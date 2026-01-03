Tết Nguyên đán: Tận hưởng đi, vì ngay cả sự "phiền phức" cũng có cái hay của nó!

Cứ mỗi dịp năm Tết đến, những tranh cãi liên quan như "Nên giữ hay nên bỏ Tết Âm lịch", "Sao Tết Âm lịch nghỉ dài ngày thế?",... quay trở lại như một vòng lặp quen thuộc.

Năm nay câu chuyện bỗng ồn lên sau bài đăng ở Threads: "Càng ngày càng thích Tết Dương lịch hơn là Tết Âm lịch".

Ở phía dưới quan điểm này, cư dân mạng để lại những ý kiến khác nhau, có người đồng tình với quan điểm trên và nhiều người hoàn toàn phản đối, đưa ra lý lẽ của riêng mình để ủng hộ Tết Nguyên đán. Trong đó được chú ý nhất nhì là: "Tận hưởng (Tết Nguyên đán) đi, vì ngay cả sự 'phiền phức' cũng có cái hay của nó!".

Những ngày cuối năm, không khí đón năm mới ngập tràn phố phường (Ảnh: Như Hoàn)

Rõ ràng, việc tồn tại song song hai cái Tết là một trong các lý do tạo ra sự so sánh.

Vì người Việt từ bao đời nay coi Tết Nguyên đán là mốc thời gian quan trọng nhất trong năm, nên mọi hoạt động lớn nhỏ đều được "để dành" cho dịp này: dọn nhà cuối năm, sửa sang không gian sống, mua sắm, thăm hỏi, chúc tụng.

Nhưng có thể càng ngày chúng ta càng bận rộn hơn, nhiều áp lực hơn, thấy có ít thời gian hơn trong năm - 365 ngày dường như không đủ, nên bỗng có cảm giác: sao lại cần 2 cái Tết trong 1 năm làm gì?

Nhưng thật ra, dù bạn cảm thấy thế nào, thì câu trả lời của số đông người Việt Nam vẫn là: cần Tết Nguyên đán.

Bởi vì....

Đó là khoảng thời gian hiếm hoi mà gia đình có cơ hội ngồi lại với nhau. Có những gia đình bố mẹ hay anh chị em không quá hòa thuận, mỗi người một tính, một nếp sống. Nhưng đến Tết, con cái vẫn trở về, anh chị em lại có dịp sum họp. Người nấu đồ cúng, người dọn bàn thờ, người cắm hoa; mỗi người một việc, không cần nói nhiều nhưng vẫn tạo thành một bức tranh chung ấm cúng.



Bữa cơm ngày Tết, vài câu chúc đầu năm, những cuộc trò chuyện phiếm tưởng chừng vụn vặt ấy chính là sợi dây kết nối hiếm hoi còn sót lại sau cả năm ai cũng mải miết với cuộc sống riêng. Có người đã ngoài 40 tuổi, trải qua đủ thăng trầm, nhưng cảm giác mong Tết Âm vẫn nguyên vẹn - không phải vì hình thức, mà vì đó là lúc gia đình được là gia đình đúng nghĩa.

Dọn nhà mệt, chuẩn bị đồ đạc mệt, tiếp khách cũng mệt. Nhưng chính trong sự mệt ấy lại có một niềm rộn ràng rất khó gọi tên. Những nghi thức bị cho là rườm rà, câu nệ với nhiều người lại là điều đáng trân trọng nhất. Bởi sẽ rất khó tìm một thời điểm nào khác trong năm mà con cháu có thể ở gần ông bà, bố mẹ một cách trọn vẹn, không bị công việc kéo đi, không bị lịch trình chen ngang.

Còn những điều bị cho là "phiền phức" đến từ họ hàng, làng xóm như "Bao giờ lấy chồng?", "Năm nay lương bao nhiêu? Thưởng thế nào?" đôi khi cũng chỉ là sự quan tâm chân thành. Nếu nhìn nhẹ nhàng hơn, trả lời vui vẻ hơn, có khi mọi thứ lại trôi qua êm xuôi, không nặng nề như ta tưởng.

(Ảnh: Như Hoàn)

Tết Nguyên đán cũng là dịp mà người ta thấy đủ quan trọng để sống khác đi thường ngày, như là chuyện mặc đồ đẹp từ sáng đến chiều, rủ cả nhà chụp ảnh, rồi "toàn dân" đăng hết các tấm ảnh xúng xính ấy lên mạng mà ai lướt qua cũng nhấn like, chả thấy phiền hà gì.

Là dịp mà những con phố "khoác áo mới rực rỡ sắc màu, những lời hỏi thăm đầu năm dù quen dù lạ - tất cả tạo nên một bầu không khí rất riêng, rất Việt Nam.

Đó cũng là thời điểm duy nhất trong năm bánh chưng, bán tét rán lên ăn rất ngon, không gì sánh bằng - không lúc nào có thể quên được hương vị đó.

Đó là thứ cảm giác mà chỉ khi đi xa, người ta mới nhận ra mình đã yêu nó nhiều đến thế nào.

Và sao phải khắt khe chính mình như thế, 365 ngày, chúng ta cứ cho phép mình vài dịp để nghỉ xả hơi, chẳng sao đâu, cứ thong thả, vì phía trước - đường còn dài, còn dài...

Hãy cứ tận hưởng đi!

Dưới đây là một số chia sẻ của hội mê Tết Việt! Bạn có trong team này không?