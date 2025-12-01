Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Muốn thưởng thức hải sản vừa tươi ngon vừa lành mạnh, cách chế biến đóng vai trò then chốt.

Vào mùa thu đông, hải sản bắt đầu vào mùa béo, từ cua, hàu, cá thu đao đến cá hồi, cá tuyết… đều trở thành “nhân vật chính” trên mâm cơm. Muốn thưởng thức hải sản vừa tươi ngon vừa lành mạnh, cách chế biến đóng vai trò then chốt. Cục Y tế Đài Loan (Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ hai phương pháp chế biến chính, giúp bạn dễ dàng làm ra bữa hải sản ngon mà không nặng nề về calo.

Ăn hải sản thế nào ngon nhất?- Ảnh 1.

Hấp, giữ nguyên vị ngọt và dưỡng chất 

Hấp là cách tốt nhất để bảo toàn vị tươi và nước ngọt tự nhiên của hải sản, đồng thời giữ tối đa dưỡng chất. Những loại hải sản thích hợp hấp gồm cua, hàu, cá tuyết… Khi chế biến, bạn có thể thêm vài lát gừng, hành lá hoặc một chút rượu gạo để khử mùi tanh và tăng hương thơm tự nhiên.

Nướng, giảm calo, không cần thêm dầu 

Các loại cá nhiều dầu như cá thu đao hay cá hồi nên được nướng thay vì chiên để giảm lượng calo. Khi nướng, bạn có thể dùng nước cốt chanh, thảo mộc, tiêu đen thay cho muối, giúp món ăn vừa thơm vừa nhẹ nhàng, không gây cảm giác ngấy.

Tránh chiên ngập dầu, dinh dưỡng dễ mất, nhiều calo 

Cục Y tế Đài Loan (Trung Quốc) đặc biệt nhấn mạnh: chiên ngập dầu không phải là cách tốt để chế biến hải sản. Nhiệt độ cao sẽ làm mất nước trong thực phẩm, đồng thời hấp thu nhiều dầu, khiến calo tăng cao. Hơn nữa, một số dưỡng chất nhạy cảm với nhiệt sẽ bị phá hủy.

Khi nấu hải sản, nên tuân theo nguyên tắc ít muối, ít dầu, giữ hương vị tự nhiên. Kết hợp cùng các nhóm thực phẩm khác trong bữa ăn sẽ giúp bạn vừa thưởng thức hải sản tươi ngon, vừa đảm bảo dinh dưỡng cân bằng trong mùa thu đông.

Theo Mỹ Diệu

