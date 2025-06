Tòa nhà này phát ra "tia tử thần" có thể thiêu rụi tóc bạn

Lúc đầu anh nghĩ rằng đó là do một số hóa chất còn sót lại từ hồ bơi gây ra cảm giác khó chịu. Vì vậy, anh quay lại ghế bên hồ bơi và nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng cảm giác nóng rát không những không biến mất mà còn lan ra lưng và mặt sau đùi.

"Tôi cảm thấy như mình bị ném vào dưới một chiếc kính lúp khổng lồ!" sau này anh nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn với Las Vegas Review-Journal. Đôi giày của anh thậm chí còn trở nên khó đi vì nhiệt độ cao, và chiếc cốc nhựa bên cạnh anh bắt đầu biến dạng, như thể nó đã được "nướng" trong lò vi sóng.

Đây không phải là cảnh trong phim khoa học viễn tưởng mà là "tia tử thần" do lỗi thiết kế kiến trúc tại Vdara Hotel & Spa.

Tọa lạc tại trung tâm Las Vegas Strip, Vdara Hotel & Spa đã gây ấn tượng với du khách khi mở cửa vào tháng 12/2009 với mặt ngoài bằng kính hình lưỡi liềm cao 57 tầng.

Các túi nhựa bị đốt cháy

Vdara Hotel & Spa (Hoa Kỳ)

Được thiết kế bởi kiến trúc sư Rafael Viñoly, tòa nhà trông giống như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu ánh sáng chói lọi của sa mạc.

Tuy nhiên, chính "tấm gương" này đã gây ra rắc rối lớn. Bức tường bên ngoài phía nam của khách sạn lõm xuống, giống như một tấm gương parabol khổng lồ. Khi mặt trời chiếu ở một góc độ nhất định, ánh sáng sẽ tập trung vào khu vực hồ bơi, tạo thành một "điểm nóng" nhiệt độ cao. Nhiệt độ ở khu vực này có thể cao hơn khu vực xung quanh khoảng 11-14 độ C, đủ để làm bỏng da và làm tan chảy nhựa.

Ở một nơi như Las Vegas, nơi ánh nắng mùa hè rất gay gắt và nhiệt độ thường vượt quá 38 độ C, kết hợp với những bức tường kính phản chiếu cao của khách sạn, ánh sáng tập trung đủ để khiến nhiệt độ tại khu vực hồ bơi tăng vọt lên mức nguy hiểm.

Đối mặt với áp lực của công chúng và khiếu nại từ khách du lịch, nhà phát triển đã hành động nhanh chóng. Ban đầu, họ cố gắng thêm thảm thực vật và ô dù vào khu vực hồ bơi, nhưng thấy rằng chuyển động của mặt trời khiến "điểm nóng" khó dự đoán.

Cuối cùng, khách sạn đã thực hiện hai biện pháp chính. Đầu tiên, họ phủ một lớp phim đặc biệt lên mặt ngoài bằng kính để giảm cường độ phản xạ. Theo báo cáo, điều này đã làm suy yếu sức mạnh của "tia tử thần" khoảng 70%. Sau đó, họ lắp đặt những chiếc ô màu xanh khổng lồ ở khu vực hồ bơi để che chắn vật lý cho khách du lịch và chặn ánh sáng tập trung. Kể từ lần tiếp xúc đầu tiên vào năm 2010, khách sạn chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào về bỏng.

Tuy nhiên, vài năm sau, một tòa nhà mới, "tia tử thần", đã ra đời ở một nơi khác trên thế giới. Nó trông còn đáng sợ hơn, sau cùng, nó "làm tan chảy" ô tô.

Tại số 20 phố Fenchurch ở London, Anh, có một tòa nhà có hình dạng kỳ lạ. Hình dạng độc đáo của nó, rộng ở trên và hẹp ở dưới, với phần trên cong, đã mang lại cho nó biệt danh "Walkie-Talkie". Thật trùng hợp, tòa nhà này cũng được thiết kế bởi Rafael Viñoly.

Vào cuối mùa hè năm 2013, khi tòa nhà vẫn đang trong quá trình xây dựng, một cuộc khủng hoảng bất ngờ bắt đầu xuất hiện. Trong những tuần giữa cuối tháng 8 và đầu tháng 9, bức tường kính lớn lõm hướng về phía nam của tòa nhà bắt đầu tập trung ánh sáng mặt trời do độ cao cụ thể của mặt trời trên bầu trời.

Mỗi ngày trong hai giờ vào giờ ăn trưa, một chùm tia phản xạ cực mạnh tập trung vào các đường phố ở phía nam, chủ yếu là phố Eastcheap. Cường độ của chùm tia này cao hơn nhiều so với bình thường, với hai nhiệt độ cục bộ được đo trên đường phố, bao gồm 91 độ C và 117 độ C.

Bản đồ nhiệt do tia tử thần gây ra

Vỏ gương chiếu hậu bị tan chảy

Khi doanh nhân Martin Lindsay đỗ xe trên phố East Chipp, ánh sáng chói từ tòa nhà đã khiến các tấm nhựa trên thân xe bị cong vênh, làm tan chảy vỏ gương chiếu hậu và logo Jaguar.

Tất nhiên, còn có nhiều người kém may mắn hơn. Chiếc xe tải của kỹ sư Eddie Cannon cũng có các bộ phận nhựa bị nóng chảy ở bên hông và bảng điều khiển. Ngoài ra, một chiếc ghế xe đạp bị cháy xém...

Thiệt hại cũng ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xung quanh. Một tấm thảm chùi chân bằng cao su tại một tiệm cắt tóc đã bốc cháy và cháy xém, trong khi có báo cáo về hiện tượng sơn nổi bọt trên các tòa nhà gần đó và thậm chí cả gạch lát vỉa hè cũng bị nứt do nhiệt.

Sự cố kỳ lạ này nhanh chóng trở thành tiêu đề trên khắp thế giới. Các phương tiện truyền thông gọi tòa nhà chọc trời này là "Fryscraper". Bản thân sự cố đã trở thành một cảnh tượng công cộng. Các phóng viên và công dân tò mò đã đổ xô đến hiện trường để trải nghiệm cái nóng thiêu đốt và tiến hành nhiều "thí nghiệm" khác nhau. Một phóng viên đã chiên thành công một quả trứng trong chảo rán trên vỉa hè.

Trứng chiên theo cách kỳ lạ

Sự chú ý rộng rãi và thường chế giễu của công chúng này chắc chắn đã gây áp lực rất lớn đến danh tiếng của dự án mang tính bước ngoặt tốn kém này. Nhà phát triển đã phản ứng nhanh chóng, không chỉ công khai xin lỗi và đồng ý chịu toàn bộ chi phí sửa chữa Jaguar mà còn thực hiện các biện pháp giảm thiểu thực tế ngay lập tức.

Các viên chức của Thành phố London đã hợp tác đình chỉ ba chỗ đậu xe dưới đường dẫn điểm nóng để ngăn chặn thêm nhiều xe bị hư hại. Đồng thời, nhà phát triển đã khẩn trương dựng một giàn giáo hai tầng tạm thời trên phố, được phủ lưới đen để hấp thụ và chặn ánh sáng chói chết người, tranh thủ thời gian để thiết kế một giải pháp lâu dài.

Vào năm 2014, tòa nhà Walkie Talkie đã được cải tạo với một loạt các cánh nhôm nằm ngang được lắp đặt làm mái che nắng và kể từ đó không có thêm báo cáo nào về 'tia tử thần' tại số 20 phố Fenchurch nữa.

Nguồn và ảnh: BI