Lời ăn năn của người con gái thuê taxi chở bố bỏ ở cổng chùa Đồng

Trưa ngày 10/5, một chiếc ôtô biển vàng dừng trước cổng chùa Đồng (xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng). Từ trên xe, một người phụ nữ và tài xế đỡ một cụ ông ngoài 70 tuổi xuống xe. Cụ ông bước đi loạng choạng rồi ngã gục xuống sân chùa.

Sau khi để lại tư trang và một mảnh giấy viết tay với nội dung ngắn ngủi: “Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi”, những người đi cùng lập tức rời đi. Toàn bộ cảnh tượng này sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều sự chú ý. Không ít người tỏ ra bất ngờ cũng như phẫn nộ trước cách hành xử này của những người con.

Hình ảnh cụ ông được con gái đưa đến bỏ lại chùa khiến nhiều người xót xa.

Cụ ông bị bỏ lại chùa cùng một số đồ đạc cá nhân, mảnh giấy xin nhờ giúp đỡ.

“Trước đây cũng chưa thấy bao giờ”

Sư thầy Thích Quảng Văn - Trụ trì chùa Đồng cũng là người đầu tiên phát hiện ra sự việc - kể lại: “Nhà chùa thấy cụ nằm ngoài sân, chắc đi đường xa mệt nên cụ cũng không nói được gì. Thầy hỏi là: ‘Cụ ơi, cụ ở đâu?’ thì cụ cũng trả lời ở gần đây, nói là ‘Các con đưa đến’. Đầu tiên mình cứ chăm sóc tốt cho cụ, các vấn đề khác của gia đình tính sau”

Theo lời trụ trì chùa Đồng, phải tới tối muộn cùng ngày, người con mới chủ động nhắn tin liên hệ với nhà chùa để giãi bày hoàn cảnh gia đình.

“Tối muộn hôm đấy thì bạn kia cũng có nhắn tin nói chuyện với nhà chùa, tâm sự về cái hoàn cảnh gia đình thì thầy cũng rất đồng cảm. Lúc đầu thì thầy cũng có suy nghĩ là: ‘Ủa, sao bây giờ lại có trường hợp như vậy, trước đây cũng chưa thấy bao giờ’.”, sư thầy Thích Quảng Văn chia sẻ.

Qua trao đổi, nhà chùa được biết gia đình cụ ông rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Con gái của cụ đang chạy thận, cháu ngoại cũng mới sinh non. Người vợ trước đây chăm sóc cụ đã mất khoảng một năm nay, kinh tế gia đình suy sụp.

“Bạn ấy (người con gái) cũng mang đầy đủ hồ sơ bệnh án và giấy khám cho cơ quan chức năng xem. Anh chị ấy là người ở Hà Nội, chắc đi từ Hà Nội xuống”, vị trụ trì nói.

Chia sẻ của sư thầy Thích Quảng Văn (Clip: NXH)

Theo nhà chùa, cụ ông quê gốc Thái Bình. Vì thấy cụ mệt nên sư thầy cũng không hỏi quá sâu về câu chuyện gia đình. Thích Quảng Văn cho rằng có thể người thân đã tìm hiểu thông tin về chùa trước đó rồi mới đưa cụ tới đây.

“Chắc chị ấy nghe ai giới thiệu chùa hoặc tìm hiểu trên mạng. Trước đây cũng từng có một số trang báo về chùa làm phóng sự, viết bài. Nhà chùa trong hai năm qua cũng chăm sóc cho một số cụ”, vị sư cho biết.

Tuy nhiên, thầy cũng nhấn mạnh phần lớn các trường hợp người già ở chùa đều có con cháu thường xuyên lui tới thăm nom.

“Thực ra các cụ ở đây trong những ngày tháng cuối đời hầu hết là Phật tử. Do trước vướng bận con cháu nên họ không có nhiều thời gian cho Phật pháp thì cuối đời họ chọn ở chùa để có quãng thời gian bình yên”, sư thầy Thích Quảng Văn nói thêm.

