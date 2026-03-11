Độc lạ bánh 'gật gù' khách ăn cả cân không chán

Có những người lại chọn ăn tại chỗ, đặc biệt là khách du lịch từ nơi khác đến."Bánh nhìn rất lạ, trông rất giống bánh cuốn nhưng miếng dày hơn và cuộn tròn. Đặc biệt khi chấm với nước chấm đưa vào miệng có mùi ngậy của nước chấm và mùi thơm của bánh. Tôi ăn cả cân rồi mua một ít về làm quà", anh Nguyễn Hoàng Quân, du khách từ Hà Nội chia sẻ.