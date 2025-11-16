Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đám cưới Á hậu Tâm Như và chồng doanh nhân: Cô dâu khóc nức nở, Khánh Vân, Ngọc Châu và dàn sao Việt đổ bộ

16-11-2025 - 23:01 PM | Lifestyle

Nhiều Hoa hậu, Á hậu Vbiz đã có mặt để chúc mừng hạnh phúc đôi vợ chồng son.

Tối 16/11, showbiz Việt rộn ràng khi một nàng hậu nhập hội "vợ người ta", chính thức theo chồng về dinh. Không ai xa lạ, cô dâu hot hòn họt của đêm nay chính là Á hậu 4 Miss Grand Việt Nam - Đặng Hoàng Tâm Như. Sau lễ đón dâu tổ chức riêng tư tại quê chú rể, cặp đôi chiêu đãi dàn khách mời tại một khách sạn đắt đỏ ở trung tâm TP.HCM. Không gian tiệc cưới của cả hai có màu trắng chủ đạo, trang trí hoa tươi hoành tráng như vườn cổ tích.

Trong ngày trọng đại, cô dâu diện những trang phục thanh lịch và tôn lên đường nét "đỉnh chóp" của cô dâu. Tâm Như và chồng liên tục trao nhau ánh mắt tình tứ, nói lời ngọt ngào. Cô dâu còn khiến khách mời bật cười khi nói chồng hứa phải yêu thương, cưng chiều cô như "em bé" suốt chặng đường về sau. Ngay trên lễ đường, Đức Ân cũng thề nguyện sẽ chung thuỷ, gắn bó, trân trọng Tâm Như trong cuộc sống hôn nhân.

Á hậu Tâm Như xúc động, bật khóc khi vào lễ đường nói lời thề nguyện với chồng

Đám cưới Á hậu Tâm Như và chồng doanh nhân: Cô dâu khóc nức nở, Khánh Vân, Ngọc Châu và dàn sao Việt đổ bộ- Ảnh 1.

Tâm Như cầm tay hoa mẫu đơn đắt đỏ, diện váy thiết kế riêng trong ngày cưới

Đám cưới Á hậu Tâm Như và chồng doanh nhân: Cô dâu khóc nức nở, Khánh Vân, Ngọc Châu và dàn sao Việt đổ bộ- Ảnh 2.

Cô dâu và chú rể trao nhẫn, thề nguyện gắn bó trọn đời trước sự chứng kiến của những người thân thiết

Đám cưới Á hậu Tâm Như và chồng doanh nhân: Cô dâu khóc nức nở, Khánh Vân, Ngọc Châu và dàn sao Việt đổ bộ- Ảnh 3.

Chồng doanh nhân của Tâm Như ngại ngùng khi công khai hôn vợ

Nhiều sao Việt là khách mời thân thiết của cô dâu như vợ chồng "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung - Hoàng Nhật Nam, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Minh Thư, Á hậu Cẩm Ly, Á hậu Bùi Khánh Linh... cũng đến chúc phúc đôi vợ chồng son.

Đám cưới Á hậu Tâm Như và chồng doanh nhân: Cô dâu khóc nức nở, Khánh Vân, Ngọc Châu và dàn sao Việt đổ bộ- Ảnh 4.

Vợ chồng Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Long Nguyễn đến chúc phúc Tâm Như

Đám cưới Á hậu Tâm Như và chồng doanh nhân: Cô dâu khóc nức nở, Khánh Vân, Ngọc Châu và dàn sao Việt đổ bộ- Ảnh 5.

Á hậu Bùi Khánh Linh - Á hậu Minh Thư - đạo diễn Hoàng Nhật Nam - bà Phạm Kim Dung và Á hậu Cẩm Ly

Đám cưới Á hậu Tâm Như và chồng doanh nhân: Cô dâu khóc nức nở, Khánh Vân, Ngọc Châu và dàn sao Việt đổ bộ- Ảnh 6.

Á hậu Đào Hiền cũng đến chúc mừng người bạn thân thiết

Đám cưới Á hậu Tâm Như và chồng doanh nhân: Cô dâu khóc nức nở, Khánh Vân, Ngọc Châu và dàn sao Việt đổ bộ- Ảnh 7.

Hoa hậu Ngọc Châu nhí nhố bên cô dâu

Đám cưới Á hậu Tâm Như và chồng doanh nhân: Cô dâu khóc nức nở, Khánh Vân, Ngọc Châu và dàn sao Việt đổ bộ- Ảnh 8.

Á hậu Hương Ly

Đám cưới Á hậu Tâm Như và chồng doanh nhân: Cô dâu khóc nức nở, Khánh Vân, Ngọc Châu và dàn sao Việt đổ bộ- Ảnh 9.

Lê Hoàng Phương, Ngọc Hằng, Thuý Vi... và dàn sao đọ sắc chung khung hình

Đám cưới Á hậu Tâm Như và chồng doanh nhân: Cô dâu khóc nức nở, Khánh Vân, Ngọc Châu và dàn sao Việt đổ bộ- Ảnh 10.

Vợ chồng bà Phạm Kim Dung "chạy show" cưới lia lịa

Đám cưới Á hậu Tâm Như và chồng doanh nhân: Cô dâu khóc nức nở, Khánh Vân, Ngọc Châu và dàn sao Việt đổ bộ- Ảnh 11.

Đào Hiền và Á hậu Tuyết Như

Đặng Hoàng Tâm Như sinh năm 1999, quê Thừa Thiên Huế, cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Tâm Như đăng quang Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2023, từng vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, góp mặt trong show diễn của nhiều nhà thiết kế. Tâm Như từng trải qua cuộc sống khó khăn khi quyết định từ Huế vào TP.HCM để học tập và làm việc. Thời gian gần đây, Tâm Như ra dáng "phú bà", dùng đồ hiệu, du lịch sang chảnh hơn hẳn.

Chồng của Tâm Như tên Đức Ân, sinh năm 1990, là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Cặp đôi đã tổ chức lễ dạm ngõ hồi đầu năm, ăn hỏi vào tháng 4/2025. Tâm Như chia sẻ về chồng: "Anh luôn lắng nghe và cho tôi lời khuyên từ kinh nghiệm sống, dạy tôi cách tạo năng lượng tích cực, sống vui vẻ. Nhờ vậy, tôi ít khi buồn hay yếu đuối như trước".

Đám cưới Á hậu Tâm Như và chồng doanh nhân: Cô dâu khóc nức nở, Khánh Vân, Ngọc Châu và dàn sao Việt đổ bộ- Ảnh 12.

Cặp đôi đã tổ chức lễ đón dâu theo nghi thức truyền thống trước đó ít hôm

Theo Hạ Anh

