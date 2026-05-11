Cảnh báo quan trọng tới người mua vàng trong thời gian tới

Theo Báo Công an nhân dân , thời gian qua đã xuất hiện nhiều vụ việc người dân bị chiếm đoạt số tiền lớn khi giao dịch mua vàng thông qua Facebook, Zalo hoặc các hội nhóm online. Đáng chú ý, không ít nạn nhân vẫn sập bẫy dù giao dịch trực tiếp, tận tay kiểm tra vàng thật tại nhà riêng hoặc cửa hàng kinh doanh vàng bạc.

Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là tạo tài khoản mạng xã hội giả mạo người thành đạt, thường xuyên tham gia các hội nhóm mua bán vàng để tìm kiếm người có nhu cầu giao dịch.

Người dân chú ý cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đặc biệt trong thời điểm vàng có nhiều biến động như hiện nay (Ảnh: BCAND)

Sau đó, chúng đóng vai “môi giới”, đồng thời liên hệ với cả bên mua và bên bán để dàn dựng một cuộc giao dịch tưởng như hoàn toàn hợp pháp.

Các đối tượng thường chủ động thống nhất giá cả, số lượng vàng, địa điểm giao dịch cũng như hình thức kiểm tra thật giả nhằm tạo sự tin tưởng. Thậm chí, để khiến nạn nhân mất cảnh giác, chúng còn lựa chọn giao dịch trực tiếp tại tiệm vàng hoặc nhà riêng để người mua được cầm vàng tận tay, kiểm định chất lượng đầy đủ.

Tinh vi hơn, nhóm lừa đảo còn liên tục “thao túng tâm lý” hai bên. Với người mua, chúng yêu cầu không trao đổi giá với người cầm vàng vì “người bán cần tiền gấp nên bán lỗ, sợ người thân biết sẽ đổi ý”. Trong khi đó, bên bán cũng được dặn không nói về giá vì “đã chốt qua môi giới”.

Đến bước thanh toán, người mua sẽ được cung cấp một số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền. Tin rằng mình đang thanh toán cho chủ sở hữu vàng, nạn nhân nhanh chóng chuyển khoản.

Tuy nhiên, số tài khoản này thực chất thuộc về nhóm lừa đảo. Do chưa nhận được tiền, bên bán không giao vàng, còn bên mua khẳng định đã thanh toán xong. Lúc này cả hai mới phát hiện mình bị “môi giới dỏm” lừa. Sau khi nhận tiền, các đối tượng lập tức xóa tin nhắn, cắt liên lạc và biến mất.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, mới đây một người đàn ông tại Hà Nội đã bị chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng khi giao dịch mua 5 cây vàng tại nhà riêng của bên bán do nhóm lừa đảo giới thiệu.

Trước đó, một phụ nữ tại Đà Nẵng cũng mất 109 triệu đồng dù đã chọn giao dịch ngay tại cửa hàng vàng bạc để kiểm tra thật giả trước khi thanh toán.

Cơ quan chức năng cho biết điểm chung của nhiều nạn nhân là quá tin vào các lời chào bán vàng rẻ hơn thị trường trên mạng xã hội, trong khi bỏ qua bước xác minh chủ tài khoản nhận tiền.

Trong bối cảnh giá vàng còn nhiều biến động, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên ưu tiên giao dịch tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có hóa đơn và nguồn gốc rõ ràng, hạn chế mua bán qua trung gian trên mạng.

Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản do bên thứ ba cung cấp trong các giao dịch giá trị lớn.

Chỉ thực hiện thanh toán khi đã xác minh chính xác người nhận tiền là chủ sở hữu hợp pháp và trực tiếp giao tài sản cho mình.

Tổng hợp