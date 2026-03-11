Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Độc lạ bánh 'gật gù' khách ăn cả cân không chán

11-03-2026 - 17:15 PM | Sống

Không chỉ gây ấn tượng bởi tên gọi lạ, bánh gật gù là món đặc sản nức tiếng vùng Đông Bắc từ Lạng Sơn tới Quảng Ninh còn hấp dẫn bởi vị ngọt từ bột gạo, chấm cùng nước mắm chưng hay ăn không đều ngon khiến khách phải ăn cả cân bánh mà không thấy chán.

Vùng đất Đông Bắc chạy dọc theo biên giới từ Lạng Sơn đến Quảng Ninh không chỉ được biết đến với một số đặc sản như khâu nhục, gà đồi… mà còn có một món ngon dân dã nhưng không kém phần nổi tiếng, lạ từ tên gọi đến cách ăn đó là bánh gật gù.

Tên gọi độc đáo này xuất phát từ hình thức của món bánh. Bánh không có nhân, được cuộn tròn, dài và có độ dẻo dai nên khi cầm trên tay sẽ gật lên gật xuống, trông như đang lắc lư.

Để làm món bánh gật gù ngon đòi hỏi quá trình chế biến kỳ công, khéo léo. Dù bề ngoài bánh gật gù khá giống bánh phở, bánh cuốn nhưng cách làm độc đáo hơn. Cụ thể, trong quá trình nghiền bột, người dân thường cho thêm cơm nguội vào cùng. Cách làm này giúp bánh khi tráng có độ phồng, xốp và dẻo mịn.

Khi tráng bánh, người làm cũng cần khéo léo, đảm bảo đong lượng bột vừa phải lên khuôn, dàn đều theo hình vòng tròn. Lớp bột ấy phải mỏng hơn bánh đa và dày hơn bánh cuốn. Sau đó, đậy nắp lại, chờ bánh chín.

Dưới hơi nước kèm theo nhiệt lượng cao sẽ giúp bánh chín. Thường một người tráng bán chuyên nghiệp có thể liên tục tráng 2 nồi hơi liên tục.

Bánh sau khi chín sẽ dùng ống tre khéo léo lột miếng bánh nóng hổi lên một chiếc phên bằng tre được bọc túi bóng kính xung quanh. Khi bánh còn nóng người làm bánh sẽ khéo léo cuộn bánh thành hình tròn.

Khi chưa cuộn, bánh gật gù cũng giống bánh cuốn, bánh phở nhưng không có nhân. Lúc cuộn xong, bánh tròn, dài và dẻo quẹo, kích cỡ độ 1-2 đầu ngón tay. Người tráng sẽ dùng kéo cắt bánh thành những đoạn ngắn.

Ngoài quá trình chế biến kỳ công, bí quyết làm bánh gật gù ngon còn phụ thuộc vào nước chấm "thần thánh". Mặc dù nước chấm làm nên đặc sản bánh gật gù khá đa dạng, tùy theo khẩu vị các vùng nhưng chủ yếu vẫn là nước mắm chưng với mỡ gà. Người dân cho thêm hành phi, tỏi và thịt băm để nước chấm đậm đà và ngon hơn.

Vào những ngày chợ phiên hoặc lễ hội đầu năm mới, người làm bánh tập trung về sân chợ để trực tiếp tráng bánh phục vụ người dân. Có người mua hàng cân về ăn như món ăn vặt mang đậm văn hóa ẩm thực vùng Đông Bắc.

Có những người lại chọn ăn tại chỗ, đặc biệt là khách du lịch từ nơi khác đến."Bánh nhìn rất lạ, trông rất giống bánh cuốn nhưng miếng dày hơn và cuộn tròn. Đặc biệt khi chấm với nước chấm đưa vào miệng có mùi ngậy của nước chấm và mùi thơm của bánh. Tôi ăn cả cân rồi mua một ít về làm quà", anh Nguyễn Hoàng Quân, du khách từ Hà Nội chia sẻ.

Mỗi dịp Tết đến xuân về khi các lễ hội đặc sắc của các địa phương vùng Đông Bắc thu hút được hàng vạn người tham gia, bánh gật gù trở thành đại sứ văn hóa vùng miền nhằm giúp địa phương quảng bá ẩm thực tới du khách, bạn bè trong nước và quốc tế.

Khách Tây thốt lên: Việt Nam có 2 món bánh ngon ngoài sức tưởng tượng, đã thế giá lại cực "mềm"

Theo Quốc Nam

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin cực vui cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi trên cả nước

Tin cực vui cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi trên cả nước Nổi bật

Mỹ đánh giá: Ung thư rất “sợ” đi bộ kiểu này, đơn giản rẻ tiền mà vẫn hiệu quả cao

Mỹ đánh giá: Ung thư rất “sợ” đi bộ kiểu này, đơn giản rẻ tiền mà vẫn hiệu quả cao Nổi bật

WHO đưa "thần dược" 8.000 USD/lọ từ Thụy Sĩ về Đà Nẵng cứu 3 người ngộ độc cá ủ chua

WHO đưa "thần dược" 8.000 USD/lọ từ Thụy Sĩ về Đà Nẵng cứu 3 người ngộ độc cá ủ chua

16:38 , 11/03/2026
Máy xạ trị mới rút ngắn thời gian điều trị còn 2-3 phút

Máy xạ trị mới rút ngắn thời gian điều trị còn 2-3 phút

16:34 , 11/03/2026
Chỉ cần vận động nhẹ đã "đổ mồ hôi như tắm": Có thể cơ thể đang phát đi 4 tín hiệu sức khỏe

Chỉ cần vận động nhẹ đã "đổ mồ hôi như tắm": Có thể cơ thể đang phát đi 4 tín hiệu sức khỏe

16:10 , 11/03/2026
Tài khoản bỗng cộng thêm 2,6 tỷ đồng, người đàn ông lập tức chuyển 763 triệu đi đầu tư, bị đòi tiền còn tuyên bố: “Cảnh sát không có quyền can thiệp”

Tài khoản bỗng cộng thêm 2,6 tỷ đồng, người đàn ông lập tức chuyển 763 triệu đi đầu tư, bị đòi tiền còn tuyên bố: “Cảnh sát không có quyền can thiệp”

16:05 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên