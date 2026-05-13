NSƯT Chí Trung mắc bệnh lạ

Theo Tuệ Anh | 13-05-2026 - 22:52 PM | Sống

"Khẩu trang kín mít vì ngượng, lí nhí khai bệnh", NSƯT Chí Trung chia sẻ.

Mới đây, NSƯT Chí Trung khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện bản thân mắc một căn bệnh lạ kéo dài suốt nhiều tháng trời. Nam nghệ sĩ cho biết anh từng rơi vào trạng thái ngứa ngáy toàn thân, mất ngủ triền miên, thậm chí khuôn mặt sưng phù khiến nhiều người lo lắng.

Trên trang cá nhân, Chí Trung kể lại hành trình điều trị với giọng văn hài hước nhưng cũng đầy chân thật. Anh viết: “Bệnh lạ và tôi đã vượt qua! (Hơi dài nhưng nên đọc hết để biết nhé bạn)”.

Chí Trung chia sẻ anh bị mắc bệnh lạ khiến cả người mẩn đỏ, ngứa ngáy, mặt mũi sưng phù

Hơn 6 tháng về đêm cứ mẩn ngứa khắp người. Mồm, mũi, mắt lắm hôm ngủ dậy sưng vều lên như Thị Nở. Ai cũng bảo bớt bia rượu đi, thì bớt gặp bạn bè, gần như bị anh em "ruồng rẫy"!

Chả đỡ, ngày càng ngứa ngáy kinh hơn, lắm hôm thân thể tay chân đỏ như tôm luộc. "Thôi, anh bị suy gan rồi, gan không lọc được độc tố nên phát hết ra da chân tay lưng cổ và… mông". Đi khám tổng quát, bác sĩ soi lên soi xuống khen tim phổi gan thận tiền liệt tuyến…đẹp như hình mẫu. Vậy là sao ta?

Đêm không ngủ được nằm mò mẫm hỏi ông Google phán: Bị nhiễm ký sinh trùng giun sán... Mình sạch sẽ ăn uống vệ sinh, ngày bơi 2 lần, tắm rửa kỳ cọ chục phát, sao lại nhiễm? Lần mò theo địa chỉ trên mạng đến phòng khám ký sinh trùng với tâm thế chả tin tưởng mà đi chỉ vì quá ngứa ngáy.

Khẩu trang kín mít vì ngượng, lí nhí khai bệnh. Bác sĩ sau khi xem ảnh mẩn ngứa thì phán rằng khả năng bị nhiễm ký sinh trùng sán chó mèo ốc nhái cá chim…, rồi tư vấn mình lấy máu để tìm ra nhiễm ấu trùng gì trong 13 loại cần xét nghiệm.

Căn bệnh khiến Chí Trung vô cùng lo lắng và phải đi khám bác sĩ

Xót tiền, mình chỉ lấy 5 loại cơ bản nhiều khả năng nhiễm nhất dù trong lòng không mấy tin tưởng. 15h chiều, bác sĩ gọi điện thông báo và gửi kết quả qua zalo: Anh bị nhiễm ấu trùng giun đũa chó Toxocara. Rồi bác sĩ kê đơn uống thuốc trong 30 ngày sau đó đến tái khám.

Hì hụi uống thuốc luôn chiều đó, tối đến ngủ ngon chả ngứa ngáy gì sất. Hôm nay đã là ngày thứ 7 uống thuốc mà thân thể đã mịn màng như "mông em bé".

Không tin cũng phải tin vì bản thân là nhân chứng sống. Bác sĩ còn nói nguồn nhiễm có thể ở khắp nơi: bể bơi, ăn rau sống hay tôm cá sống, thò tay vớt ốc trong bể cá hay vuốt ve bé cún suốt ngày… vân vân và mây mây!

"Trạng chết chúa cũng băng hà", đè luôn chú cún ra bắt uống thuốc tẩy giun. Đây là chuyện thật của tôi không nhằm mục đích quảng cáo. Bắt đầu nhận nhậu tiếp với bạn bè nên… sướng quá thì kể thôi nhá".

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Chí Trung đã tốt hơn

Chia sẻ của Chí Trung nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người cho rằng câu chuyện của nam nghệ sĩ là lời cảnh báo hữu ích về việc chủ động kiểm tra sức khỏe khi cơ thể có dấu hiệu bất thường.

Ở tuổi ngoài 60, Chí Trung hiện có cuộc sống khá thoải mái sau khi nghỉ hưu khỏi Nhà hát Tuổi Trẻ. Nam nghệ sĩ dành thời gian cho bơi lội, đọc sách, du lịch và tận hưởng cuộc sống riêng.

Anh đang có mối quan hệ hạnh phúc bên bạn gái doanh nhân Ý Lan, người kém ông gần 20 tuổi. Cặp đôi thường xuyên đồng hành trong các chuyến du lịch và chia sẻ nhiều khoảnh khắc vui vẻ trên mạng xã hội.

Sau biến cố sức khỏe vừa qua, nhiều khán giả bày tỏ vui mừng khi thấy Chí Trung đã hồi phục tốt, tiếp tục giữ tinh thần dí dỏm quen thuộc.

