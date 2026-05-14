Dàn sao đình đám gây ấn tượng với loạt đồng hồ xa xỉ tại lễ trao giải danh giá: Có mẫu đính 490 viên kim cương, giá gần 4,7 tỷ đồng

Lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2026 tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của giới giải trí châu Á khi quy tụ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Bên cạnh những giải thưởng danh giá, thảm đỏ năm nay còn gây chú ý bởi sự xuất hiện của các thiết kế đồng hồ và trang sức cao cấp đến từ nhiều thương hiệu xa xỉ như Piaget, Chopard và Chaumet.

Một trong những gương mặt thu hút sự chú ý lớn nhất tại sự kiện là Lee Chae Min. Nam diễn viên vừa được Piaget bổ nhiệm làm Đại sứ thương hiệu, đồng thời vinh dự nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình Bon Appétit, Your Majesty.

Chiến thắng tại Baeksang 2026 được xem là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nam diễn viên sinh năm 2000, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng cho hành trình phát triển trong tương lai.

Xuất hiện trên thảm đỏ, Lee Chae Min lựa chọn mẫu đồng hồ Piaget Polo Date phiên bản mới được giới thiệu tại triển lãm Watches and Wonders 2026 diễn ra hồi tháng 4. Thiết kế gây ấn tượng với mặt số xanh đậm kết hợp chi tiết dải sóng gadroons đặc trưng của Piaget trên bộ vỏ thép.

Nam diễn viên kết hợp mẫu đồng hồ này cùng nhẫn Piaget Possession vàng trắng, tạo nên tổng thể thanh lịch nhưng vẫn mang tinh thần trẻ trung, hiện đại.

Trong khi đó, Bae Suzy tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng nhan sắc của Baeksang Awards sau hơn một thập kỷ đảm nhận vai trò MC của lễ trao giải. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ kiêm diễn viên đều thu hút sự chú ý bởi hình ảnh chỉn chu cùng phong cách thanh lịch đặc trưng.

Năm nay, Bae Suzy lựa chọn Piaget cho một trong hai diện mạo chính của mình tại sự kiện. Nữ nghệ sĩ gây ấn tượng khi đeo vòng cổ Trang sức Cao cấp Piaget Limelight Garden Party được đính kết hàng trăm viên kim cương mô phỏng hình ảnh những nhành lá mềm mại.

Cô phối thiết kế này cùng nhẫn và bông tai Piaget Treasures, tạo nên tổng thể đồng điệu và nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Sự kết hợp giữa các thiết kế kim cương tinh xảo giúp Bae Suzy tiếp tục trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất tại Baeksang năm nay.

Một ngôi sao khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm là Lee Junho. Nam diễn viên được đề cử hạng mục Nam chính xuất sắc nhất với bộ phim Typhoon Family và xuất hiện tại sự kiện với loạt thiết kế cao cấp của Chopard.

Điểm nhấn trong diện mạo của Lee Junho là mẫu đồng hồ L’Heure du Diamant đính hơn 490 viên kim cương với tổng trọng lượng xấp xỉ 20 cara. Theo thông tin công bố, mẫu đồng hồ này có giá thị trường khoảng 180.000 USD, tương đương gần 4,7 tỷ đồng.

Thiết kế gây chú ý nhờ kỹ thuật đính đá “crown-set” đặc trưng của Chopard. Phương pháp này sử dụng các chấu hình vương miện để nâng viên đá lên cao hơn, giúp tối ưu khả năng phản chiếu ánh sáng. Bên cạnh đó, kỹ thuật đính rải “snow-set” cũng góp phần tạo nên hiệu ứng lấp lánh đặc biệt cho toàn bộ thiết kế.

Lee Junho hoàn thiện diện mạo với dây chuyền thuộc bộ sưu tập Chopard Ice Cube. Thiết kế lấy cảm hứng từ những viên nước đá với các khối lập phương được vát cạnh và đánh bóng thủ công, mang đến cảm giác hiện đại và thời thượng.

Không kém cạnh các đồng nghiệp nam, Park Eun-bin cũng gây chú ý khi xuất hiện trong phần trao giải các hạng mục Phim điện ảnh hay nhất và Phim truyền hình hay nhất cùng Song Kang.

Nữ diễn viên của Extraordinary Attorney Woo lựa chọn dây chuyền L’Heure du Diamant Marquise của Chopard có giá hơn 30.000 USD cùng cặp bông tai đính sapphire xanh thuộc cùng bộ sưu tập với giá thị trường hơn 81.000 USD.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong diện mạo của Park Eun-bin là chiếc đồng hồ thuộc dòng Trang sức Cao cấp của Chopard được đính kim cương toàn bộ, giúp tổng thể trở nên nổi bật nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Trong khi đó, Jeon So-young - được khán giả biết đến qua các dự án If Wishes Could Kill và Kick Kick Kick Kick, mang đến hình ảnh nhẹ nhàng và trong trẻo trong lần đầu tham dự Baeksang Awards. Nữ diễn viên lựa chọn bộ trang sức Chaumet Joséphine Aigrette gồm nhẫn và bông tai vàng trắng đính kim cương cùng ngọc trai.

Theo công bố, chiếc nhẫn có giá hơn 200 triệu đồng, trong khi cặp bông tai được niêm yết ở mức gần 180 triệu đồng. Thiết kế mang biểu tượng giọt lệ đặc trưng kết hợp cùng váy dạ tiệc ren trắng giúp nữ diễn viên sinh năm 2003 tạo nên diện mạo thanh nhã và nữ tính.

Ra đời từ năm 1965, Baeksang Awards được xem là một trong những giải thưởng nghệ thuật danh giá nhất Hàn Quốc, tôn vinh các thành tựu nổi bật trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và sân khấu. Bên cạnh Blue Dragon Film Awards hay Grand Bell Awards, Baeksang thường được ví như “Quả Cầu Vàng của Hàn Quốc” nhờ phạm vi vinh danh trải rộng ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau.