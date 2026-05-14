Từng nhận bão chê bai sau đám cưới, chồng Hoa hậu Khánh Vân lật ngược thế cờ khiến dư luận đồng loạt quay xe

Thời điểm mới công khai chuyện tình cảm, Nguyễn Trần Khánh Vân và ông xã - nhiếp ảnh gia Nguyễn Long từng vấp phải một số kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và giản dị của cả hai dần khiến công chúng thay đổi cái nhìn. Trên mạng xã hội, Khánh Vân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng, đặc biệt là các video nấu ăn do chính Nguyễn Long thực hiện. Sự khéo léo, tâm lý và cách anh chăm sóc vợ nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ, nhiều video còn thu hút hàng triệu lượt xem.

Mới đây, chồng của Khánh Vân mạnh tay đầu tư hẳn một con cá mú nặng khoảng 3kg để vào bếp. Được biết, cá mú đỏ hiện có giá khoảng 300.000 đồng/kg, tính ra riêng nguyên liệu chính đã ngót nghét trên dưới 1 triệu đồng. Theo “đề bài” mà vợ đưa ra, anh chỉ có đúng 1 tiếng để hoàn thành cùng lúc hai món: cá hấp Hong Kong và cá chiên giòn.

Ông xã Khánh Vân "đầu tư" con cá mú 3kg để nấu ăn cho vợ thưởng thức.

Với món cá hấp xì dầu, anh chuẩn bị phần nước sốt từ dầu mè, dầu hào, nước tương… rồi trộn đều cho đậm vị. Cá được thái thành từng miếng mỏng, xếp ngay ngắn lên đĩa cùng gừng thái sợi để khử mùi tanh khi hấp. Sau đó, anh tiếp tục thêm ớt và hành cắt sợi, chan đều phần nước sốt rồi mới đem hấp.

Trong khi đó, món cá chiên lại cầu kỳ hơn hẳn. Sau khi lọc riêng phần thịt và xương, anh tẩm bột phần xương cá rồi đem chiên giòn. Để món ăn có tạo hình đẹp mắt, anh còn khéo léo xiên đũa để cố định phần xương theo dáng cong trước khi chiên. Phần thịt cá được chiên hai lần để lên màu vàng đẹp và giữ độ giòn. Thành phẩm sau cùng được bày biện chỉn chu chẳng khác nào món ăn trong nhà hàng.

Thưởng thức món ăn do chồng tự tay nấu, nàng hậu liên tục xuýt xoa nhận xét là “ngon chấn động”. Trong video mukbang, cô khen phần cá chiên giòn tan trong miệng, thịt cá thơm, giữ nguyên độ ngọt tự nhiên và từ hình thức tới hương vị đều “y chang nhà hàng”. Với món cá hấp xì dầu, cô nhận xét thịt cá tươi, có độ sật nhẹ và không giấu được sự thích thú khi cảm thán: “đúng là không có gì làm khó được anh”.

Bên cạnh món cá mú đỏ, Khánh Vân tiếp tục khiến dân tình thích thú khi đăng tải video khoe món bún bò Huế “handmade” do chính ông xã vào bếp thực hiện. Vì quá thèm món ăn này, người đẹp sinh năm 1995 còn hài hước hát ca khúc “Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ” để “nịnh” chồng nấu cho mình ăn. Đáp lại mong muốn của vợ, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long lập tức xắn tay vào bếp, chuẩn bị nguyên liệu và chế biến món ăn khá cầu kỳ này.

Ở phần sơ chế, anh chuẩn bị bắp bò hoa, gân bò và chân giò heo, đem trụng sơ qua nước sôi. Gừng, hành khô và hành tây cũng được nướng trong lò để tạo độ thơm cho nước dùng. Sau đó, toàn bộ phần thịt cùng các nguyên liệu đã nướng được cho vào nồi hầm. Anh nêm thêm muối hột và đường phèn để nước lèo có vị đậm đà, thanh ngọt.

