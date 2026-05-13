Đậu xanh chính là “thần dược mùa hè”: Vừa thanh nhiệt giải độc vừa hỗ trợ giảm mỡ máu, ai cũng nên ăn

Mỗi khi mùa hè đến, thời tiết oi bức khiến nhiều người rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán ăn, cơ thể dễ nóng trong và nổi mụn. Những món nhiều dầu mỡ dần trở nên kém hấp dẫn, thay vào đó là nhu cầu tìm kiếm các thực phẩm thanh mát, dễ tiêu và tốt cho sức khỏe.

Trong số rất nhiều loại thực phẩm mùa hè, đậu xanh luôn được xem là “ngôi sao” nhờ giá thành rẻ, dễ chế biến nhưng lại chứa lượng dinh dưỡng đáng nể. Không chỉ xuất hiện trong các món chè quen thuộc, đậu xanh còn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM từng chia sẻ trên báo Thanh Niên, đậu xanh có tính mát, giúp thanh nhiệt cơ thể, hỗ trợ giải độc và bổ sung nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết trong những ngày nắng nóng. Chuyên gia cũng cho biết loại hạt này giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, phù hợp với người cần kiểm soát cân nặng hoặc mỡ máu.

Vì sao đậu xanh được ví như “siêu thực phẩm mùa hè”?

Đậu xanh chứa hàm lượng protein thực vật khá cao nhưng lại ít chất béo xấu. Đây là lý do nhiều người ăn kiêng hoặc muốn giữ dáng thường ưu tiên bổ sung loại hạt này vào thực đơn hằng ngày.

Ngoài ra, đậu xanh còn giàu kali - khoáng chất quan trọng giúp cơ thể cân bằng điện giải sau khi đổ nhiều mồ hôi. Trong những ngày nắng nóng kéo dài, cơ thể dễ mất nước và khoáng chất, việc ăn các món từ đậu xanh có thể giúp giảm cảm giác mệt mỏi, uể oải.

Không chỉ vậy, lượng chất xơ hòa tan dồi dào trong đậu xanh còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, giúp no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. Một số nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy việc bổ sung thực phẩm giàu chất xơ như đậu xanh có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol và mỡ máu.

Đặc biệt, các hợp chất chống oxy hóa trong đậu xanh còn được cho là có lợi cho làn da, giúp cơ thể giảm tình trạng nóng trong - nguyên nhân khiến nhiều người nổi mụn vào mùa hè.

5 cách ăn đậu xanh vừa ngon vừa tận dụng tối đa lợi ích

1. Canh đậu xanh - “điều hòa tự nhiên” cho ngày nóng

Đây là món phổ biến nhất mỗi dịp hè về. Chỉ cần ninh đậu xanh cùng nước cho đến khi mềm rồi thêm chút đường phèn là đã có ngay món giải nhiệt cực kỳ dễ uống.

Nhiều gia đình thích để lạnh canh đậu xanh trước khi dùng để tăng cảm giác mát. Tuy nhiên, người có hệ tiêu hóa yếu không nên uống quá lạnh vì dễ gây đầy bụng hoặc khó tiêu.

2. Cháo đậu xanh giúp cơ thể nhẹ bụng

Một bát cháo đậu xanh nấu cùng gạo hoặc hạt kê không chỉ dễ ăn mà còn phù hợp với người chán ăn trong mùa hè.

Món này đặc biệt thích hợp với người lớn tuổi, người vừa ốm dậy hoặc thường xuyên thức khuya vì vừa dễ tiêu hóa vừa bổ sung năng lượng nhẹ nhàng cho cơ thể.

3. Sữa đậu xanh thay thế nước ngọt

Thay vì uống trà sữa hay nước ngọt nhiều đường, nhiều người bắt đầu tự làm sữa đậu xanh tại nhà. Loại thức uống này vừa thanh mát vừa giúp hạn chế lượng đường nạp vào cơ thể.

Khi chế biến, nên giảm lượng đường để tránh biến món uống lành mạnh thành “bom calo”.

4. Bánh đậu xanh - món ăn tuổi thơ được yêu thích

Bánh đậu xanh là món ăn quen thuộc của nhiều thế hệ người Việt. Vị ngọt nhẹ, mềm mịn và thơm bùi khiến món bánh này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những buổi trà chiều mùa hè.

Tuy nhiên, vì bánh thường chứa đường nên chỉ nên ăn ở mức vừa phải, đặc biệt với người tiểu đường hoặc đang giảm cân.

5. Giá đỗ từ đậu xanh - món ăn càng hè càng nên bổ sung

Giá đỗ được làm từ đậu xanh chứa nhiều vitamin và nước, giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn trong thời tiết oi bức.

Các món như giá đỗ xào, nộm giá hay canh giá đều dễ ăn và phù hợp với thực đơn mùa hè.

Ăn đậu xanh thế nào để không phản tác dụng?

Dù tốt cho sức khỏe nhưng đậu xanh không phải thực phẩm có thể ăn vô tội vạ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người có hệ tiêu hóa yếu hoặc thường lạnh bụng không nên ăn quá nhiều đậu xanh liên tục vì tính mát của thực phẩm này có thể gây khó chịu đường ruột.

Ngoài ra, nhiều người có thói quen uống nước đậu xanh thay nước lọc mỗi ngày. Điều này không được khuyến khích vì có thể khiến cơ thể mất cân bằng dinh dưỡng.

Một lưu ý khác là đậu xanh cần được nấu chín kỹ. Đậu chưa nấu chín hoàn toàn có thể gây đầy bụng hoặc khó tiêu.

Với người đang uống thuốc điều trị bệnh mãn tính, đặc biệt là thuốc đông y, cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng đậu xanh thường xuyên. Một số quan niệm cho rằng đậu xanh có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hấp thu thuốc trong một số trường hợp nhất định.

Không cần thực phẩm đắt tiền, ăn đúng mới quan trọng

Những năm gần đây, nhiều người chi mạnh tay cho các loại nước detox, thực phẩm bổ sung hay món ăn “healthy” đắt đỏ để giải nhiệt và giữ dáng mùa hè. Thế nhưng trên thực tế, những nguyên liệu quen thuộc như đậu xanh lại mang đến giá trị dinh dưỡng không hề thua kém.

Điểm quan trọng nhất vẫn là duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế đồ ngọt, thức ăn nhiều dầu mỡ và ngủ nghỉ điều độ. Đậu xanh có thể là một phần hữu ích trong chế độ ăn mùa hè, nhưng không phải “thần dược” thay thế hoàn toàn cho lối sống lành mạnh.

Một bát chè đậu xanh ít đường, một ly sữa đậu xanh tự làm hay bát cháo nóng nhẹ bụng đôi khi lại chính là cách đơn giản nhất để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn giữa những ngày nắng nóng kéo dài.