Xúc động quá, viên ngọc quý của du lịch Thái Lan đây rồi

Nhắc đến đi du lịch Thái Lan, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những nơi luôn nhộn nhịp tấp nập khách du lịch như Bangkok, Chiang Mai cổ kính hay Phuket rực rỡ. Tuy nhiên, nếu muốn khám phá một Thái Lan nguyên bản hơn, nơi lưu giữ cội nguồn văn hoá và lịch sử của quốc gia này thì Sukhothai và Phitsanulok hai tỉnh nằm ở phía Bắc, cách Bangkok hơn 400km chính là điểm đến đáng cân nhắc.

Để đến được đây, du khách thường nhập cảnh vào Bangkok rồi nối chuyến bay nội địa đến Sukhothai. Dù hành trình có vẻ xa xôi, nhưng bù lại, trải nghiệm tại vùng đất này hoàn toàn khác biệt so với các thành phố du lịch nổi tiếng khác. Không khí nơi đây yên bình đến lạ, không ồn ã tiếng còi xe, không chen chúc dòng người, chỉ là những con đường với các ngôi nhà thấp san sát nhau giữa những ngôi chùa trầm mặc giữa nắng chiều.

Hơi thở hơn 700 năm của nơi được xem là cái nôi của văn hoá đất nước Thái Lan

Sukhothai được xem là cái nôi của nền văn minh Thái Lan, tượng trưng cho sự thịnh vượng và văn hóa phát triển rực rỡ của vương quốc. Nơi này đã có bề dày lịch sử hơn 700 năm và thời kỳ hoàng kim của Sukhothai do vua Ramkhamhaeng Đại đế trị vì, đã sáng tạo ra bảng chữ cái Thái Lan và đưa Phật giáo Theravada trở thành quốc giáo. Lịch sử của đất nước này, có lẽ bắt đầu từ chính mảnh đất ấy. Chính vì thế, ở Sukhothai có rất nhiều công trình kiến trúc chùa và cung điện trải qua 700 vẫn còn phần nào đó nguyên vẹn, nhất là những tượng phật to lớn vẫn sừng sững giữa ánh mặt trời.

Công viên Lịch sử Sukhothai

Để hiểu hơn về văn hóa lịch sử nơi đây, tôi đã có chuyến tham quan Công viên lịch sử Sukhothai, dạo quanh các công trình kiến trúc bằng xe đạp. Công viên này là di tích của kinh đô Sukhothai xưa, được công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1991 bởi UNESCO. Được biết, công viên bao gồm hơn 190 di tích trong đó vẫn còn các tàn tích của cung điện hoàng gia, đền chùa cổ kính.

Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người ấn tượng với đền Wat Si Chum khi ghé thăm công viên lịch sử Sukhothai. Đây là một trong những ngôi đền quan trọng và được xem là linh hồn của tỉnh này. Pho tượng phật khổng lồ ngồi bên trong một không gian nhỏ khiến người ta lặng đi. Một số khách du lịch cũng phải đứng nhìn thật lâu trước sự hùng vĩ của nơi đây.

Đền Wat Si Chum

Ngoài khu di tích, du khách còn có thể ghé thăm làng du lịch cộng đồng Ban Na Ton Chan, nằm cách trung tâm Sukhothai khoảng 20km. Đây là nơi người dân tự phát triển mô hình du lịch dựa trên cộng đồng: cùng nhau làm hướng dẫn viên, mở homestay, giới thiệu nông sản và nghề thủ công địa phương. Khách đến đây có thể ngồi trên chiếc xe máy cày tham quan cánh đồng lúa bạt ngàn, trải nghiệm hái chanh, nấu ăn cùng người bản địa. Có cơ hội trò chuyện cùng hướng dẫn viên, chị chia sẻ, kể từ khi cả làng cùng nhau làm du lịch, đời sống của họ nơi đây đã phần nào đó khá hơn, có thêm một nguồn thu nhập lý tưởng bên cạnh việc làm nông và các sản phẩm thủ công.

Làng du lịch cộng đồng Ban Na Ton Chan

Từ Sukhothai, chỉ mất hơn 1 giờ di chuyển bằng xe là đến Phitsanulok, một tỉnh thành yên bình nằm ven sông Nan. Nơi đây được xem là trung tâm tôn giáo và là điểm trung chuyển quan trọng giữa miền Bắc và miền Trung Thái Lan.

Điểm đến nổi tiếng nhất tại Phitsanulok là chùa Wat Mahathat, nơi thờ tượng Phra Phuttha Chinnarat, bức tượng Phật được đánh giá là đẹp nhất Thái Lan, dát vàng toàn bộ và có lịch sử hơn 600 năm. Mỗi ngày, hàng nghìn người dân và du khách ghé thăm để cầu nguyện, tạo nên bầu không khí vô cùng trang nghiêm.