Trong lúc chờ hầm xương và thịt, ông xã Khánh Vân tiếp tục làm sa tế. Anh phi ớt băm cùng dầu nóng, cho thêm sả băm vào xào thơm rồi nêm ớt bột, hạt nêm, đường và nước mắm, khuấy đều để tạo thành hỗn hợp sa tế đậm vị. Song song đó là công đoạn chế biến mắm ruốc - nguyên liệu quan trọng của bún bò Huế. Mắm ruốc được hòa cùng nước lạnh, khuấy tan rồi đun sôi để lọc lấy phần nước trong.

Sau khoảng một tiếng hầm chân giò, anh vớt ra ngâm vào nước đá lạnh để giữ độ giòn. Tiếp đó, dứa, sả đập dập, hành tím và tiêu giã dập được cho thêm vào nồi nước dùng nhằm tăng hương vị. Khoảng 15 phút sau, phần bắp bò và gân bò cũng được vớt ra ngâm đá lạnh trước khi thái lát.

Không dừng lại ở đó, Nguyễn Long còn tự tay làm chả cua. Phần thịt cua được trộn cùng hạt tiêu, hạt nêm, nước mắm rồi bóp chung với giò sống. Anh thêm dầu màu điều để tạo màu sắc bắt mắt cho chả cua. Khi phần mắm ruốc lắng xuống, anh lấy phần nước trong cho vào nồi nước lèo, đồng thời thêm sa tế đã làm sẵn rồi nặn từng viên chả cua thả vào nồi nấu chín. Ở công đoạn hoàn thiện, bắp bò và gân bò được thái vừa phải, không quá mỏng cũng không quá dày. Tô bún được bày đầy đặn với bún, bắp bò, giò heo, chả cua, thịt bò tái chần sơ, tiết và gân bò, thêm hành lá rồi chan nước dùng nóng hổi. Phần rau sống ăn kèm gồm giá, chanh và nhiều loại rau khác giúp món ăn thêm hấp dẫn.

Thưởng thức thành phẩm do chồng nấu, Khánh Vân không giấu được sự hào hứng. Nàng hậu đặc biệt bất ngờ khi biết ông xã tự tay làm từ sa tế đến chả cua - những công đoạn vốn được xem là khá khó với món bún bò Huế. Cô nhận xét nước dùng có vị ngọt thanh chẳng kém các quán bún bò nổi tiếng, trong khi phần chả cua được khen nhiều thịt và đậm vị. Theo Khánh Vân, chả cua là thành phần quan trọng không kém nước lèo hay thịt bò trong một tô bún bò Huế ngon.

Người đẹp liên tục dành lời khen cho món ăn của chồng, cho rằng dù sinh ra ở TP.HCM nhưng Nguyễn Long vẫn mang nét gì đó rất “miền Trung” nên nấu bún bò Huế vô cùng khéo léo. Cô hài hước khẳng định “chưa có món nào làm khó được anh” và bày tỏ sự tự hào về ông xã. Cuối video, nàng hậu chấm món ăn do “anh Long tạp dề” thực hiện “10 tỷ điểm” và mong ngày nào cũng được chồng nấu cho ăn.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long còn nhiều lần trổ tài với loạt món cầu kỳ như mì bò Đài Loan, cơm tấm, phở, gỏi bưởi tôm thịt, tôm sốt mayonnaise hay bún mắm… Mỗi video đều thu hút hàng triệu lượt xem cùng vô số bình luận thích thú từ cư dân mạng. Nhiều người để lại nhận xét như: “ông xã Khánh Vân số 1 thì không ai số 2”, “người bình thường làm lần đầu còn dễ thất bại, anh nấu lần đầu mà món nào cũng ngon 100/100”, hay “Khánh Vân chắc kiếp trước giải cứu đầu bếp”. Một số khác còn hài hước dự đoán: “Nhìn kiểu này đảm bảo sớm muộn gì hai người cũng mở nhà hàng”.

Có thể thấy, không chỉ ghi điểm bởi sự chiều chuộng dành cho vợ, chồng của Khánh Vân còn khiến nhiều người bất ngờ bởi độ khéo tay và đầu tư mỗi lần vào bếp. Chính vì vậy, mỗi video nấu ăn của cặp đôi đều nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng vô số bình luận thích thú từ cư dân mạng.