Chưa hết nghỉ Tết Dương lịch, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn trở lại Thủ đô
Chiều 3/1, dù kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 chưa kết thúc, nhiều người dân đã lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn trở lại Hà Nội, khiến các tuyến cửa ngõ phía Nam đông đúc.
