3 phần thịt lợn bổ dưỡng nhất khi trời lạnh: Ăn đúng vừa ấm người, vừa tốt cho tiêu hóa và sức đề kháng

Trời trở lạnh, nhiều người có xu hướng thèm những món ăn nóng hổi, dễ tiêu mà vẫn bồi bổ cơ thể. Theo quan niệm dinh dưỡng Á Đông, mùa thu đông là thời điểm thích hợp để “bồi bổ đúng cách”, trong đó thịt lợn là thực phẩm quen thuộc, tính ôn hòa, dễ dùng hằng ngày. Tuy nhiên, không phải phần nào của con lợn cũng có giá trị như nhau. Có ba phần thịt vừa dễ ăn, không ngấy, không gây nóng , lại đặc biệt phù hợp khi thời tiết lạnh, giúp bổ tỳ vị, dưỡng khí huyết, xua hàn và nâng sức đề kháng .

Phần thứ nhất là dạ dày lợn (bao tử) . Bao tử lợn chính là dạ dày của con lợn. Theo Đông y, phần này có tính ấm, giúp bổ hư, kiện tỳ vị , rất phù hợp với người hay lạnh bụng, ăn kém, dễ đầy hơi hoặc tay chân lạnh khi trời rét.

Về mặt dinh dưỡng, dạ dày lợn giàu protein, vitamin A và khoáng chất, trong khi lượng chất béo không quá cao. Kết cấu dai giòn tự nhiên giúp ăn không bị ngán. Vào mùa lạnh, các món hấp hoặc canh từ bao tử lợn được xem là lựa chọn nhẹ nhàng nhưng có tác dụng làm ấm cơ thể từ bên trong.

Phần thứ hai là tim lợn . Tim lợn chứa nhiều protein, sắt và vitamin nhóm B, có vai trò quan trọng trong việc bổ huyết, dưỡng tim và ổn định thần kinh . Khi thời tiết lạnh, không ít người gặp tình trạng hồi hộp, ngủ kém, mệt mỏi do tuần hoàn máu kém.

Việc bổ sung tim lợn đúng cách, nấu theo kiểu thanh đạm như hầm hoặc nấu canh, có thể hỗ trợ cải thiện lưu thông máu, giúp cơ thể ấm hơn và tinh thần ổn định hơn. Trong ẩm thực truyền thống, tim lợn thường được kết hợp với các nguyên liệu như củ sen, bách hợp hoặc kỷ tử để tăng tác dụng an thần, dưỡng tâm và bồi bổ toàn diện.

Phần thứ ba là sườn lợn . Sườn là phần quen thuộc nhất nhưng nếu chế biến đúng cách, đây vẫn là món rất đáng dùng vào mùa lạnh. Sườn lợn cung cấp protein chất lượng cao, chất béo vừa phải, canxi và collagen, có lợi cho xương khớp, cơ bắp và khả năng phục hồi thể lực .

Thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ, sườn hấp hoặc hầm nhẹ giúp món ăn không gây nóng trong, vẫn giữ được dinh dưỡng và dễ tiêu. Với trẻ nhỏ và người lớn tuổi, sườn nấu mềm theo cách thanh đạm là nguồn bổ sung năng lượng và canxi phù hợp trong mùa đông.

Điểm chung của ba phần thịt này là giá thành không quá cao, dễ tìm, dễ chế biến và phù hợp với bữa cơm gia đình . Khi trời lạnh, ăn uống không chỉ cần no mà còn cần đúng. Việc lựa chọn những phần thịt lợn có tính ôn hòa, ít gây ngấy sẽ giúp cơ thể dần thích nghi với thời tiết, nuôi dưỡng tỳ vị tốt hơn, khí huyết lưu thông ổn định hơn. Khi tiêu hóa khỏe, tuần hoàn tốt và cơ thể đủ năng lượng, cảm giác lạnh tay chân hay mệt mỏi mùa đông cũng sẽ giảm đi rõ rệt.

Nguồn và ảnh: Sohu