5 loại hoa "khó tính" bậc nhất, trồng 1 lần sợ tới già

Yêu hoa, thích cây cảnh là một thú vui giúp không gian sống trở nên mềm mại, thư giãn hơn. Tuy nhiên, không phải loài hoa nào đẹp mắt cũng phù hợp để mang về nhà, đặc biệt là với những người mới bắt đầu chơi hoa.

Thực tế, có không ít loại cây dù đẹp nhưng đòi hỏi điều kiện chăm sóc khắt khe, dễ chết nếu môi trường sống không phù hợp. Dưới đây là 5 loại hoa thường được nhiều người truyền tai nhau là "khó chiều", người mới chơi nên cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

1. Hoa lồng đèn

Sở hữu dáng hoa rủ xuống như những chiếc lồng đèn nhỏ xinh, hoa lồng đèn ghi điểm nhờ vẻ ngoài nổi bật và khá bắt mắt. Tuy nhiên, loại hoa này cũng như một nàng công chúa xinh đjpe khó chiều, yêu cầu chăm sóc không hề "dễ thở".

Hoa lồng đèn đặc biệt nhạy cảm với môi trường bí gió, dễ bị phấn trắng hay nấm đen nếu không gian trồng thiếu thông thoáng. Vào mùa hè, hoa lại "kỵ" nhiệt độ cao, chỉ cần tưới nước hơi quá tay trong điều kiện nóng ẩm là cây có thể nhanh chóng héo rũ. Ngay cả mùa đông, cây cũng không chịu được rét sâu, nhiệt độ xuống dưới 5 độ C đã có nguy cơ bị tổn thương. Thế nên dù với cả tay chuyên hay tay mơ thì khi rinh hoa về cũng dễ rơi vào cảnh để hoa héo trong bất lực.

2. Hoa đỗ quyên

Hoa đỗ quyên thường được bày bán rực rỡ vào dịp lễ, Tết với những chậu hoa nở kín, màu sắc bắt mắt và rất "ăn ảnh". Nhưng cũng chính vì quá đẹp ở thời điểm mua, nhiều người dễ hụt hẫng khi mang về nhà chỉ sau vài ngày hoa đã rụng, lá cũng bắt đầu vàng dần.

Phần lớn đỗ quyên trên thị trường là hoa trồng trong nhà kính, quen với điều kiện nhiệt độ và độ ẩm ổn định. Khi đưa về môi trường sinh hoạt thông thường, cây rất dễ "sốc". Ngoài ra, đỗ quyên cũng khá kén đất, kỵ nắng gắt và không chịu được không gian ngột ngạt. Với người chưa có kinh nghiệm chăm hoa, đây là lựa chọn cần cân nhắc.

3. Lan hồ điệp

Lan hồ điệp gần như là biểu tượng của hoa trang trí Tết nhờ vẻ đẹp sang trọng, cánh hoa mềm mại như cánh bướm. Tuy nhiên, để giữ được chậu lan khỏe và ra hoa đều đặn không phải là điều đơn giản.

Loài lan này không trồng bằng đất thông thường mà cần giá thể riêng như vỏ cây, rêu hay xơ dừa để tránh úng rễ. Nhiệt độ quá thấp, đặc biệt dưới 5 độ C có thể khiến cây bị tổn thương. Bên cạnh đó thì việc tưới nước cũng đòi hỏi sự kiểm soát tốt, bởi chỉ cần thừa nước là rễ dễ bị thối, kéo theo lá vàng và cây suy yếu nhanh chóng.

4. Hoa dành dành

Hoa dành dành ghi điểm nhờ sắc trắng tinh khôi và mùi hương đặc trưng dễ chịu. Ngoài giá trị trang trí, hoa còn có thể dùng trong ẩm thực nên càng khiến nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những loài cây "khó chiều" với người mới chơi.

Dành dành là cây ưa đất chua, không phù hợp với đất vườn thông thường hay nước máy dùng trực tiếp lâu ngày. Nếu không kiểm soát được độ pH của đất và nguồn nước tưới, cây rất dễ bị vàng lá, kém hoa. Đó là chưa kể việc thay chậu sai loại đất cũng có thể khiến đất bị nén chặt, giữ nước lâu và làm rễ nhanh chóng bị thối.

5. Cây thài lài

Cây thài lài có dáng treo rủ mềm mại, lá pha màu bắt mắt, rất hợp trang trí ban công hay kệ cao. Thế nhưng để giữ được màu lá đẹp cũng không đơn giản.

Cây không chịu được nắng gắt vì dễ cháy lá, nhưng nếu đặt trong môi trường quá râm mát, màu sắc đặc trưng lại nhạt dần, lá chuyển sang xanh đơn điệu. Ngoài ra, thài lài cũng không chịu rét tốt, nhiệt độ quá thấp vào mùa đông có thể khiến cây suy yếu hoặc chết rét. Thế nên dù đẹp thì nhiều người cũng không ngại cho loại cây này vào danh sách đen, trồng 1 lần là sợ tới già.

