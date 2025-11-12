Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngắm đám cưới của "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" mà mê: Tinh tế, xa hoa, nhiều chi tiết có tiền chưa chắc mua được!

12-11-2025 - 08:28 AM | Lifestyle

Khi nhìn vào độ sang trọng của đám cưới Mai Davika và Ter Chantavit, nhiều người thấy ngay độ chịu chi và đoán rằng chi phí tổ chức không hề nhỏ.

Vào ngày 9/11, minh tinh Mai Davika và tài tử Ter Chantavit đã bí mật tổ chức hôn lễ thế kỷ. Cặp sao giữ kín thời gian, địa điểm tổ chức tiệc cưới và chỉ mời gia đình, bạn bè thân thiết nhất đến tham dự. Phải đến ngày 10/11, khi cô dâu - chú rể đích thân xả suộc ảnh nét căng, công chúng mới có dịp chiêm ngưỡng ngày trọng đại lãng mạn, xa hoa của Mai Davika và Ter Chantavit. 

Hôn lễ của "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" được tổ chức ở sân vườn thuộc dinh thự của cặp đôi. Lễ đường được bao phủ bởi sắc trắng của hoa hồng, hoa lan, tú cầu... Theo tờ Thairath, chú cún cưng của cặp đôi được giao nhiệm vụ vô cùng quan trọng là mang nhẫn chiếc nhẫn cưới kim cương 15 carat lên cho cô dâu - chú rể. Người bắt được bó hoa cưới siêu to khổng lồ trong hôn lễ là cô em thân thiết của Mai Davika - mỹ nhân lai Mint Chalida. Đến bữa tiệc tối, cặp đôi cắt chiếc bánh kem khổng lồ, gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp đã tới chung vui. 

Mai Davika và Ter Chantavit vừa tổ chức 1 hỗn lễ lãng mạn, riêng tư

Khoảnh khắc cô dâu - chú rể bước vào lễ đường

Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của

Bé cún cưng được giao nhiệm vụ mang nhẫn cho cô dâu - chú rể

Ngắm đám cưới của

Mỹ nhân lai Mint Chalida là người bắt được bó hoa cưới siêu to khổng lồ của "ma nữ đẹp nhất Thái Lan"

Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của

Mai Davika và tài tử Ter Chantavit hôn nhau ngây ngất trên lễ đường rợp hoa

Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của

Những hình ảnh lãng mạng, ngọt ngào song cũng không kém phần "nhắng nhít" của cô dâu - chú rể khi thực hiện nghi thức cắt bánh cưới trong bữa tiệc tối

Trong ngày trọng đại, Mai Davika và Ter Chantavit diện trang phục cưới được đặt may riêng từ Gucci. Trong đó, lễ phục cưới của nữ diễn viên hàng đầu xứ chùa Vàng là sản phẩm độc nhất vô nhị của nhà mốt Gucci. Chiếc váy cưới ren ngà cúp ngực của "ma nữ" được đính kết hoàn toàn bằng tay từ 1.700 mảnh ren, 6 mét lông vũ. Theo Thairath, đội ngũ thợ thủ công của phía Gucci đã mất đến 120 giờ mới hoàn thành bộ váy cưới cho Mai Davika. Phía Gucci cũng tặng riêng cho cô dâu 1 đôi giày có in tên nữ diễn viên ở phần đế.

Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của

Cô dâu Mai Davika thanh lịch, không có điểm nào để chê về visual khi khoác lên người bộ váy cưới thủ công được nhà mốt Gucci làm thủ công trong 120 giờ

Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của

Chiếc váy cưới ren ngà cúp ngực của "ma nữ" được thiết kế từ 1.700 mảnh ren, 6 mét lông vũ. Đôi giày cưới của nữ diễn viên cũng được in tên riêng dưới đế giày

Ngoài váy cưới của Gucci, Mai Davika còn diện chiếc váy cưới tuyệt đẹp mang hơi hướm trang phục truyền thông Thái Lan, được thiết kế bởi nhà mốt danh tiếng Vanus Couture của xứ chùa Vàng. Lễ phục cưới của cô dâu - chú rể được dệt bằng lụa tơ tằm được tạo ra trong 200 ngày và chỉ có 1 mảnh duy nhất. Thậm chí tấm lụa còn được đặt tên riêng là Chantawika", kết hợp giữa "Chantavit" và "Davika" và đã được đăng ký lên Cục Tơ Tằm Thái Lan.

Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của

Cô dâu Mai Davika cực kỳ gợi cảm trong mẫu váy cưới thiết kế cúp ngực ôm sát tôn trọng đường cong cơ thể và có phần eo xuyên thấu giúp khoe được vòng 2 "con kiến". Được biết tấm lụa tơ tằm làm trang phục cưới này cho Mai Davika và Ter Chantavit chỉ có 1 và còn được đăng ký tên riêng

Chưa rõ Mai Davika và tài tử Ter Chantavit đã tiêu tốn bao nhiêu tiền cho đám cưới, nhưng nhìn vào độ sang chảnh, nhiều người cũng thấy ngay độ chịu chi và đoán chi phí tổ chức không hề nhỏ. Dân tình khắp châu Á cũng không khỏi xuýt xoa với gu thẩm mỹ hiện đại, thể hiện được sự xa hoa, đẳng cấp của cặp sao hàng đầu với những chi tiết "vô tiền khoáng hậu" ở Tbiz, có tiền cũng không chắc có được.

Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của
Ngắm đám cưới của

Không gian tiệc cưới sân vườn cực kỳ sang trọng, tuyệt đẹp của Mai Davika và Ter Chantavit

Nguồn: Tharath, Instagram

Sự giàu có của Lona Kiều Loan ở tuổi 25

Theo Vy Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
‘Ông trùm’ đứng sau khách sạn 124 tuổi ở Hà Nội vừa thắng đậm

‘Ông trùm’ đứng sau khách sạn 124 tuổi ở Hà Nội vừa thắng đậm Nổi bật

Chê lương 35 triệu không đủ sống, cặp vợ chồng bỏ Hà Nội về quê: Kết cục khó ngờ!

Chê lương 35 triệu không đủ sống, cặp vợ chồng bỏ Hà Nội về quê: Kết cục khó ngờ! Nổi bật

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Đến 50 tuổi tôi mới thấm 10 điều về tiền bạc và cuộc sống - tiếc là biết muộn quá

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Đến 50 tuổi tôi mới thấm 10 điều về tiền bạc và cuộc sống - tiếc là biết muộn quá

08:02 , 12/11/2025
Sốc visual đại mỹ nhân vào vai Hoàng hậu quyền lực nhất Việt Nam, 30 năm nhan sắc không đổi mới đáng nể

Sốc visual đại mỹ nhân vào vai Hoàng hậu quyền lực nhất Việt Nam, 30 năm nhan sắc không đổi mới đáng nể

07:25 , 12/11/2025
Ông bà dặn "trước sân không trồng 3 cây, trong nhà không treo 3 vật" - Chớ dại mà làm ngược

Ông bà dặn "trước sân không trồng 3 cây, trong nhà không treo 3 vật" - Chớ dại mà làm ngược

07:00 , 12/11/2025
Khách Tây liều thử loại quả Việt bị các khách sạn "cấm cửa", dân mạng lập tức đồng cảm

Khách Tây liều thử loại quả Việt bị các khách sạn "cấm cửa", dân mạng lập tức đồng cảm

06:50 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên