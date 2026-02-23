Nam sinh từng được tuyên dương người tốt việc tốt: Hiến tạng, hồi sinh 8 cuộc đời và câu chuyện xúc động phía sau

Khi mùa xuân còn vương trên phố, nhiều gia đình đang trong không khí sum vầy, thì nghĩa cử cao đẹp của một gia đình đã được thực thi. Phía sau cánh cửa phòng mổ, những sự sống được hồi sinh, nảy mầm hi vọng.

Nỗi đau không lời và quyết định nhân văn

Đằng sau mỗi ca hiến mô, tạng là một câu chuyện lặng lẽ và đầy nước mắt. Đó là nỗi đau mất mát không gì bù đắp được của một gia đình. Nhưng giữa tận cùng đau thương, họ vẫn quyết định lựa chọn trao đi để sự ra đi của người thân không trở thành kết thúc, mà là sự tiếp nối của những cuộc đời khác.

Quyết định ấy không chỉ là một hành động y học. Đó là tấm lòng nhân ái, là sự thấu hiểu rằng sự sống có thể được lan truyền và cái chết không phải là dấu chấm hết nếu trái tim con người biết sẻ chia.

Em là người con trai duy nhất, niềm tự hào của cha mẹ và là bầu trời thương yêu của hai bên nội ngoại, bạn bè, thầy cô. Nam sinh ấy là Bùi Đức Quang - một cậu bé ngoan hiền, tử tế. Năm 2022, em từng được nhà trường và Công an TP Hà Nội tuyên dương vì nhặt được của rơi, trả lại người mất.

“Từ trước đến nay, con luôn là một người sống tử tế, biết nghĩ cho người khác. Khi biết mô tạng của con có thể cứu được nhiều người, gia đình tôi nghĩ đó là điều con sẽ sẵn lòng. Tôi tin con sẽ vui khi được giúp đỡ người khác, ngay cả khi không còn nữa…”, người mẹ nghẹn ngào chia sẻ.

Cuộc phối hợp khẩn trương xuyên đêm đầu xuân

Ngay khi gia đình đồng thuận hiến tặng mô, tạng, một “cuộc chạy đua với thời gian” bắt đầu. Các ê-kíp hồi sức, gây mê, phẫu thuật của Bệnh viện Bạch Mai lập tức kích hoạt quy trình chuyên môn. Hàng chục y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên được huy động khẩn trương dù nhiều người vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ.

Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia được thông báo; các bệnh viện công - tư, quân - dân y ở cả hai miền Bắc - Nam khẩn trương kết nối: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Vinmec, Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Bạch Mai - nơi khởi nguồn nghĩa cử.

Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp chỉ đạo toàn bộ quá trình. PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh cần hết sức cẩn trọng, phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm an toàn tối đa; đồng thời có phương án kết hợp với hãng hàng không và Công an thành phố để thuận tiện nhất trong việc vận chuyển mô, tạng, bởi đầu xuân việc di chuyển không tránh khỏi ùn tắc. Bệnh viện cũng chủ động hỗ trợ các đơn vị đến nhận tạng hiến cả về trang thiết bị lẫn hậu cần di chuyển, nghỉ ngơi.

“Chúng ta không chỉ thực hiện một ca lấy mô, tạng. Chúng ta đang thực hiện di nguyện nhân văn của gia đình”, PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Sau cuộc họp đánh giá cuối cùng, ê-kíp xa nhất từ TP.HCM gần như quên cả bữa tối, vội vàng ra sân bay đáp chuyến bay khẩn cấp ra Hà Nội để kịp thời tiếp nhận tim.

Sự sống hồi sinh - 8 cuộc đời được viết tiếp

“Cố lên con trai, mẹ không sao, con bình yên nhé. Mẹ yêu con, mẹ luôn bên con”, người mẹ gạt nước mắt, nắm tay con thì thầm dặn dò trên đường đưa con đến cửa phòng mổ.

Ngoài trời, mưa xuân lất phất. Cái rét ngọt thấm vào da thịt. Bên trong phòng mổ, từng thao tác được thực hiện chính xác, khẩn trương nhưng tuyệt đối cẩn trọng.

Trái tim - hồi sinh một tuổi thơ

Trái tim được vận chuyển vào TP.HCM và ghép cho một bệnh nhi 10 tuổi mắc cơ tim giãn. Sau 6 giờ kể từ khi lấy, tim hồng đập trở lại đều đặn.

“Trái tim đã hồi sinh”, báo cáo từ đầu cầu phía Nam của các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vang lên trong niềm xúc động.