Quang cảnh chùa Đồng (Ảnh: Như Hoàn)

“Bố ơi, chúng con xuống đón bố về nhà nhé”

Sau khi liên hệ lại với gia đình, nhà chùa đã có buổi gặp trực tiếp để trao đổi về hướng chăm sóc cụ ông trong thời gian tới. Theo sư thầy Thích Quảng Văn, khi quay lại chùa, người con tỏ ra khá ân hận về hành động của mình.

“Hôm hai anh chị ấy xuống thì thấy cũng khá ăn năn. Bản thân thầy cũng có định hướng cho gia đình. Nếu lập tức để lại cụ ở đây thì thầy cũng không thể kịp sắp xếp chăm sóc”, vị trụ trì chia sẻ.

Sư thầy cho biết việc chăm sóc người già yếu tại chùa không hề đơn giản bởi cần người túc trực, hỗ trợ sinh hoạt cả ngày lẫn đêm. “Các cụ già ở đây phải có người luân phiên cho ăn, đêm hôm ngủ nghỉ. Giường các cụ nằm cũng phải ghép từ hai cái để đỡ lăn xuống nền”, thầy kể.

Trước hoàn cảnh thực tế của gia đình, nhà chùa đã chủ động liên hệ với một số chùa tại Thái Bình (nay thuộc Hưng Yên) để tìm phương án phù hợp hơn cho cụ ông.

Sư thầy Thích Quảng Văn cho biết đang cùng gia đình của cụ ông tính toán phương án tối ưu nhất (Ảnh: Như Hoàn)

“Thầy cũng liên hệ với các chùa bên Thái Bình để sắp xếp thuê nhân sự chăm các cụ. Thuê một người trông hai ba cụ thì sẽ đỡ chi phí. Hiện một chùa bên Thái Bình cũng chấp nhận và thầy cũng đã nói lại với gia đình. Phía gia đình cũng hoan hỷ. Thực ra đó là phương án tốt nhất cho cụ, chứ đưa cụ về cũng không ổn”, Thích Quảng Văn cho biết.

Theo vị sư trụ trì, gia đình cụ ông thực sự không đủ sức khỏe để chăm sóc người già bệnh nặng. Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh gia đình.

“Sau khi những thông tin đó được đăng tải thì cũng có rất nhiều người đồng cảm với gia đình. Tất nhiên là người ta có sai nhưng cũng không may mới rơi vào tình cảnh ấy. Chắc chị ấy nghĩ đơn giản, ở nhà chùa có các thầy thì bố sẽ được chăm lo tốt hơn. Chị ấy cũng đã hỏi ý kiến và ông cụ cũng đồng ý rồi”, vị sư kể lại.

Theo sư thầy Thích Quảng Văn, gia đình sau đó cũng đã gửi lời xin lỗi tới nhà chùa và được nhà chùa động viên.

“Anh chị ấy cũng xin lỗi nhà chùa. Nhà chùa cũng bảo không sao cả, coi như có duyên và mong anh chị sớm ổn định cuộc sống, công việc”, thầy chia sẻ “Lúc gặp con gái, ông cụ cũng không nổi nóng gì. Nghe con gái bảo: ‘Bố ơi, chúng con xuống đón bố về nhà nhé’ thì ông cụ cũng gật đầu đi về nhà”

Hiện gia đình đã đưa cụ ông trở về Hà Nội để chăm sóc tạm thời trước khi tính phương án lâu dài.

“Sau khi gia đình trở về Hà Nội thì nhà chùa cũng liên lạc lại. Anh chị cũng bảo: ‘Thôi chúng con đón bố về chăm sóc ít hôm, hôm nào xuống dưới chùa Thái Bình thì chúng con sẽ liên hệ với thầy’”, sư thầy Thích Quảng Văn cho biết.