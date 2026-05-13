Công an làm việc với người phụ nữ phơi lúa giữa đường, cầm bồ cào đánh tài xế trong video gây xôn xao

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Can Lộc đã khẩn trương xác minh vụ việc liên quan đến đoạn video đăng tải trên Facebook phản ánh tình trạng người dân phơi lúa, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.

Qua xác minh, người phụ nữ xuất hiện trong video được xác định là bà Q., trú tại thôn 10, xã Can Lộc. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, bà Q. đã thừa nhận các hành vi như nội dung phản ánh trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Lực lượng công an cũng tiến hành làm việc với tài xế liên quan trong vụ việc. Qua xác minh ban đầu, người điều khiển phương tiện không bị thương tích, phương tiện không bị hư hỏng.

Theo Công an xã Can Lộc, trước đó đơn vị đã nhiều lần phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân không thực hiện các hành vi phơi lúa, tập kết vật dụng, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hành lang an toàn giao thông. Những hành vi này được đánh giá gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự công cộng.

Qua vụ việc, cơ quan công an đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không sử dụng lòng đường, hành lang an toàn giao thông để phơi lúa, tập kết nông sản hoặc các vật dụng khác gây cản trở giao thông.

“Việc chấp hành nghiêm các quy định không chỉ bảo đảm an toàn cho bản thân mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh, an toàn trên địa bàn” - Công an tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.