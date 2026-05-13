90% người đang mắc: 5 thói quen dùng điện thoại âm thầm "huỷ hoại" bạn mỗi ngày

Vừa đi vừa dùng điện thoại

Đây là một trong những thói quen phổ biến nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất.

Không khó để bắt gặp cảnh nhiều người vừa đi bộ vừa dán mắt vào màn hình: người thì xem video khi chờ đèn đỏ, người tranh thủ nhắn tin khi băng qua đường, người lại mải mê đọc nội dung mà quên quan sát xung quanh. Không ít người tin rằng mình vẫn có thể “liếc mắt” để tránh nguy hiểm, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi tập trung vào điện thoại, khả năng phản ứng với môi trường xung quanh có thể giảm hơn 70%. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn gần như không kịp xử lý các tình huống bất ngờ như xe lao tới, vấp bậc thềm hay va phải chướng ngại vật.

Thực tế đã ghi nhận vô số tai nạn liên quan đến thói quen này: từ trầy xước, gãy xương cho đến những trường hợp tử vong ngay tại chỗ. Điều đáng nói là phần lớn nạn nhân đều cho rằng “chỉ xem một chút sẽ không sao”. Nhưng tai nạn không báo trước, và cái giá phải trả đôi khi là không thể làm lại.

Nằm nghiêng chơi điện thoại

Trước khi ngủ, nhiều người có thói quen nằm nghiêng, cầm điện thoại xem trong thời gian dài, thậm chí kéo dài hàng giờ.

Hành động này tưởng như chỉ gây mỏi mắt nhẹ, nhưng về lâu dài có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng. Khi nằm nghiêng, khoảng cách giữa hai mắt và màn hình không đồng đều, khiến thị lực hai bên bị lệch. Một bên mắt phải hoạt động nhiều hơn, từ đó độ cận tăng nhanh, thậm chí có thể gây lé, khô mắt, tăng nhãn áp và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tăng nhãn áp.

Không chỉ ảnh hưởng đến mắt, tư thế lệch cổ, cúi đầu và giơ tay lâu còn khiến cột sống cổ bị vặn xoắn trong thời gian dài. Áp lực lên đĩa đệm tăng cao, dễ dẫn đến tình trạng mất đường cong sinh lý cột sống, đau cổ vai gáy, tê tay, chóng mặt.

Ngoài ra, việc thức khuya để dùng điện thoại còn phá vỡ đồng hồ sinh học tự nhiên của cơ thể. Hệ quả là mất ngủ, rối loạn nội tiết, suy giảm trí nhớ và cảm giác mệt mỏi kéo dài. Điều này có thể gây ra những tổn hại tích lũy theo thời gian mà nhiều người không nhận ra.

Vừa sạc vừa dùng điện thoại

Cắm sạc và tiếp tục sử dụng điện thoại là thói quen gần như ai cũng từng làm. Nhiều người tin rằng chỉ cần dùng sạc chính hãng là an toàn, nhưng trên thực tế, nguy cơ vẫn tồn tại. Các yếu tố như dây cáp bị lão hóa, cổng sạc hư hỏng, hoặc phụ kiện kém chất lượng có thể gây rò điện, chập mạch.

Trong trường hợp nhẹ, điện thoại sẽ nóng lên bất thường, pin nhanh chai hoặc hư hỏng. Nhưng nghiêm trọng hơn, thiết bị có thể phát nổ, gây cháy hoặc điện giật, đe dọa trực tiếp đến người dùng.

Đặc biệt, khi vừa sạc vừa chơi game hoặc xem video, những tác vụ tiêu tốn nhiều năng lượng. Lúc này điện thoại phải hoạt động ở cường độ cao, khiến nhiệt độ tăng nhanh. Điều này làm tăng đáng kể nguy cơ phồng pin, hỏng linh kiện và các sự cố nguy hiểm khác. Nhiều vụ tai nạn do điện thoại phát nổ khi đang sạc đã được ghi nhận, nhưng rất nhiều người vẫn mắc phải thói quen này.

