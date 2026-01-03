Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bảo quản hải sản sai cách dễ gây ngộ độc: FDA cảnh báo 3 loại cá nguy hiểm nhất

03-01-2026 - 19:44 PM | Sống

Ăn hải sản đúng cách giúp bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, ngoài nguy cơ dị ứng ở một số người, việc bảo quản hải sản không đúng còn có thể dẫn tới tình trạng ngộ độc thực phẩm, thậm chí xảy ra rất nhanh sau khi ăn.

Gần đây, một số trường hợp ở Đài Loan (Trung Quốc) sau khi ăn cá xuất hiện các biểu hiện như đỏ mặt, ngứa da, tiêu chảy , đã được cơ quan chức năng xác định liên quan tới ngộ độc histamine .

Theo thông tin từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan, Trung Quốc , histamine là một chất tự nhiên có thể tồn tại với lượng nhỏ trong hải sản. Trong đó, cá thu, cá ngừ và cá ngừ vằn là ba loại cá quen thuộc trong bữa ăn gia đình và các quán cơm, nhưng cũng là những loài giàu histamine nhất. Khi cá không được bảo quản đúng nhiệt độ, vi sinh vật sẽ phân giải axit histidine trong thịt cá và nhanh chóng tạo ra lượng lớn histamine. Người ăn phải cá có hàm lượng histamine cao có thể xuất hiện triệu chứng chỉ sau vài phút đến vài giờ.

Bảo quản hải sản sai cách dễ gây ngộ độc: FDA cảnh báo 3 loại cá nguy hiểm nhất- Ảnh 1.

Các dấu hiệu thường gặp của ngộ độc histamine gồm đỏ bừng mặt và khoang miệng, ngứa da, nổi mề đay, buồn nôn, nôn ói và tiêu chảy. Những triệu chứng này dễ bị nhầm với dị ứng thực phẩm thông thường, nhưng thực chất là phản ứng ngộ độc do histamine tăng cao.

FDA Đài Loan (Trung Quốc) nhấn mạnh, để phòng tránh nguy cơ này, cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản.

- Ngay sau khi đánh bắt, cá phải được làm lạnh hoặc cấp đông nhanh .

- Trong quá trình chế biến, cần sử dụng nguyên liệu tươi, giữ môi trường nhiệt độ thấp, làm sạch cá bằng nước sạch và loại bỏ nội tạng sớm.

- Đối với người tiêu dùng, cá sau khi mua về nên chế biến và ăn sớm . Nếu chưa thể nấu ngay, cần bảo quản trong ngăn mát hoặc ngăn đông tủ lạnh.

- Khi rã đông, nên để cá tan đá từ từ trong ngăn mát , tránh rã đông ở nhiệt độ phòng và đặc biệt không rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần.

Cơ quan này khuyến cáo, khi chọn mua hải sản, người dân cần chú ý độ tươi và điều kiện bảo quản , bởi histamine không bị phá hủy hoàn toàn khi nấu chín. Chỉ khi bảo quản đúng từ đầu, nguy cơ ngộ độc mới được kiểm soát, giúp bữa ăn từ hải sản vừa ngon miệng vừa an toàn cho sức khỏe.

Nguồn và ảnh: ETToday

Top 2 loại hải sản đứng đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hàng ngày

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc rét nhất 4,2°C

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc rét nhất 4,2°C Nổi bật

Phát hiện 59 tờ 500K và 100 tờ 100K nằm chơ vơ trong khe cây ATM của MB Bank: Ngân hàng và công an dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Phát hiện 59 tờ 500K và 100 tờ 100K nằm chơ vơ trong khe cây ATM của MB Bank: Ngân hàng và công an dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ vào cuộc Nổi bật

Nói thật lòng: Giàu đến mấy cũng ĐỪNG MUA 6 thứ này, tỉ lệ thất vọng bằng 100%

Nói thật lòng: Giàu đến mấy cũng ĐỪNG MUA 6 thứ này, tỉ lệ thất vọng bằng 100%

19:32 , 03/01/2026
Chưa hết nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn trở lại Thủ đô

Chưa hết nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn trở lại Thủ đô

19:27 , 03/01/2026
Những chuyến bay kì dị nhất thời khắc Giao thừa: CX880, NH106, CX872 và UA810

Những chuyến bay kì dị nhất thời khắc Giao thừa: CX880, NH106, CX872 và UA810

19:27 , 03/01/2026
3 phần thịt lợn bổ dưỡng nhất khi trời lạnh: Ăn đúng vừa ấm người, vừa tốt cho tiêu hóa và sức đề kháng

3 phần thịt lợn bổ dưỡng nhất khi trời lạnh: Ăn đúng vừa ấm người, vừa tốt cho tiêu hóa và sức đề kháng

19:07 , 03/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên