Ăn nửa quả này mỗi ngày cũng đủ trẻ hóa mạch máu: Chợ Việt la liệt nhưng nhiều người chưa biết ăn sao cho tốt

Theo Chiến My | 12-05-2026 - 15:46 PM | Sống

Loại quả "bảo bối" của mạch máu này này giá rất rẻ, quen thuộc trong những món canh, kho, sốt cá hay thịt... trên mâm cơm người Việt. Thậm chí còn có thể ăn sống.

Huyết áp cao và xơ cứng động mạch thường diễn tiến âm thầm, khiến mạch máu mất đi độ đàn hồi và trở nên già nua trước tuổi. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới nhất từ Nhật Bản đã chỉ ra một phương pháp "đảo ngược" quá trình này cực kỳ đơn giản. Chỉ cần tiêu thụ nửa quả cà chua mỗi ngày, bạn đã có thể sở hữu một "chổi quét" tự nhiên giúp làm sạch thành mạch và trẻ hóa hệ thống tuần hoàn một cách thần kỳ.

2 cơ chế giúp cà chua "hồi xuân" mạch máu

1. Quét sạch cholesterol xấu và làm thông thoáng lòng mạch máu

Theo chuyên gia Nhật Bản Riho Watanabe, hoạt chất lycopene trong cà chua có khả năng ức chế mạnh mẽ quá trình oxy hóa cholesterol xấu. Khi cholesterol xấu bị oxy hóa, chúng sẽ bám chặt vào thành mạch tạo thành các mảng xơ vữa, làm hẹp lòng mạch và gây tắc nghẽn. Việc tiêu thụ cà chua đều đặn giúp ngăn chặn quá trình này, thúc đẩy lưu lượng máu trơn tru và giữ cho lòng mạch luôn sạch sẽ, thông thoáng.

2. Chống viêm và ngăn ngừa xơ cứng động mạch

Bác sĩ Ishihara Fujiki (Nhật Bản) khẳng định, lão hóa mạch máu có liên quan mật thiết đến các triệu chứng viêm nội mô. Nhờ sự hội tụ của "bộ ba" chống oxy hóa gồm lycopene, beta carotene và vitamin c, cà chua giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, ức chế các hormone làm co thắt mạch máu. Nghiên cứu theo dõi hơn 7.000 người cho thấy, ăn 110g cà chua mỗi ngày giúp giảm tới 36% nguy cơ cao huyết áp, bảo vệ mạch máu khỏi tình trạng xơ cứng và giữ cho thành mạch luôn bền dai, đàn hồi.

Ăn cà chua thế nào tốt nhất cho mạch máu?

Tại các chợ Việt, cà chua có quanh năm và giá rất rẻ, nhưng để hoạt chất lycopene thẩm thấu hoàn toàn vào mạch máu thì chế biến hay tiêu thụ cũng cần có vài lưu ý. Những điều này đơn giản nhưng không phải ai cũng biết. Vì vậy, hãy học theo các chuyên gia Nhật để ăn cà chua vừa ngon lại vừa bổ, hấp thụ được tối đa dưỡng chất quý và tốt nhất cho mạch máu:

1. Ưu tiên nấu chín với dầu mỡ để tăng hấp thụ

Nhiều người có thói quen ăn sống để giữ vitamin, nhưng với mục tiêu trẻ hóa mạch máu thì nấu chín mới là "chìa khóa". lycopene là chất hòa tan trong chất béo, nên khi xào cà chua cùng dầu ô liu hoặc các loại thịt, tỷ lệ hấp thụ vào máu sẽ tăng gấp 2 đến 3 lần. Đặc biệt, sự kết hợp giữa cà chua và thịt bò còn giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn, hỗ trợ quá trình tái tạo máu và nuôi dưỡng mạch máu khỏe mạnh.

2. Phá vỡ thành tế bào bằng cách xay nhuyễn hoặc ép nước

Do thành tế bào của cà chua rất vững chắc, việc nhai thông thường khó lòng giải phóng hết dưỡng chất. Chuyên gia Riho Watanabe khuyên nên sử dụng nước ép cà chua vì lúc này cấu trúc tế bào đã bị phá hủy hoàn toàn, giúp lycopene giải phóng tối đa và thẩm thấu nhanh hơn vào hệ tuần hoàn.

3. Lưu ý về nhiệt độ bảo quản và sử dụng ngay

Để cà chua chín tự nhiên ở nhiệt độ phòng sẽ giúp hàm lượng lycopene đạt mức cao nhất. Tuy nhiên, sau khi chế biến hoặc ép nước, các hoạt chất này rất dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc với không khí. Do đó, để bảo vệ mạch máu tốt nhất, bạn nên dùng ngay sau khi nấu hoặc ép để giữ trọn vẹn đặc tính chống viêm.

4. Một số lưu ý khi ăn cà chua để không hại mạch máu

Dù là "vàng đỏ" cho mạch máu, nhưng ăn sai cách vẫn có thể gây ra những phản ứng ngược không mong muốn:

- Không ăn cà chua xanh: Chất độc solanine trong cà chua chưa chín có thể gây ngộ độc và áp lực cho hệ tiêu hóa. Chỉ chọn những quả chín đỏ mọng để đạt hiệu quả trẻ hóa tốt nhất.

- Tránh ăn khi bụng đói: Axit trong cà chua dễ gây cồn cào và đau dạ dày. Thời điểm tốt nhất để "bồi bổ" mạch máu là trong hoặc ngay sau bữa chính.

- Nhóm đối tượng cần thận trọng khi ăn cà chua: Những người có thể chất hàn lạnh, dễ tiêu chảy hoặc phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt nên hạn chế ăn cà chua sống để tránh làm trầm trọng thêm tình trạng co thắt hoặc lạnh bụng. Ngoài ra, cần kiểm soát lượng ăn vừa phải với các giống cà chua quá ngọt để giữ ổn định đường huyết.

Ăn thịt bò mỗi ngày có thực sự tốt? 5 nhóm người này càng ăn nhiều cơ thể càng dễ "xuống cấp"

Trung tâm Dự báo Khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng mới nhất

Người phụ nữ chuyển khoản 300 triệu đồng tiền hàng: Công an, ngân hàng lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh

15:38 , 12/05/2026
Loại gỗ hiếm bậc nhất thế giới, giới khoa học khẩn cấp bảo tồn: Việt Nam hiện còn khoảng 13 cây cổ thụ

15:27 , 12/05/2026
540 chủ xe chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

15:12 , 12/05/2026
Người quen qua MXH liên tiếp chuyển tiền tới tài khoản của cô gái SN 2000, công an lập tức vào cuộc điều tra

14:32 , 12/05/2026

