trị giá 15 triệu TWD (12,5 tỷ đồng).

Sau khi kết hôn, Ella học nấu ăn, chăm sóc gia đình, ngày càng trở nên dịu dàng, nữ tính và sexy. Năm 2016, cặp đôi hạnh phúc đón con trai đầu lòng chào đời. Theo trang 21CN, Ella là nghệ sĩ có thu nhập cao nhất nhì giới nghệ sĩ Đài Loan (Trung Quốc). Số tiền mà nữ ca sĩ nhóm S.H.E kiếm được cao gấp 40 lần Lại Tư Tường.

Sự chênh lệch tài chính này khiến cặp đôi bị gièm pha "chồng nghèo - vợ giàu". Tuy nhiên, Ella chia sẻ rằng cô không quan tâm và cũng không thấy việc chồng kiếm tiền ít là vấn đề lớn. Theo nữ diễn viên, điều quan trọng trong hôn nhân chính là sự chia sẻ và thấu hiểu chứ không phải ai có thu nhập cao hơn. Về sau, Lại Tư Tường cũng nghỉ việc tại thương hiệu L'Oreal để về hỗ trợ Ella. Anh trở thành quản lý, kề vai sát cánh với vợ trên chặng đường nghệ thuật. Với sự đồng hành của Lại Tư Tường, Ella giờ đây vừa có sự nghiệp phát triển ổn định, vừa có tổ ấm viên mãn.

Nguồn: Sina, Sohu