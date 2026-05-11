Messi đích thân chọn ra "người kế vị" hào quang rực rỡ của mình, cái tên đủ đẳng cấp khiến cả thế giới gật gù, "quả nhiên là cậu ấy"

Điều đặc biệt là cái tên được siêu sao người Argentina lựa chọn lại không phải đồng hương, mà là thần đồng bóng đá Tây Ban Nha Lamine Yamal.

Ở tuổi 38, Messi vẫn đang thi đấu cho Inter Miami CF và đội tuyển Argentina. Tuy nhiên, anh cho rằng Yamal chính là cầu thủ trẻ khiến mình nhớ nhất về phiên bản thời niên thiếu của bản thân - thời điểm từng khuynh đảo hành lang cánh trong màu áo FC Barcelona.

Phát biểu tại một sự kiện, Messi không tiếc lời ca ngợi ngôi sao 18 tuổi của Barca. “Có một thế hệ cầu thủ mới rất tài năng… nhưng nếu phải chọn ra một người, xét về độ tuổi và tương lai phía trước, tôi sẽ chọn Lamine Yamal”, Messi chia sẻ theo Marca.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, với tôi cậu ấy là người giỏi nhất. Cậu ấy khiến tôi nhớ đến chính mình khi còn trẻ". Đây rõ ràng là lời khen có sức nặng cực lớn, nhất là khi nó đến từ cầu thủ được xem là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Messi cho rằng Yamal là 'người giỏi nhất' trong lứa cầu thủ trẻ hiện tại (Ảnh: AP)

Dù hành trình phía trước còn rất dài, nhiều người tin rằng Yamal hoàn toàn có thể chạm tới - thậm chí vượt qua - di sản mà thần tượng Messi để lại. Dù mới 18 tuổi, Yamal đã sở hữu bảng thành tích đáng kinh ngạc. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha đã có tới 154 lần ra sân cho Barcelona, ghi 49 bàn thắng và liên tục phá hàng loạt kỷ lục.

Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Barca cán mốc 40 bàn thắng trên mọi đấu trường, vượt qua kỷ lục tồn tại từ năm 1915 của huyền thoại Paulino Alcantara. Hồi tháng 3 vừa qua, Yamal tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi từ 10 bàn trở lên tại UEFA Champions League.

Không chỉ vậy, anh còn đang nắm giữ hàng loạt cột mốc lịch sử khác tại Barcelona như: cầu thủ trẻ nhất ra mắt đội một, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn và người chạm mốc 100 trận nhanh nhất. Tổng cộng, Yamal hiện đã sở hữu 16 kỷ lục khác nhau tại đội bóng xứ Catalan.

Lionel Messi đã gọi Lamine Yamal là ngôi sao có thể kế vị anh (Ảnh: EPA)

Nếu so về hiệu suất ghi bàn sau cùng số trận, Messi vẫn nhỉnh hơn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Yamal đạt tới những cột mốc ấy ở độ tuổi trẻ hơn Messi vài năm. Ở cấp độ tập thể, bộ sưu tập danh hiệu của Yamal cũng ngày càng đồ sộ. Anh đã cùng Barcelona giành hai chức vô địch La Liga và có thể nâng con số đó lên ba nếu đội bóng hòa hoặc thắng Real Madrid CF trong trận El Clasico sắp tới.

Trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, Yamal đã ghi 6 bàn sau 25 trận và cùng La Roja đăng quang tại UEFA Euro 2024. Ngoài ra, thần đồng sinh năm 2007 còn hai lần giành giải Kopa Trophy - danh hiệu dành cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất thế giới. Anh cũng về nhì trong cuộc đua Ballon d'Or gần nhất, xếp sau Ousmane Dembele.

Dù vẫn còn khoảng cách rất xa để chạm tới tầm vóc của Messi, việc được chính huyền thoại người Argentina công khai gọi tên như “người kế vị” cho thấy Yamal đang được kỳ vọng lớn đến mức nào trong tương lai bóng đá thế giới.