Hai mảnh gan - hai cuộc đời chờ đợi

Thùy gan trái của em Quang được ghép cho bệnh nhi 23 tháng tuổi tại Bệnh viện Vinmec, mắc teo mật bẩm sinh, xơ gan giai đoạn cuối, từng xuất huyết tiêu hóa 3 lần. Bé đã chờ 8 tháng trong danh sách ghép. Sau ghép, mảnh gan hoạt động tốt.

Thùy gan phải được ghép cho người bệnh 45 tuổi tại Bệnh viện Quân y 103, chẩn đoán xơ gan mất bù do viêm gan C. Người bệnh đã chờ hơn một năm. Khi được thông báo có người hiến phù hợp, anh nhanh chóng từ Cao Bằng xuống viện để nhận món quà vô giá. Ca ghép được thực hiện ngay trong đêm, gan ghép đã tiết mật và hiện đang được theo dõi, điều trị tại ICU.

Hai quả thận - hồi sinh hai cuộc đời ngay cạnh nhau

Người bệnh 51 tuổi suy thận độ 5, chạy thận từ tháng 7/2025 và người bệnh 35 tuổi chạy thận màng bụng 5 tháng được ghép trực tiếp tại Bệnh viện Bạch Mai trong đêm.

Hai người được ghép nằm ở hai bên phòng người hiến, chỉ cách nhau một bức tường. Không biết mặt nhau, không biết người hiến là ai, giờ đây cùng được hồi sinh từ một phần sự sống giống nhau.

Đứng ngoài hành lang, người mẹ và người vợ của hai người bệnh xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của gia đình em Quang: “Cảm ơn vô cùng sự sẻ chia, cho đi đầy ý nghĩa này”.

Trong đêm, ê-kíp Phẫu thuật Tiết niệu - Phẫu thuật Lồng ngực Mạch máu - Gây mê Hồi sức đã hoàn thành 2 ca ghép thận. Đến thời điểm hiện tại, hai người bệnh tạm ổn định, tạng ghép hoạt động tốt.

Phổi và giác mạc - hơi thở và ánh sáng sự sống

Phổi được ghép cho nam người bệnh 64 tuổi mắc COPD, kén khí phổi, có bệnh lý nền. Hai giác mạc được trao lại ánh sáng cho hai người bệnh: nam 45 tuổi bị loạn dưỡng giác mạc di truyền và nữ 24 tuổi mắc giác mạc chóp, mắt phải sẹo đục giác mạc.

Sau phẫu thuật, ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai đều thông báo kết quả thành công.

Một đêm trắng - Một mùa xuân của hy vọng

Các ê-kíp phẫu thuật tiết niệu, lồng ngực - mạch máu, gây mê hồi sức đã trắng đêm. Khối hậu cần chuẩn bị từng phương án logistics. Mỗi đường kim, mũi chỉ đều được thực hiện với sự tập trung cao độ.

“Chúng tôi nghiêng mình tri ân người hiến và gia đình - những con người đã biến nỗi đau thành hành động nhân văn cao cả. Mỗi nhịp tim được hồi sinh hôm nay là minh chứng cho giá trị của lòng nhân ái. Nghĩa cử ấy không chỉ cứu sống nhiều bệnh nhân mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về hiến tạng cứu người - một hành động đẹp, cần được xã hội thấu hiểu và ủng hộ”, PGS.TS Vũ Văn Giáp nhấn mạnh.

Đây không chỉ là một ca ghép đa tạng thành công, mà còn là những “viên gạch đầu tiên” đặt nền móng cho chiến lược phát triển trụ cột ghép đa tạng của Bệnh viện Bạch Mai hướng tới làm chủ kỹ thuật cao, tăng cường phối hợp liên viện, quân - dân y, công - tư, hai miền Bắc - Nam cùng một nhịp đập.

Giữa những ngày đầu năm mới, khi nhiều người còn đang quây quần bên gia đình, hàng chục y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên hậu cần đã gác lại riêng tư để cùng một gia đình thực hiện nghĩa cử đặc biệt.

Từ một mất mát đau thương, tám cuộc đời được hồi sinh. Từ một quyết định đầy nước mắt, hy vọng được gieo xuống và nảy mầm.

Mùa xuân ở Bạch Mai vì thế không chỉ là sắc đào, sắc mai ngoài phố. Đó là mùa xuân của sự sống được trao truyền. Mùa xuân của những trái tim biết cho đi. Mùa xuân của niềm tin rằng, ở đâu đó phía sau cánh cửa phòng mổ, ánh sáng vẫn luôn được thắp lên - kể cả trong những khoảnh khắc tưởng chừng tối nhất.

Và ở đâu đó, một người mẹ đang tin rằng: Con trai mình - cậu bé từng nhặt được của rơi trả lại người mất - hôm nay đã lại làm được những điều quý giá nhất cho cuộc đời.