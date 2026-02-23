Sau Tết nhiều nhà mắc 5 lỗi phong thủy mà không biết: Bảo sao tiền bạc trôi tuồn tuột

Tết qua đi, nhà cửa nhìn bề ngoài có vẻ gọn gàng hơn vì vừa dọn dẹp, trang hoàng. Nhưng thực tế, sau cao điểm mua sắm, tiếp khách, sinh hoạt đảo lộn, rất nhiều gia đình lại vô tình để tồn tại những lỗi phong thủy khiến tài lộc khó tụ. Không phải chuyện tâm linh quá mức, mà phần lớn đến từ thói quen sinh hoạt và cách sắp xếp không gian. Dưới đây là 5 lỗi phổ biến nhiều nhà mắc phải sau Tết.

1. Để hoa Tết héo úa quá lâu trong nhà

Hoa chưng Tết mang ý nghĩa may mắn, khởi đầu mới. Tuy nhiên, khi hoa đã tàn, lá úa vàng hoặc rụng đầy gốc mà vẫn chưa dọn đi, không gian sẽ trở nên ảm đạm, thiếu sinh khí. Theo quan niệm phong thủy, cây cối héo úa tượng trưng cho năng lượng suy giảm. Xét thực tế, hoa hỏng để lâu dễ sinh mùi, nấm mốc và tạo cảm giác nặng nề trong nhà. Nói tóm lại, sau Tết, gia chủ nên chủ động cắt tỉa hoặc thay mới, tránh để “lộc đầu năm” biến thành nguồn khí xấu.

2. Phòng khách bừa bộn sau chuỗi ngày tiếp khách

Những ngày Tết, phòng khách thường là nơi tập trung đông người nhất. Sau đó, nhiều gia đình không sắp xếp lại ngay: dây điện rối, đồ trang trí lệch vị trí, quà cáp chất đống chưa mở hết. Phong thủy coi phòng khách là nơi đón tài khí. Khi khu vực này lộn xộn, luồng khí lưu thông kém, dễ tạo cảm giác bí bách, ảnh hưởng đến tinh thần lẫn năng lượng chung. Một buổi dọn dẹp nhẹ nhàng, trả lại sự thông thoáng cho không gian có thể giúp ngôi nhà “reset” lại nhịp sinh hoạt bình thường.

3. Để thùng rác đầy hoặc không vệ sinh kỹ

Sau Tết, lượng rác thải tăng cao: bao bì quà bánh, hoa quả hỏng, giấy gói… Nếu không được xử lý triệt để, thùng rác dễ trở thành điểm tích tụ mùi và vi khuẩn. Phong thủy cho rằng rác tượng trưng cho khí xấu. Đặt thùng rác quá đầy, đặc biệt gần cửa ra vào hoặc khu vực bếp, được cho là dễ ảnh hưởng đến tài vận.

4. Để ví tiền, giấy tờ quan trọng lộn xộn sau kỳ chi tiêu cao điểm

Tết là dịp chi tiêu nhiều nhất trong năm. Sau khi mừng tuổi, mua sắm, đi lại, không ít người để ví tiền lộn xộn, hóa đơn nhét đầy, thẻ xếp chồng chéo. Về mặt tâm lý, sự lộn xộn này khiến việc quản lý tài chính thiếu rõ ràng. Về phong thủy, ví tiền được xem là “kho tài lộc” cá nhân, nếu không gọn gàng dễ tượng trưng cho việc tiền vào rồi lại ra.

Dọn ví, phân loại lại giấy tờ, kiểm soát chi tiêu đầu năm là bước quan trọng để lấy lại thế chủ động tài chính.

5. Bếp sau Tết không được lau dọn kỹ

Bếp là khu vực sử dụng nhiều trong dịp Tết. Dầu mỡ, vụn thức ăn, đồ khô để lâu ngày có thể tích tụ mà không được xử lý triệt để. Theo quan niệm phong thủy, bếp gắn với tài lộc và sự ấm no. Một căn bếp bẩn, ẩm hoặc có mùi dễ ảnh hưởng đến năng lượng chung của gia đình. Việc tổng vệ sinh bếp sau Tết không chỉ đảm bảo an toàn thực phẩm mà còn giúp không gian sáng sủa, thông thoáng hơn.