Dùng điện thoại trong nhà vệ sinh

Mang điện thoại vào nhà vệ sinh và sử dụng trong thời gian dài đã trở thành “thói quen khó bỏ” của không ít người.

Khi mải mê với màn hình, thời gian đi vệ sinh thường bị kéo dài mà người dùng không nhận ra. Điều này khiến áp lực ổ bụng tăng cao, các tĩnh mạch vùng hậu môn bị giãn lâu, làm tăng nguy cơ mắc trĩ, táo bón, thậm chí sa trực tràng. Không chỉ vậy, tư thế ngồi lâu, cúi người còn khiến cột sống thắt lưng chịu áp lực lớn hơn bình thường, lâu dài dễ dẫn đến đau lưng, thoái hóa hoặc thoát vị đĩa đệm.

Một nguy cơ khác ít được chú ý là vấn đề vệ sinh. Nhà vệ sinh là môi trường ẩm thấp, chứa nhiều vi khuẩn. Điện thoại khi đặt trong môi trường này dễ bị nhiễm khuẩn. Sau đó, nếu người dùng cầm thức ăn hoặc dụi mắt mà không vệ sinh tay kỹ, nguy cơ mắc các bệnh về tiêu hóa và mắt sẽ tăng lên đáng kể.

Dùng điện thoại khi lái xe hoặc chờ đèn đỏ

Không ít tài xế có thói quen tranh thủ xem điện thoại khi dừng đèn đỏ hoặc thậm chí khi xe đang di chuyển.

Nhiều người cho rằng chỉ cần “liếc nhanh một chút” sẽ không ảnh hưởng, nhưng thực tế đây là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, cần tuyệt đối tránh. Rất nhiều vụ va chạm đều bắt nguồn từ khoảnh khắc mất tập trung ngắn ngủi này. Ngay cả khi đang dừng đèn đỏ, việc sử dụng điện thoại cũng có thể khiến tài xế phản ứng chậm khi đèn chuyển xanh, gây ùn tắc và hình thành thói quen lái xe thiếu tập trung.

Bên cạnh những hành vi trên, nhiều thói quen tưởng chừng vô hại khác cũng đang âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe:

Dùng điện thoại trong bóng tối: Ánh sáng màn hình tương phản mạnh với môi trường tối gây kích thích võng mạc, làm tăng mỏi mắt và suy giảm thị lực lâu dài.

Cúi đầu lâu khi dùng điện thoại: Toàn bộ trọng lượng đầu dồn lên cột sống cổ, gây đau mỏi, hình thành nếp nhăn vùng cổ và làm giảm lưu lượng máu lên não, dẫn đến chóng mặt, uể oải.

Vừa ăn vừa dùng điện thoại: Dễ gây rối loạn tiêu hóa, tăng nguy cơ nghẹn hoặc ăn quá mức mà không nhận ra.

Để điện thoại cạnh gối khi ngủ: Dù bức xạ thấp, việc để gần có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và khiến bạn dễ thức giấc để kiểm tra điện thoại, làm rối loạn nhịp sinh học.

Điện thoại di động vốn là công cụ phục vụ cuộc sống, nhưng khi sử dụng thiếu kiểm soát, nó có thể trở thành nguồn nguy cơ tiềm ẩn. Nhiều người thường nghĩ rằng tai nạn là chuyện hiếm gặp và sẽ không xảy ra với mình. Tuy nhiên, phần lớn sự cố đáng tiếc đều bắt nguồn từ những hành động nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Thay đổi thói quen không khó: đặt điện thoại xuống khi đi đường, hạn chế dùng trước khi ngủ, không vừa sạc vừa sử dụng và tuyệt đối không dùng khi lái xe. Những điều tưởng chừng đơn giản này lại chính là cách hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của bản thân.