Diva Hồng Nhung công khai độc thân ở tuổi 56, tủi thân vì phải "ăn tối một mình"

Mới đây, diva Hồng Nhung thu hút sự chú ý khi chia sẻ đầy tâm trạng về cuộc sống độc thân ở tuổi 56. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hài hước viết: "Có xấu lắm đâu nhở, lại còn biết cắm hoa (cũng không xấu) mà sao ăn tối vưỡn một mình? Tủi thân phết!".

Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ và người hâm mộ. Lệ Quyên để lại bình luận: "Bác em xinh lắm", trong khi Hồ Ngọc Hà nhắn hỏi: "Chị rảnh chưa, tụi em qua làm phiền nè". Còn Đàm Vĩnh Hưng thì bày tỏ sự đồng cảm: "Thương quá! Muốn hát liền bài Chị tôi...".

Không chỉ đồng nghiệp, nhiều khán giả cũng để lại lời động viên dành cho nữ diva. Khi một người hâm mộ bình luận: "Ế là một xu thế! Ế trong hạnh phúc chị ạ", Hồng Nhung dí dỏm đáp lại: "Xu thế rất mới, cần học tập".

Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân. Trước đó, nhiều người vẫn cho rằng cô và bạn trai người Đức Gerhard Heusch vẫn đang gắn bó hạnh phúc.

Tuy nhiên, nếu theo dõi mạng xã hội của Hồng Nhung có thể thấy hơn một năm qua, nữ diva gần như không còn nhắc đến bạn trai. Ngay cả trong khoảng thời gian điều trị và hồi phục sau ung thư vú, cô cũng không chia sẻ hình ảnh hay thông tin liên quan tới anh.

Lần gần nhất Hồng Nhung nhắc đến Gerhard Heusch là vào cuối năm 2024. Khi đó, nữ ca sĩ cho biết sau nhiều năm gắn bó như hình với bóng, cả hai chuyển sang yêu xa do tính chất công việc. Cô từng chia sẻ mình không quá lo lắng về khoảng cách, thậm chí khẳng định bạn trai còn sợ mất cô hơn.

Hồng Nhung sinh năm 1970, là một trong bốn diva nổi tiếng của làng nhạc Việt. Sau nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng khán giả nhờ giọng hát giàu cảm xúc, nội lực cùng phong cách sang trọng, tinh tế.

Không chỉ gây ấn tượng bởi sự nghiệp bền bỉ, nữ diva còn được khen ngợi bởi nhan sắc trẻ trung ở tuổi U60. Hồng Nhung duy trì lối sống khoa học với các bộ môn như yoga, thiền, chạy bộ, đạp xe và nhảy. Bên cạnh đó, cô ưu tiên ăn nhiều rau xanh, hạn chế ăn tối muộn để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng.