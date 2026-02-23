Tin mới về vụ 10 người bị ngộ độc do ăn trứng cá cảnh

Ngày 23/2, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã có báo cáo chính thức gửi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) về vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trứng và thịt cá cảnh, xảy ra tại một gia đình ở xã Ngọc Liên, ngày mùng 3 Tết.

Theo kết quả kiểm tra, khoảng 11h30 ngày 19/2 (mùng 3 Tết), gia đình ông Q.V.H. (trú thôn Kim Thủy, xã Ngọc Liên) tổ chức ăn uống tại nhà. Tổng cộng có 18 người tham gia bữa ăn.

Cá Phúc Lộc Thọ (cá sấu hỏa tiễn - một loại cá cảnh). Ảnh minh họa.

Thực đơn bữa ăn có các món: lẩu thịt trâu, thịt gà, cá Phúc Lộc Thọ (còn gọi là cá sấu hỏa tiễn - một loài cá cảnh), nem và giò. Đồ uống có rượu trắng, rượu ngâm táo mèo do gia đình tự nấu và ngâm ủ. Các món ăn đều được chế biến tại nhà, nguyên liệu chủ yếu mua từ các hộ dân gần đó. Riêng cá Phúc Lộc Thọ và gà do gia đình ông H. nuôi và chế biến để ăn lẩu; món nem được gia đình tự gói từ thịt lợn nhà nuôi.

Đến 18h cùng ngày, 3 trong số 18 người tham gia bữa ăn xuất hiện triệu chứng đau bụng từng cơn quanh rốn, nôn liên tục, tức ngực, đau đầu, chóng mặt nên được người thân đưa đến Trạm Y tế Ngọc Sơn (xã Ngọc Liên) thăm khám. Các bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc điều trị.

Ít giờ sau, có thêm 7 người xuất hiện các triệu chứng tương tự và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Kết quả xét nghiệm, thăm khám và chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc xác định, các bệnh nhân trên bị nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn không xác định (trứng cá phúc lộc thọ), nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn không xác định.

Các bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp kháng sinh đường ruột, bù nước và điện giải, siêu âm ổ bụng, chụp X-quang tim, phổi, điện tim và làm xét nghiệm tế bào sinh hóa, nước tiểu. Đến trưa 20/2, 10 bệnh nhân sức khỏe ổn định và được cho xuất viện.

Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã Ngọc Liên đã đến gia đình xác minh nhưng không thu thập được mẫu thức ăn và bệnh phẩm do khi tiếp nhận thông tin, các thực phẩm liên quan đã không còn.

Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc và Trung tâm Y tế phân công cán bộ thường xuyên theo dõi tình hình bệnh nhân, nắm bắt diễn biến vụ việc, điều tra, xác minh thông tin, cập nhật số lượt bệnh nhân ra vào viện.

Ngoài ra, Trạm Y tế xã Ngọc Liên đã tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường tại gia đình ông H. theo quy định, tiếp tục theo dõi sức khỏe các thành viên tham gia bữa ăn và những người đã nhập viện sau khi xuất viện.

Ngành y tế khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, động vật hoang dã hoặc thủy sản lạ khi chưa nắm rõ đặc tính an toàn, đặc biệt lưu ý các loài cá cảnh có thể chứa độc tố trong gan và trứng.