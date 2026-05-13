Trường tiểu học nổi tiếng ở TPHCM phát cảnh báo khẩn về giả mạo lừa đảo

Sáng 13-5, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm ghi nhận một số phản ánh từ cha mẹ học sinh về việc nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là đại diện các cơ quan, ban ngành (cụ thể như Công an phường, Ban Giám hiệu nhà trường) liên hệ trao đổi về một số nội dung như: Yêu cầu cung cấp hồ sơ học sinh, mang hồ sơ đến trường hoặc cung cấp thông tin liên quan đến việc làm căn cước công dân cho học sinh.

Bà Đỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, khẳng định hiện tại nhà trường không có bất kỳ thông báo nào yêu cầu cha mẹ học sinh thực hiện các nội dung nêu trên qua điện thoại hoặc thông qua các số liên lạc không chính thức.

Để đảm bảo an toàn thông tin, nhà trường kính đề nghị quý cha mẹ học sinh không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi lạ; không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mã hồ sơ, hình ảnh giấy tờ của học sinh/CMHS; không đến làm việc theo yêu cầu khi chưa có thông báo chính thức từ nhà trường hoặc cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cảnh báo thêm khi nhận được cuộc gọi tương tự, vui lòng báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm để nhà trường kịp thời nắm bắt và xử lý thông tin. Mọi thông báo chính thức của nhà trường sẽ được chuyển tải thông qua: Giáo viên chủ nhiệm lớp; thông báo trực tiếp từ nhà trường. Cha mẹ học sinh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, phối hợp cùng nhà trường nhằm phòng tránh các hành vi giả mạo, lừa đảo.

Trước đó, trường này cũng bị mạo danh liên quan trò lừa đảo khảo sát tuyển sinh vào lớp 1. Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm là ngôi trường tiểu học công lập nổi tiếng tại TPHCM với hơn 1.000 học sinh ở 5 khối lớp.