Bảo quản hải sản sai cách dễ gây ngộ độc: FDA cảnh báo 3 loại cá nguy hiểm nhất

Gần đây, một số trường hợp ở Đài Loan (Trung Quốc) sau khi ăn cá xuất hiện các biểu hiện như đỏ mặt, ngứa da, tiêu chảy , đã được cơ quan chức năng xác định liên quan tới ngộ độc histamine .

Theo thông tin từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, Trung Quốc , histamine là một chất tự nhiên có thể tồn tại với lượng nhỏ trong hải sản. Trong đó, cá thu, cá ngừ và cá ngừ vằn là ba loại cá quen thuộc trong bữa ăn gia đình và các quán cơm, nhưng cũng là những loài giàu histamine nhất. Khi cá không được bảo quản đúng nhiệt độ, vi sinh vật sẽ phân giải axit histidine trong thịt cá và nhanh chóng tạo ra lượng lớn histamine. Người ăn phải cá có hàm lượng histamine cao có thể xuất hiện triệu chứng chỉ sau vài phút đến vài giờ.

Các dấu hiệu thường gặp của ngộ độc histamine gồm đỏ bừng mặt và khoang miệng, ngứa da, nổi mề đay, buồn nôn, nôn ói và tiêu chảy. Những triệu chứng này dễ bị nhầm với dị ứng thực phẩm thông thường, nhưng thực chất là phản ứng ngộ độc do histamine tăng cao.

FDA Đài Loan (Trung Quốc) nhấn mạnh, để phòng tránh nguy cơ này, cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản.

- Ngay sau khi đánh bắt, cá phải được làm lạnh hoặc cấp đông nhanh .

- Trong quá trình chế biến, cần sử dụng nguyên liệu tươi, giữ môi trường nhiệt độ thấp, làm sạch cá bằng nước sạch và loại bỏ nội tạng sớm.

- Đối với người tiêu dùng, cá sau khi mua về nên chế biến và ăn sớm . Nếu chưa thể nấu ngay, cần bảo quản trong ngăn mát hoặc ngăn đông tủ lạnh.

- Khi rã đông, nên để cá tan đá từ từ trong ngăn mát , tránh rã đông ở nhiệt độ phòng và đặc biệt không rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần.

Cơ quan này khuyến cáo, khi chọn mua hải sản, người dân cần chú ý độ tươi và điều kiện bảo quản , bởi histamine không bị phá hủy hoàn toàn khi nấu chín. Chỉ khi bảo quản đúng từ đầu, nguy cơ ngộ độc mới được kiểm soát, giúp bữa ăn từ hải sản vừa ngon miệng vừa an toàn cho sức khỏe.

Nguồn và ảnh: ETToday