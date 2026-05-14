3 vị trí để bàn chải đánh răng "làm mồi cho vi khuẩn": Nhiều gia đình Việt vô tư làm mỗi ngày

Theo Chiến My | 14-05-2026 - 06:40 AM | Sống

Bàn chải là vật bất ly thân giúp làm sạch răng miệng. Thế nhưng, nếu đặt sai vị trí, nó sẽ lập tức biến thành "ổ vi khuẩn" và nấm mốc, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của cả gia đình.

Trong mỗi gia đình, bàn chải đánh răng là công cụ quan trọng để ngăn ngừa sâu răng và các bệnh nha chu. Chúng ta thường chỉ quan tâm đến việc chọn bàn chải thế nào, khi nào nên thay bàn chải mới mà quên mất rằng vị trí đặt bàn chải đánh răng cũng quan trọng không kém.

Theo các chuyên gia, phòng tắm là môi trường vốn dĩ ẩm ướt, tạo điều kiện lý tưởng cho mầm bệnh sinh sôi. Việc sắp xếp bàn chải chỉ dựa trên tiêu chí tiện lợi hoặc gọn gàng có thể vô tình biến chúng thành một "quả bom vi khuẩn", gây hại cho hệ tiêu hóa và hô hấp mà bạn không hề hay biết. Vì vậy, nếu bạn đặt bàn chải ở 3 vị trí dưới đây thì có thể càng chăm đánh răng lại càng "nuốt" nhiều vi khuẩn, cần thay đổi ngay:

1. Để bàn chải gần bồn cầu, dù ở trên cao

Đây là sai lầm phổ biến nhất trong các căn hộ có phòng tắm chật hẹp. Nhiều người vô tư đặt bàn chải ngay trên bệ đá hoặc kệ kính nằm sát cạnh bồn cầu để thuận tiện thao tác.

Bác sĩ Huang Xuan (Trung Quốc) cảnh báo rằng khi xả nước, bồn cầu sẽ tạo ra các hạt khí dung mang theo vi khuẩn phát tán mạnh vào không khí. Những giọt bắn li ti này, chứa các loại vi khuẩn nguy hiểm như E. coli, có khả năng di chuyển xa tới 2,5 mét và bám trụ trên mọi bề mặt. Nếu bàn chải nằm trong phạm vi này, nó nghiễm nhiên trở thành điểm hạ cánh lý tưởng cho các tác nhân gây bệnh từ chất thải.

2. Để những chiếc bàn chải tiếp xúc gần nhau

Thói quen tập trung tất cả bàn chải đánh răng của các thành viên vào một vị trí như cốc hoặc hộp, tiếp xúc trực tiếp với nhau tuy tiết kiệm không gian và tiện lợi, gọn gàng, nhưng lại là một sai lầm y tế nghiêm trọng. Vấn đề không chỉ nằm ở việc dùng chung cốc, mà còn ở việc để các đầu lông bàn chải chạm vào nhau trong môi trường ẩm.

Y tá Tan Dunci của Khoa Độc chất học Lâm sàng, Bệnh viện Chang Gung (Trung Quốc) nhấn mạnh rằng việc để bàn chải không có sự ngăn cách sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus lây truyền từ người này sang người khác. Nha sĩ O'Kai-Jie (Trung Quốc) cũng chỉ ra rằng nếu một thành viên bị cảm cúm hoặc bệnh nha chu, virus sẽ theo đầu lông bàn chải đánh răng lây lan cho cả nhà. Điều này đặc biệt nguy hiểm với trẻ em và người già, những đối tượng có hệ miễn dịch nhạy cảm.

3. Đặt trực tiếp trong cốc nước súc miệng, đánh răng

Để gọn gàng, không ít người thường cắm ngược bàn chải đánh răng vào cốc dùng súc miệng/đánh răng sau khi sử dụng. Hành động này khiến nước thừa từ lông bàn chải liên tục nhỏ giọt xuống đáy cốc, tạo thành môi trường đọng nước không bao giờ khô.

Đây chính là điều kiện hoàn hảo để nấm mốc đen phát triển mạnh mẽ. Nhiều chuyên gia sức khỏe, gồm cả nhã sĩ O'Kai-Jie đã công khai bày tỏ sự lo ngại về tình trạng đáy cốc bị mốc và bẩn thỉu do kiểu để bàn chải này. Nếu không vệ sinh kịp thời, nấm mốc sẽ theo nước súc miệng đi vào cơ thể, gây tổn thương niêm mạc miệng và dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về đường tiêu hóa. Nó cũng trực tiếp gây nấm mốc trên thân và lan dần lên lông bàn chải, mang theo nhiều nguy cơ nhiễm khuẩn, làm hỏng bàn chải đánh răng.

Hướng dẫn bảo quản bàn chải đúng cách từ chuyên gia

Để bảo vệ sức khỏe, y tá Tan Dunci gợi ý lộ trình bảo quản bàn chải đánh răng khoa học như sau:

- Sử dụng giá treo riêng biệt: Ưu tiên loại giá có ngăn riêng để các bàn chải được cất giữ độc lập, tuyệt đối không chạm vào nhau.

- Làm khô trước khi cất: Lắc nhẹ bàn chải sau khi dùng để loại bỏ nước thừa, giúp lông bàn chải khô tự nhiên và ngăn nấm mốc.

- Quy tắc cách ly bồn cầu: Đặt bàn chải càng xa bồn cầu càng tốt và luôn đóng nắp bồn cầu trước khi xả nước.

- Vệ sinh và thay mới định kỳ: Thường xuyên khử trùng các vật dụng đựng và khu vực để bàn chải bằng chất tẩy rửa chuyên dụng. Thay mới 3 - 6 tháng 1 lần hoặc bất cứ khi nào bàn chải có dấu hiệu xù lông, nấm mốc, mùi hôi lạ...

Việc thay đổi vị trí đặt bàn chải nghe rất đơn giản nhưng lại có thể ngăn chặn những cuộc "khủng hoảng" sức khỏe âm thầm cho gia đình bạn. Vì vậy, nên làm càng sớm càng tốt.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, TTVC

