Đậu xanh lại một lần nữa gây chú ý! Chuyên gia độc chất gửi 4 lời cảnh báo khi ăn

Trong nhịp sống hiện đại, việc tìm về những thực phẩm tự nhiên để thanh lọc cơ thể đã trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình. Đậu xanh, với đặc tính mát và khả năng giải nhiệt trứ danh, không chỉ là thực phẩm ngon miệng mà còn được ví như một "vị thuốc" bình dân.

Đây là nguồn cung cấp protein thực vật dồi dào, đi kèm với hàm lượng chất xơ cao giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và hỗ trợ tim mạch. Đậu xanh cũng giàu khoáng chất và chất chống oxy hoá. Tuy nhiên, loại hạt tưởng "lành tính" này cũng có những lưu ý quan trọng khi sử dụng để tránh "lợi bất cập hại".

Chuyên gia Tan Dunci từ Bệnh viện Đa khoa Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo 4 lưu ý quan trọng khi ăn đậu xanh mà ai cũng cần phải biết:

1. Những loại đậu xanh tuyệt đối không nên ăn

Việc lựa chọn nguyên liệu đầu vào là bước quan trọng nhất để tránh tích tụ độc tố, đặc biệt là aflatoxin - chất gây ung thư gan loại 1 cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, bạn cần loại bỏ ngay các loại đậu sau đây:

- Đậu xanh có dấu hiệu mốc hoặc biến màu: Chỉ cần thấy một vài hạt có đốm đen, mốc trắng hoặc xỉn màu, bạn nên bỏ cả túi vì bào tử nấm đã lan rộng. Độc tố này rất bền nhiệt, dù bạn có rửa sạch hay ninh nhừ cũng không thể loại bỏ hoàn toàn độc tính gây hại cho gan.

- Đậu xanh có mùi hôi hoặc mùi lạ: Đây là dấu hiệu đậu bị biến chất do bảo quản sai cách trong môi trường nóng ẩm. Khi aflatoxin đã hình thành, nó âm thầm tấn công tế bào gan, tích tụ lâu ngày dẫn đến xơ gan và ung thư.

- Đậu xanh ngâm ở nhiệt độ phòng quá lâu: Khí hậu nóng ẩm là môi trường lý tưởng để vi khuẩn và nấm mốc phát triển nhanh gấp nhiều lần. Chuyên gia khuyên bạn nên ngâm đậu trong tủ lạnh ở nhiệt độ dưới 12 độ C để ức chế hoàn toàn sự phát triển của độc tố.

2. Sai lầm trong chế biến và thời điểm ăn gây áp lực cho gan

Tan Dunci cảnh báo, việc nấu đậu xanh đến mức mềm nát như cháo giúp món ăn ngon hơn và được nhiều người cho là bổ. Tuy nhiên, kiểu nấu này lại khiến cấu trúc tinh bột bị phân giải nhanh, làm chỉ số đường huyết tăng vọt.

Bên cạnh đó, thời điểm ăn cũng rất quan trọng. Bà khuyên nên tránh ăn vào buổi tối muộn hoặc trước khi đi ngủ: Quá trình trao đổi chất chậm lại vào ban đêm khiến lượng carbohydrate trong đậu xanh duy trì mức đường huyết cao kéo dài, làm giảm độ nhạy insulin. Các nghiên cứu chỉ ra rằng đỉnh đường huyết sau bữa ăn tối cao hơn 10 - 15% so với ban ngày. Cũng không nên ăn khi bụng rỗng vì tốc độ hấp thụ đường từ đậu xanh sẽ diễn ra cực nhanh, gây ra sự dao động lớn ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tim mạch.

3. Những nhóm người cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng đậu xanh

Dù bổ dưỡng nhưng đậu xanh không phải là thực phẩm lành tính cho tất cả mọi người. Những nhóm người dưới đây nên cẩn trọng khi ăn hoặc ăn ít đi:

- Người có lượng đường trong máu không ổn định: Một sai lầm phổ biến là tin rằng đậu xanh giúp "hạ đường huyết". Thực tế, 100g đậu xanh khô chứa tới 55g carbohydrate, nếu không kiểm soát tổng lượng tiêu thụ, nó sẽ làm tăng đường huyết nhanh chóng.

- Người có hệ tiêu hóa yếu: Đậu xanh vốn có tính hàn. Những người thường xuyên bị đầy bụng, tiêu chảy hoặc có cơ địa hư hàn nếu ăn quá nhiều sẽ làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn.

- Người đang dùng thuốc đặc trị: Việc uống thuốc nên dùng nước lọc. Đậu xanh có khả năng giải độc mạnh, có thể làm giảm hiệu quả điều trị của một số loại thuốc nếu ăn quá gần giờ uống thuốc.

4. Những thực phẩm "cấm kỵ" hoặc cần tránh ăn cùng đậu xanh

Tan Dunci cảnh báo, sự kết hợp thực phẩm không đúng cách có thể biến một bữa ăn bổ dưỡng thành gánh nặng cho cơ thể. Bạn nên nên tránh ăn đậu xanh cùng với các loại tinh bột tinh chế như cơm trắng hoặc mì sợi vì sẽ tạo nên hiệu ứng tích lũy carbohydrate, làm tăng vọt đường huyết.

Đặc biệt, thói quen thêm nhiều đường vào canh đậu xanh sẽ biến món ăn giải độc thành áp lực cho tuyến tụy. Thay vào đó, hãy kết hợp đậu xanh với các loại rau xanh đậm hoặc thực phẩm giàu protein như trứng và thịt nạc. Sự hiện diện của protein có thể giúp giảm tốc độ tăng đường huyết từ 15% đến 25% sau khi ăn, giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng tốt hơn.

Nguồn và ảnh: Health.TVBS, Sohu