Chùa Wat Mahathat nơi có tượng phật được mệnh danh là đẹp nhất Thái Lan

Khác với Phitsanulok mang đậm dấu ấn cổ đại, Phitsanulok có phần hiện đại hơn nhưng vẫn giữ nhịp sống chậm rãi. Du khách có thể dạo trải nghiệm city tour với xe điện đi tham quan một số cảnh chùa nổi tiếng nơi đây, lắng nghe lịch sử và ngắm nhìn đời sống của người dân.

Giữa nhịp sống hiện đại, những ngôi chùa cổ ở Sukhothai và Phitsanulok vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc, như những cột mốc thời gian lưu giữ linh hồn của đất nước Thái Lan. Mỗi nơi dừng chân không chỉ là một điểm tham quan, mà là một lần lắng nghe quá khứ thì thầm trong từng làn gió, từng tiếng chuông ngân.

Văn hóa và ẩm thực của Thái Lan gói gọn trong hai tỉnh cổ nhất

Nếu đến Sukhothai vào tháng 11, du khách sẽ có cơ hội tham dự Lễ hội Loy Krathong, một trong những sự kiện lớn và quan trọng nhất Thái Lan. Đây là dịp người dân thả hoa đăng trên sông để tạ ơn thần nước và cầu mong bình an. Tại Sukhothai, lễ hội tổ chức quy mô với khu chợ truyền thống, trình diễn nghệ thuật và hoạt động thả đèn ở khu vực công viên lịch sử. Nơi đây được xem là một trong những nơi tổ chức Loy Krathong đẹp và ý nghĩa nhất cả nước.

Không còn gì đặc biệt hơn khi được sống trong không gian lịch sử với trải nghiệm khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của người Thái, dạo bước giữa không gian cổ kính của các ngôi đền Sukhothai. Trong buổi diễn tái hiện lịch sử ngay tại khu di tích, ánh sáng phản chiếu lên những bức tường gạch cổ, khiến du khách như quay ngược thời gian, trở thành một phần của vương triều Sukhothai xưa.

Công viên lịch sử Sukhothai nhộn nhịp với lễ hội Loy Krathong

Ẩm thực truyền thống là một điều mà bất kỳ du khách nào đến Thái Lan đặc biệt là có dịp ghé thăm cái nôi của đất nước Thái là điều không nên bỏ lỡ. Sukhothai nổi tiếng với món mì Sukhothai, sợi mì vàng ươm, ăn cùng da heo chiên, xá xíu và nước lèo chua cay thanh nhẹ. Món ăn tưởng chừng như đơn giản nhưng lại thể hiện rõ đặc trung vị cân bằng giữa chua, cay, ngọt của ẩm thực Thái. Món mì chua cay không thể bỏ lỡ tại Sukhothai

Ở Ba Na Ton Chan, du khách có thể thưởng thức món mì truyền thống chế biến theo cách đặc biệt "Khao Perb", tráng mỏng như bánh cuốn, bên trong là sợi miến dai giòn, rau cải trắng, thịt băm và nước lèo ngọt thanh. Hương vị gợi nhớ hủ tiếu Nam Vang, nhưng nhẹ nhàng và tinh tế hơn. Ngoài ra, nơi đây còn có món miến khô đỏ được bày trên lá chuối, ăn cùng xá xíu và chén nước canh nhỏ bên cạnh. Cách trình bày mộc mạc, hương vị đậm đà và độc đáo thực sự mở mang tầm mắt về ẩm thực của Thái Lan.

Khách du lịch được tự tay nấu món đặc sản nơi đây

Tại Phitsanulok, món mì địa phương mang hương vị đậm đà hơn, có nước dùng sẫm màu pha vị giống với thuốc bắc. Mặc dù hơi lạ với du khách quốc tế, nhưng đây là món ăn được người dân địa phương ưa chuộng.

Rời Phitsanulok để quay trở lại Bangkok, sự tương phản giữa hai vùng đất khiến tôi nhận ra sự đa dạng của Thái Lan. Một bên là nhịp sống hiện đại, sôi động; bên kia là không gian cổ kính, trầm mặc, nơi quá khứ vẫn hiện hữu trong từng mái chùa, từng con đường đất đỏ. Sukhothai và Phitsanulok không phải là những điểm đến ồn ào hay được quảng bá rầm rộ, nhưng lại giúp du khách hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hoá và con người Thái Lan.

Với những ai yêu thích du lịch văn hoá và lịch sử, muốn trải nghiệm Thái Lan theo một cách khác biệt, hành trình đến hai tỉnh này chắc chắn sẽ là một lựa chọn đáng giá.