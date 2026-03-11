Máy xạ trị mới rút ngắn thời gian điều trị còn 2-3 phút

Ngày 10-3, tại cơ sở Quán Sứ, Bệnh viện K (Hà Nội) khai trương và đưa vào vận hành hệ thống máy xạ trị cùng nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán, điều trị ung thư.

Hệ thống xạ trị mới giúp rút ngắn thời gian mỗi lần xạ từ khoảng 10 phút xuống còn 2–3 phút

Hai hệ thống máy xạ trị gia tốc phiên bản mới được đưa vào sử dụng, giúp rút ngắn thời gian mỗi lần xạ trị từ khoảng 10 phút xuống còn 2-3 phút. Đồng thời, hơn 100 thiết bị y tế hiện đại cũng được đưa vào vận hành.

GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết điều trị ung thư là quá trình đa mô thức, kết hợp phẫu thuật, hóa chất và xạ trị, trong đó xạ trị là phương pháp quan trọng, mang lại hiệu quả cho nhiều bệnh nhân.

Các hệ thống xạ trị mới cho phép triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến như xạ trị 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT. Với suất liều 1.500-2.200 MU/phút, máy giúp rút ngắn thời gian điều trị, tập trung liều tối đa vào khối u và hạn chế ảnh hưởng đến các mô lành xung quanh.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng tích hợp các công nghệ theo dõi chuyển động khối u theo nhịp thở, kết hợp kỹ thuật kiểm soát hô hấp nhằm tăng độ chính xác, đảm bảo an toàn và không xâm lấn.

Cận cảnh hệ thống máy xạ trị hiện đại đang được ứng dụng điều trị cho người bệnh

Tại cơ sở Quán Sứ, hệ thống xạ trị còn được kết nối với máy mô phỏng CT 4D và phần mềm tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ khoanh vùng khối u, hội chẩn trực tuyến. Toàn bộ quy trình từ mô phỏng, lập kế hoạch đến điều trị được quản lý theo hệ thống kiểm soát chất lượng đạt chuẩn quốc tế.

Ngoài lĩnh vực xạ trị, bệnh viện cũng đưa vào vận hành nhiều thiết bị phục vụ chẩn đoán và điều trị ung thư như hệ thống nội soi hiện đại, thiết bị xét nghiệm sinh hóa – huyết học, máy sinh thiết vú hút chân không, máy đốt u bằng sóng cao tần, hệ thống X-quang chụp vú kỹ thuật số, máy chụp cộng hưởng từ và máy chụp cắt lớp vi tính phục vụ lập kế hoạch xạ trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho rằng việc đưa vào sử dụng hàng loạt thiết bị hiện đại là bước tiến quan trọng trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chẩn đoán, điều trị ung thư.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và các đại biểu tham quan thiết bị mới

Theo ông, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 182.000 ca mắc mới và hơn 122.000 ca tử vong do ung thư, nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, tạo áp lực lớn cho các cơ sở chuyên khoa. Riêng Bệnh viện K mỗi năm tiếp nhận hơn 500.000 lượt khám, hệ thống máy xạ trị phải hoạt động gần như liên tục.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị bệnh viện sử dụng hiệu quả các trang thiết bị mới trong khám chữa bệnh và đào tạo chuyên môn cho tuyến dưới.

Bệnh viện K được Chính phủ và Bộ Y tế cấp 790 tỉ đồng từ ngân sách để nâng cấp trang thiết bị. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại thiết bị y tế trị giá 1,83 tỉ yen (khoảng 300 tỉ đồng).

Hai hệ thống xạ trị gia tốc cùng hàng trăm thiết bị hiện đại được đưa vào vận hành, góp phần tăng năng lực điều trị ung thư và giảm tải cho bệnh viện. Nhờ đó, người bệnh có thể tiếp cận nhiều công nghệ điều trị tiên tiến ngay trong nước.