5 loại quả ngọt lịm giúp bổ thận, chống viêm: Có loại đang vào mùa, bán đầy chợ Việt nhưng nhiều người bỏ qua

Thận là cơ quan âm thầm hoạt động suốt ngày đêm để lọc chất thải, cân bằng chất lỏng và duy trì nhiều chức năng quan trọng của cơ thể. Chính vì vậy, chế độ ăn uống hàng ngày có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cơ quan này.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số loại trái cây quen thuộc không chỉ giàu vitamin, chất chống oxy hóa mà còn giúp hỗ trợ giảm viêm, ổn định đường huyết và bảo vệ chức năng thận theo thời gian. Một nghiên cứu trên hơn 98.000 người còn cho thấy việc ăn nhiều trái cây có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận thấp hơn từ 6-8%. Dưới đây là 5 loại hoa quả được các chuyên gia đánh giá rất tốt cho thận.

Nho đỏ

Nho đỏ là loại trái cây được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng nhờ chứa resveratrol - hợp chất chống oxy hóa nổi tiếng có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và giảm viêm.

Chuyên gia dinh dưỡng Erin Hetrick cho biết: “Nho đỏ chứa chất phytochemical resveratrol, hỗ trợ sức khỏe thận”. Hợp chất này được cho là có khả năng chống lại stress oxy hóa - một trong những yếu tố có thể gây tổn thương tế bào thận theo thời gian.

Ngoài ra, nho đỏ còn có hàm lượng kali thấp hơn nhiều loại trái cây khác, phù hợp với những người cần chú ý tới chức năng thận. Nho có thể ăn tươi, để đông lạnh hoặc thêm vào salad để tăng vị ngọt tự nhiên.

Táo

Táo không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn hỗ trợ bảo vệ thận nhờ chứa nhiều chất xơ hòa tan và các hợp chất chống viêm.

Theo Erin Hetrick, chất xơ hòa tan trong táo có thể giúp giảm cholesterol và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Đây là điều đặc biệt quan trọng, bởi tiểu đường và cao huyết áp là hai nguyên nhân hàng đầu gây bệnh thận. Bác sĩ Raeeda Gheewala nhận định: “Cả hai lợi ích này đều rất quan trọng đối với bệnh thận do tiểu đường và cao huyết áp”.

Không chỉ vậy, táo còn giúp tạo cảm giác no lâu hơn, hỗ trợ duy trì chế độ ăn lành mạnh.

Việt quất

Những quả việt quất nhỏ bé lại chứa lượng lớn anthocyanin và vitamin C - các hợp chất chống oxy hóa mạnh có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào thận.

Bác sĩ Raeeda Gheewala cho biết việt quất mang lại “lợi ích chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ”. Các hợp chất tạo nên màu xanh tím đặc trưng của loại quả này giúp chống lại stress oxy hóa và tình trạng viêm nhiễm kéo dài.

Chuyên gia dinh dưỡng Jen Hernandez cũng dẫn nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều trái cây như quả mọng và táo có nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính thấp hơn khoảng 16% nhờ các flavonoid tự nhiên. Việt quất có thể ăn cùng sữa chua, yến mạch, sinh tố hoặc dùng trực tiếp như món ăn nhẹ.

Dứa

Dứa là loại trái cây nhiệt đới vừa ngon miệng vừa có lợi cho sức khỏe thận. Đây cũng là loại quả đang vào mùa, hương vị thơm ngon và được bán phổ biến với mức giá tốt.

Theo chuyên gia Jen Hernandez, dứa giàu vitamin C, mangan, chất xơ và chứa nhiều hợp chất chống viêm, chống oxy hóa hỗ trợ chức năng thận. Đặc biệt, loại quả này còn chứa bromelain - enzyme tự nhiên có đặc tính chống viêm.

Một ưu điểm khác là dứa có hàm lượng kali thấp hơn nhiều loại trái cây nhiệt đới khác, phù hợp với những người cần kiểm soát lượng kali trong chế độ ăn.

Quả mâm xôi

Mâm xôi là một trong những loại trái cây giàu chất xơ nhất. Chuyên gia dinh dưỡng Alex Evink cho biết một cốc mâm xôi có thể cung cấp khoảng 8g chất xơ. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định đường huyết và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

Theo chuyên gia này, việc kiểm soát đường huyết đặc biệt cần thiết để bảo vệ chức năng thận ở những người có nguy cơ mắc tiểu đường. Ngoài ra, mâm xôi còn giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp giảm viêm trong cơ thể.

Ăn hoa quả thế nào để tốt cho thận?

Các chuyên gia cho rằng việc kết hợp đa dạng nhiều loại trái cây sẽ giúp cơ thể nhận được nguồn dưỡng chất phong phú hơn. Salad trái cây, sinh tố hoặc ăn cùng sữa chua là những cách đơn giản để bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Chuyên gia Jen Hernandez cũng khuyên nên ưu tiên trái cây theo mùa vì đây thường là lựa chọn tiết kiệm, tiện lợi và vẫn giữ được nhiều dưỡng chất.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những người mắc bệnh thận mãn tính giai đoạn nặng có thể cần hạn chế kali trong chế độ ăn. Vì vậy, người đang mắc bệnh thận có kali máu cao nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi chế độ ăn uống đáng kể.

Theo Eatingwell