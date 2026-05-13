Bé 7 tuổi ở TP.HCM bị rối loạn tâm thần cấp tính: Bác sĩ phát hiện thủ phạm đến từ miếng dán chống say tàu xe

Theo Tuấn Minh | 13-05-2026 - 19:38 PM | Sống

Qua quá trình thăm khám kỹ lưỡng và trò chuyện cùng gia đình, bác sĩ phát hiện được một "manh mối" quan trọng đến từ miếng dán chống say tàu xe.

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) thông tin, ngày 3/05/2026, khoa Nhiễm tiếp nhận trường hợp bé P.L.D.A, 7 tuổi, nhập viện vì mất ngủ, ngồi nói nhảm cả đêm. Bé xuất hiện các triệu chứng rối loạn tâm thần cấp tính: Thức trắng đêm, nói nhảm, mất kiểm soát về hành vi, có khi bò lê trên sàn hoặc ngã quỵ đột ngột, đồng thời bé sốt 38,2 độ C.

Qua quá trình thăm khám kỹ lưỡng và trò chuyện cùng gia đình, bác sĩ phát hiện được một "manh mối" quan trọng: Trưa ngày 02/05/2026 bé cùng mẹ đi từ quê vào TP.HCM. 2 mẹ con có sử dụng miếng dán chống say tàu xe có chứa thành phần scopolamine. Do đường kẹt xe, sợ bé mệt, mẹ đã dán cho bé 2 miếng dán ở sau tai (liều khuyến cáo cho trẻ hoặc người <40kg là ½ miếng) trong suốt 5 giờ của chuyến hành trình và đã gỡ miếng dán sau khi về đến nhà.

Bác sĩ đã cẩn thận thăm khám và loại trừ các nguyên nhân viêm não màng não nguy hiểm, nhận định đây có thể là một trường hợp bị tác dụng phụ của scopolamine.

Bệnh viện Nhi đồng 2 hướng dẫn sử dụng miếng dán chống say tàu xe an toàn. (Info: BV)

Bé được nằm phòng cấp cứu để theo dõi sát diễn tiến bệnh. Các triệu chứng loạn thần của bé D.A. giảm dần sau 12 giờ theo dõi nên được chuyển phòng thường. Sau 3 ngày nằm viện các triệu chứng dần biến mất, cô bé lại lanh lợi hoạt bát như trước khi bệnh.

BSCK1 Trần Ngọc Lưu (Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM) cảnh báo thành phần scopolamine trong miếng dán say tàu xe có thể gây ra những tác dụng phụ như: Khô miệng, chóng mặt, buồn ngủ, kích động, suy giảm thị lực, lú lẫn, giãn đồng tử, những trường hợp nặng có thể có biểu hiện loạn thần cấp tính (mất phương hướng, ảo giác, hoang tưởng), mất trí nhớ, rối loạn ngôn ngữ, tăng thân nhiệt ác tính… Các triệu chứng nặng thường xuất hiện ở trẻ em và người cao tuổi.

Hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất lưu ý không sử dụng miếng dán chống say tàu xe có chứa thành phần scopolamine cho trẻ dưới 8 tuổi và cần giảm liều đối với trẻ em hoặc người có cân nặng dưới 40kg. Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần hết sức lưu ý khi sử dụng bất kỳ thuốc nào cho trẻ em, luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, chỉ định và chống chỉ định trước khi dùng cho trẻ.

Khi thấy trẻ có bất kỳ điều gì bất thường sau khi sử dụng thuốc nói chung và miếng dán chống say tàu xe có chứa thành phần scopolamine nói riêng như sốt cao, thay đổi hành vi, phát ban… phụ huynh cần cho bé đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá cẩn thận, đồng thời báo với bác sĩ về tiền sử sử dụng thuốc, đem theo vỏ thuốc hoặc chụp lại nhãn thuốc.

