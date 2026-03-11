WHO đưa "thần dược" 8.000 USD/lọ từ Thụy Sĩ về Đà Nẵng cứu 3 người ngộ độc cá ủ chua

Sáng 11-3, lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết ngành y tế TP đã đề nghị Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ thuốc để điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua trên địa bàn.

Trong sáng cùng ngày, Sở Y tế TP Đà Nẵng cử cán bộ bay ra Hà Nội để chuẩn bị tiếp nhận thuốc kháng độc tố Botulinum do Tổ chức Y tế thế giới hỗ trợ.

3 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua ở Đà Nẵng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng

Theo ngành y tế TP Đà Nẵng, thời gian gần đây, tại xã vùng cao của TP Đà Nẵng ghi nhận một số trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum.

Trong ngày 9-3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (TP Đà Nẵng) đã tiếp nhận và điều trị 5 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua, nghi do độc tố Botulinum (trong đó có 1 bệnh nhân xác định dương tính với vi khuẩn Clostridium botulinum).

Hiện tại, 3 bệnh nhân Hồ Ngọc Thái (15 tuổi), Hồ Quang Nhật (7 tuổi), Hồ Quốc Bình (11 tuổi) đang diễn tiến nặng, đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, nguồn thuốc kháng độc tố Botulinum tại TP Đà Nẵng không có.

Thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent có giá hơn 200 triệu đồng/lọ. Ảnh minh họa: Internet

Trước tình huống khẩn cấp này, ngành y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam xem xét, hỗ trợ khẩn cấp 5 lọ thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) từ nguồn dự trữ quốc tế để kịp thời cứu chữa bệnh nhân.

Sau khi tiếp nhận đề nghị của ngành y tế TP Đà Nẵng, Tổ chức Y tế Thế giới đồng ý hỗ trợ khẩn cấp và đang vận chuyển nguồn thuốc trên từ Thụy Sĩ về Hà Nội.

Theo dự kiến, nguồn thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent do Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ khẩn cấp sẽ về đến Hà Nội vào chiều nay và sẽ được đại diện Sở Y tế TP Đà Nẵng tiếp nhận, vận chuyển về đến Đà Nẵng trong tối cùng ngày để kịp điều trị cho các bệnh nhân.

Thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent là loại thuốc cực hiếm và đắt đỏ, có giá khoảng 8.000 USD/lọ (tương đương hơn 200 triệu đồng/lọ). Đây là thuốc đặc trị dùng để điều trị ngộ độc tố Clostridium Botulinum (ngộ độc botulinum), thường cần nhập khẩu khẩn cấp từ nước ngoài.