Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới: Xuất hiện mưa to tại nhiều tỉnh thành

11-03-2026 - 17:23 PM | Sống

Dự báo khoảng ngày 13/3, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung xuống khu vực Bắc và Trung Bộ gây mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (11/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, trời tiếp tục rét trong những ngày tới.

Dự báo khoảng đêm 12 và ngày 13/3, một đợt không khí lạnh mới tiếp tục tràn xuống gây mưa ở khu vực Tây Bắc.

Còn tại Trung Bộ, từ đêm 13-16/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khoảng từ đêm 13-14/3 cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa to tại nhiều tỉnh thành - Ảnh 1.

Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trời lạnh do các đợt không khí lạnh cuối mùa liên tục tràn xuống (Ảnh: Người lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/3

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 11-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to; Phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
mưa to

