Con đường “tử thần” với 18 khúc cua tay áo ở Trung Quốc khiến tài xế kinh hãi mỗi khi đi qua

Trung Quốc từ lâu nổi tiếng với những công trình hạ tầng kỳ vĩ và khác thường bậc nhất thế giới. Quốc gia này sở hữu nhiều tuyến đường treo lơ lửng giữa sông, những cây cầu xuyên núi hay các tuyến cao tốc bám sát sống lưng núi hiểm trở. Tuy nhiên, khi nhắc đến những cung đường đáng sợ nhất đối với tài xế, con đường Lingpaishi ở huyện Vu Khê, thành phố Trùng Khánh vẫn là cái tên khiến nhiều người phải rùng mình.

Còn được biết đến với tên gọi “Token Stone Road”, tuyến đường đặc biệt này nằm lọt thỏm giữa hai vách đá lớn ở khu vực tây nam Trung Quốc. Đây là tuyến đường độc đạo nối cộng đồng nhỏ Tian Ping với thế giới bên ngoài, đồng thời cũng là “bài kiểm tra thần kinh thép” đối với bất kỳ ai cầm lái.

Toàn bộ tuyến đường chỉ dài khoảng 3,7 km, kéo dài từ làng Tianping tới tuyến đường tỉnh lộ 201. Tuy nhiên, phần đáng sợ nhất nằm ở đoạn zigzag dài chỉ 453 m với hàng loạt khúc cua gấp liên tục. Dù chiều dài không lớn, chừng đó vẫn đủ để biến nơi đây thành một trong những con đường thử thách nhất Trung Quốc.

Đường Lingpaishi (Token Stone) tại huyện Wuxi là một con đường ngoằn ngoèo vô cùng dốc và hẹp với 18 khúc cua tay áo.

Điểm khiến Lingpaishi nổi tiếng không chỉ nằm ở những khúc cua tay áo dày đặc mà còn ở độ dốc cực lớn. Theo thông tin được chia sẻ, độ dốc tại những đoạn cao nhất có thể đạt tới 36%, con số vượt xa nhiều tuyến đèo thông thường.

Với độ nghiêng như vậy, các phương tiện gần như phải bò từng chút một khi leo dốc hoặc đổ đèo. Chỉ một sai sót nhỏ trong việc kiểm soát chân ga hay phanh cũng có thể khiến tài xế rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Con đường được xây dựng từ năm 2012 nhưng mãi tới năm 2019 mới được trải nhựa hoàn chỉnh. Trước đó, việc di chuyển tại đây còn khó khăn và nguy hiểm hơn rất nhiều, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu.

Điều khiến các tài xế e ngại nhất chính là độ hẹp đáng kinh ngạc của tuyến đường. Nhiều đoạn chỉ vừa đủ cho một chiếc xe nhỏ di chuyển. Việc quay đầu gần như không thể thực hiện được, buộc tài xế phải cực kỳ cẩn trọng ngay từ khi bắt đầu hành trình.

Mỗi khúc cua đều yêu cầu người lái phải giảm tốc độ tối đa, đánh lái chính xác và tận dụng khoảng trống nhỏ được thiết kế riêng ở các góc cua để chuyển hướng. Chỉ cần xử lý chậm một nhịp, chiếc xe có thể rơi vào tình trạng mắc kẹt giữa khúc cua hẹp.

Do độ dốc quá lớn, giới chức địa phương khuyến cáo toàn bộ đoạn zigzag chỉ nên được di chuyển ở số 1 nhằm đảm bảo kiểm soát lực kéo và độ an toàn.

Không phải phương tiện nào cũng được phép đi qua Lingpaishi. Các loại xe tải lớn, xe buýt hoặc xe kéo caravan đều bị cấm lưu thông vì không thể xử lý nổi những khúc cua gấp hẹp liên tục. Ngay cả các mẫu xe nhỏ hơn cũng phải cực kỳ cẩn thận mới có thể vượt qua.

May mắn là cộng đồng Tian Ping chỉ có khoảng 137 cư dân thuộc 37 hộ gia đình, khiến mật độ phương tiện trên tuyến đường này khá thấp. Nhờ đó, nguy cơ ùn tắc hoặc đối đầu trực diện giữa các xe được giảm đáng kể.

Dù đáng sợ với nhiều tài xế, Lingpaishi lại trở thành điểm thu hút mạnh mẽ đối với những người yêu thích khám phá và đam mê trải nghiệm các cung đường độc đáo. Hình ảnh con đường ngoằn ngoèo bám sát vách núi, uốn lượn liên tục như một con rắn khổng lồ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều video ghi lại cảnh xe ô tô chậm rãi ôm cua trên những đoạn dốc dựng đứng khiến người xem không khỏi thót tim. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ tuyến đường hiện lên như một mê cung hình zíc zắc nằm giữa núi đá cheo leo.

Không ít cư dân mạng gọi đây là “con đường thử thách lòng can đảm”, trong khi một số khác ví nó như “tàu lượn siêu tốc dành cho ô tô”.

Sự tồn tại của Lingpaishi cũng phản ánh nỗ lực phát triển hạ tầng đáng kinh ngạc tại các vùng núi hiểm trở của Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, nước này đã đầu tư mạnh vào giao thông nhằm kết nối các cộng đồng hẻo lánh nằm sâu trong núi với khu vực đô thị.

Trước khi có tuyến đường này, việc di chuyển của người dân Tian Ping được cho là vô cùng khó khăn. Những cung đường núi nhỏ hẹp hoặc lối mòn cũ khiến việc tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và vận chuyển hàng hóa gặp nhiều trở ngại.

Dù vậy, việc xây dựng một tuyến đường giữa địa hình gần như dựng đứng cũng đồng nghĩa phải chấp nhận những giới hạn lớn về kỹ thuật. Kết quả là Lingpaishi trở thành một công trình vừa ấn tượng vừa đáng sợ.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển, những con đường kỳ lạ như Lingpaishi đang trở thành “đặc sản” du lịch mới của Trung Quốc. Không chỉ mang ý nghĩa giao thông, chúng còn là minh chứng cho khả năng chinh phục địa hình phức tạp của ngành xây dựng nước này.

Tuy nhiên, đối với các tài xế lần đầu trải nghiệm, cảm giác chạy xe trên một con đường dốc đứng với 18 khúc cua tay áo liên tiếp, không có nhiều khoảng trống để xử lý sai lầm, chắc chắn không phải trải nghiệm dành cho những người yếu tim.