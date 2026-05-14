Lộ clip mỹ nhân Việt âm thầm sinh con cho doanh nhân

Vào dịp sinh nhật 28 tuổi, Quyên Qui gây chú ý khi công khai hình ảnh đầu tiên của nhóc tỳ đầu lòng. Quyên Qui cho biết thời gian qua cô giữ kín thông tin của em bé đã để toàn tâm toàn ý chăm sóc con thật tốt, chờ giai đoạn thích hợp để chia sẻ tin vui. Cho đến mới đây, Quyên Qui tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc vừa trang điểm vừa phải chịu cơn đau chuyển dạ. Thời điểm đó, cô âm thầm sinh con, không để lộ bất kì thông tin hay hình ảnh nào trên MXH.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Quyên Qui xuất hiện diện mạo tóc tai rối bời và liên tục ôm mặt vì đau đớn trong lúc chuẩn bị sinh em bé. Nữ TikToker gần như bật khóc vì kiệt sức, tay bám chặt thành giường bệnh vì quá đau. Thế nhưng, tranh thủ lúc bớt đau, Quyên Qui vẫn tự tay make up, kẻ chân mày... để khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn. Khoảnh khắc mẹ bỉm dù đau nhưng vẫn không quên làm đẹp khiến nhiều người bật cười.

Quyên Qui chia sẻ về hành trình "vượt cạn" lắm gian nan: "Nhớ lại lúc vào phòng đẻ. Cơn đau ám ảnh từ 4h sáng đến 20h. Nhớ lại sao lúc đó sao mình mạnh mẽ dữ. Sao mà 1 cô bé chịu đau kém như mình lại có thể làm được như vậy. Tự hào về mình. Vừa makeup vừa đổ mồ hôi do đau quá".

Cư dân mạng để lại bình luận xúc động, cho rằng chỉ những ai từng trải qua cảm giác sinh con mới hiểu hết được sự hy sinh lớn lao ấy. Ngoài ra, việc công khai những hình ảnh riêng tư trong phòng sinh cũng cho thấy Quyên Qui ngày càng cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống cá nhân với khán giả.

Quyên Qui tên đầy đủ của cô là Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998 tại Gia Lai. Năm 2023, cô tham gia Miss Earth Vietnam và xuất sắc lọt vào Top 11 chung cuộc. Sau cuộc thi, Quyên Qui tiếp tục thử sức ở lĩnh vực điện ảnh. Quyên Qui từng gây chú ý khi tham gia chương trình Đảo Thiên Đường. Sau chương trình, cô và DJ Wukong liên tục để lộ hint hẹn hò, đến tháng 2/2025, nữ diễn viên xác nhận đã chia tay. Vào tháng 11/2025, Quyên Qui gây chú ý khi tham gia một sự kiện giải trí. Vóc dáng của nữ diễn viên sinh năm 1998 được nhận xét khác lạ hơn trước. Đây cũng là giai đoạn Quyên Qui vướng nghi vấn bầu bí và sinh con đầu lòng.

Trong một cuộc trò chuyện, khi được hỏi về gu bạn trai, Quyên Qui từng nói: "Trong tình yêu, mình là cô gái khá khó tính và khó gần. Nhưng khi yêu thì Quyên khá trẻ con và ngang ngược. Thích kiểu trời sáng nhưng bắt kêu trời tối, kiểu ngang ngược thế đó. Nhưng mà trước đây thôi! Còn bây giờ thì Quyên không muốn yêu kiểu 'rỗng não' như thế, mình muốn suy nghĩ và trao đổi nhiều hơn. Gu của mình vẫn là cao trên 1m8, ngoài ra thì Quyên mong ở bên 1 người cái đầu nhạy bén, từng trải. Tất nhiên ngoại hình cũng cần quan tâm, tài chính cũng phải hơn Quyên nữa".

Quyên Qui từng vướng nghi vấn hẹn hò "Phó Chủ tịch" nên cư dân mạng cho rằng người yêu hiện tại của cô là Phó Chủ tịch đồn đoán bấy lâu. Giữa những nghi vấn, Quyên Qui đã lên tiếng làm rõ sự thật về gia thế nửa kia. Theo đó, nữ diễn viên phủ nhận chồng giữ chức Phó Chủ tịch một công ty chuyên kinh doanh lĩnh vực nightlife. Quyên Qui chia sẻ trên livestream: "Mọi người đừng cho rằng chồng tôi là Phó Chủ tịch tập đoàn nữa. Chồng tôi không có liên quan gì đâu, nói như vậy là sai sự thật. Chồng tôi chỉ làm các dự án, điều hành, thiết kế dự án... kiểu như một sản phẩm tung ra thị trường thì chồng tôi sẽ lên thiết kế, ý tưởng như vậy thôi chứ không tới mức độ làm hết mọi thứ đâu".

Ngoài ra, Quyên Qui còn cho biết cô vốn có năng lực tài chính, không đồng ý với chuyện netizen nói cặp kè đại gia vì tiền. Nữ diễn viên thẳng thắn: "Tôi vốn cũng giàu mà, mọi người quên mất tôi cũng giàu mà. Tôi chưa có xin tiền hay dùng tiền của ai bao giờ đâu nha. Tôi thấy nhiều người nói tôi quen đại gia vì này kia, tôi không đồng ý đâu. Tại sao mọi người không gọi tôi là đại gia".

Quyên Qui tiết lộ hiện tại chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới.

