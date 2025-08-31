Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách trẩy hội 2/9 đông nghẹt, nhiều dịch vụ ở Hà Nội đội giá

31-08-2025 - 16:33 PM | Thị trường

Ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, người dân đổ về Hà Nội đông nườm nượp khiến nhiều dịch vụ có cơ hội kiếm lời.

Sáng 31/8, ngày cuối tuần cũng là ngày thứ hai trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 , rất nhiều người dân kéo về Hà Nội tham quan, du lịch và trông chờ đến lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra sáng 2/9. Khắp các ngả đường đều đông đúc, chật chội. Càng vào các tuyến phố trung tâm, lượng người và xe cộ càng nhiều.

Sáng 31/8, lượng người đến Hà Nội du lịch đông như trẩy hội.

Để đáp ứng nhu cầu của du khách, các dịch vụ "ăn theo" cũng nhanh chóng mọc lên, trong đó hút khách nhất là trông giữ xe, nhiều nơi giá tăng gấp đôi ngày thường.

Một người trông giữ xe trên đường Điện Biên Phủ cho biết, giá trông xe máy hôm nay là 20.000 đồng, ô tô là 100.000 đồng. Tuy giá không rẻ nhưng lượng khách không hề vãn, luôn tấp nập từ sáng đến trưa.

Khách trẩy hội 2/9 đông nghẹt, nhiều dịch vụ ở Hà Nội đội giá- Ảnh 1.

Dịch vụ trông giữ xe máy trên đường Điện Biên Phủ tăng giá gấp đôi.

Những quán cà phê cũng rất đông khách vì hầu hết ai cũng có nhu cầu thư giãn và nghỉ chân sau một thời gian đi bộ tham quan các điểm du lịch.

Một du khách cho biết, giá cà phê hoặc các loại nước trái cây dao động từ 50.000 - 120.000 đồng/cốc tuỳ loại.

“Hai hôm nay, các cửa hàng cà phê, nước giải khát đã tăng giá 20- 30% so với ngày thường. Tuy nhiên, vì thấy ngày lễ mà nhân viên quán không được nghỉ ngơi, lại phục vụ hết công suất nên hầu hết khách hàng đều chấp nhận mức giá này” , chị Nguyễn Thị Thủy - một du khách ở Hà Phòng nói.

Khách trẩy hội 2/9 đông nghẹt, nhiều dịch vụ ở Hà Nội đội giá- Ảnh 2.

Các quán cà phê hút khách dù giá cao hơn hẳn ngày thường.

Dịch vụ bán hàng rong cũng được dịp kiếm lời nhờ giá rẻ nên dễ dàng hút khách. Cụ thể, một lá cờ đỏ sao vàng cầm tay có cán nhựa khổ 25x20cm giá 10.000 đồng; mũ lưỡi trai màu đỏ sao vàng giá 30.000 - 50.000 đồng; quạt vải đỏ in ngôi sao vàng có giá 50.000 đồng; nón quét sơn đỏ, sao vàng giá 50.000 đồng...

Một số hình ảnh trên nhiều tuyến đường quanh khu vực Lăng Bác sáng 31/8:

Khách trẩy hội 2/9 đông nghẹt, nhiều dịch vụ ở Hà Nội đội giá- Ảnh 3.

Các tuyến phố tấp nập người và xe.

Khách trẩy hội 2/9 đông nghẹt, nhiều dịch vụ ở Hà Nội đội giá- Ảnh 4.

Người bán hồ hởi, vui vẻ khi bán được nhiều hàng.

Khách trẩy hội 2/9 đông nghẹt, nhiều dịch vụ ở Hà Nội đội giá- Ảnh 5.

Một người bán hàng rong với các sản phẩm in hình quốc kỳ.

Khách trẩy hội 2/9 đông nghẹt, nhiều dịch vụ ở Hà Nội đội giá- Ảnh 6.

Các điểm trông giữ xe trên đường Điện Biên Phủ luôn chật kín.

Khách trẩy hội 2/9 đông nghẹt, nhiều dịch vụ ở Hà Nội đội giá- Ảnh 7.

Khách đua nhau check-in, thư giãn trong kỳ nghỉ Tết Độc lập.

Khách trẩy hội 2/9 đông nghẹt, nhiều dịch vụ ở Hà Nội đội giá- Ảnh 8.

Chụp ảnh kỷ niệm cũng là một trong những dịch vụ "ăn" khách trong ngày này..


Theo Phạm Duy

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng triệu tấn hàng giá rẻ từ Nga vừa đổ bộ Việt Nam: Thuế nhập khẩu 5%, nước ta là 'cá mập' đứng thứ 5 thế giới

Hàng triệu tấn hàng giá rẻ từ Nga vừa đổ bộ Việt Nam: Thuế nhập khẩu 5%, nước ta là 'cá mập' đứng thứ 5 thế giới Nổi bật

Giá tăng vọt, nhiều cường quốc đua nhau nắm giữ 'người anh em họ' của vàng - chuyên gia dự báo sẽ sớm vượt mọi đỉnh lịch sử

Giá tăng vọt, nhiều cường quốc đua nhau nắm giữ 'người anh em họ' của vàng - chuyên gia dự báo sẽ sớm vượt mọi đỉnh lịch sử Nổi bật

Gạo Việt ‘phanh gấp’ trước động thái cứng rắn của Philippines

Gạo Việt ‘phanh gấp’ trước động thái cứng rắn của Philippines

15:26 , 31/08/2025
Du lịch ở đâu gần Hà Nội, giá rẻ dịp 2/9?

Du lịch ở đâu gần Hà Nội, giá rẻ dịp 2/9?

14:08 , 31/08/2025
Mẫu xe điện từng gây bão của Honda: Gấp gọn như vali, giá 25 triệu đồng

Mẫu xe điện từng gây bão của Honda: Gấp gọn như vali, giá 25 triệu đồng

13:15 , 31/08/2025
Sạc laptop, điện thoại qua đêm có làm tăng hóa đơn tiền điện?

Sạc laptop, điện thoại qua đêm có làm tăng hóa đơn tiền điện?

13:04 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên