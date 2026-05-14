“Quiet luxury” chưa hạ nhiệt: 1 thương hiệu định nghĩa lại sự xa xỉ khi càng tối giản càng đắt giá

Dưới sự dẫn dắt của Giám đốc Sáng tạo Louise Trotter, bộ sưu tập Thu 2026 của Bottega Veneta mang đến một góc nhìn mới về khái niệm xa xỉ. Thay vì tập trung vào sự hào nhoáng hay những tuyên ngôn thị giác mạnh mẽ, nhà mốt Italy lựa chọn hướng tiếp cận tối giản hơn: đề cao cảm giác an tâm, sự gần gũi và tính kết nối mà trang phục mang lại cho người mặc trong đời sống thường nhật.

Thông qua chiến dịch hình ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Chris Rhodes, các thiết kế của mùa Thu 2026 không xuất hiện trên sàn diễn cầu kỳ mà được đặt trong những không gian rất đời thường tại Venice. Những bức tường phủ giấy dán cũ, sàn đá terrazzo hay ánh sáng tự nhiên của thành phố trở thành phông nền tối giản, qua đó làm nổi bật chất liệu, phom dáng và kỹ nghệ thủ công đặc trưng của thương hiệu.

Tinh thần xuyên suốt bộ sưu tập được xây dựng xoay quanh cảm giác “ôm trọn”. Từ cấu trúc trang phục đến cách xử lý chất liệu, mọi chi tiết đều hướng đến việc tạo ra một lớp vỏ mềm mại, giúp người mặc cảm thấy được bảo vệ nhưng vẫn hoàn toàn tự do trong chuyển động.

Louise Trotter tiếp cận mùa mốt lần này bằng tư duy đặt cơ thể và trải nghiệm của người mặc làm trung tâm. Điểm nhấn nổi bật của bộ sưu tập là những chiếc áo khoác dáng kén tằm với phần vai rủ tự nhiên. Thiết kế mang đến phom dáng vững chãi nhưng không tạo cảm giác cứng nhắc hay gò bó, đồng thời giữ được sự mềm mại đặc trưng của thời trang đương đại.

Các đường cắt may được xử lý nhằm giải phóng chuyển động ở những vị trí như khuỷu tay hay đầu gối, giúp người mặc di chuyển linh hoạt hơn trong đời sống hằng ngày. Trong khi đó, những chiếc chân váy cắt lớp bất đối xứng kết hợp cùng áo dệt kim tạo nên hiệu ứng chuyển động sống động, khiến bộ trang phục như thay đổi hình thái theo từng bước chân.

Một trong những điểm đáng chú ý của bộ sưu tập nằm ở cách xử lý chất liệu. Những bộ suit mang cảm giác giống vải flannel dày và ấm thực chất lại được chế tác từ da nappa siêu mỏng. Kỹ thuật này mang đến hiệu ứng thị giác mềm mại bất ngờ, đồng thời giúp trang phục trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt hơn khi mặc.

Bên cạnh đó, các thiết kế mang hiệu ứng lông thú cũng được thực hiện hoàn toàn bằng kỹ thuật thủ công tinh xảo. Thay vì sử dụng vật liệu tự nhiên, thương hiệu lựa chọn các sợi vải được xử lý công phu để tái hiện bề mặt mềm mại đặc trưng. Đây được xem là cách tiếp cận hiện đại hơn với thời trang xa xỉ, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa thể hiện sự tinh tế trong kỹ thuật chế tác.

Ngôn ngữ đan Intrecciato - dấu ấn thủ công mang tính biểu tượng của Bottega Veneta - tiếp tục được mở rộng trong mùa Thu 2026. Không chỉ xuất hiện trên phụ kiện, kỹ thuật đan đặc trưng này còn được đưa vào trang phục như một cách khẳng định rằng di sản thủ công vẫn luôn là cốt lõi trong mọi sáng tạo của nhà mốt Italy.

Ở mảng phụ kiện, sự trở lại của dòng túi Madison trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của bộ sưu tập. Thiết kế được đặt theo tên cửa hàng đầu tiên của Bottega Veneta tại New York và vẫn giữ nguyên tinh thần tối giản vốn là dấu ấn đặc trưng của thương hiệu.

Không chạy theo logo hay những chi tiết nhận diện phô trương, chiếc túi tập trung tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của chất liệu da cùng kỹ nghệ chế tác thủ công. Đây cũng là cách Bottega Veneta tiếp tục khẳng định triết lý lâu đời của mình: khi tay nghề đạt đến độ tinh tế tuyệt đối, mọi dấu ấn nhận diện đều trở nên không cần thiết.

Thông qua bộ sưu tập Thu 2026, Louise Trotter không cố gắng xây dựng hình ảnh xa xỉ theo hướng xa cách hay khó tiếp cận. Thay vào đó, cô đưa thời trang trở về với những giá trị cốt lõi nhất: sự thoải mái, cảm giác an toàn và tính kết nối giữa trang phục với đời sống thường nhật.

Trong bối cảnh thời trang ngày càng bị chi phối bởi tốc độ và những xu hướng ngắn hạn, cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng giàu chiều sâu của Bottega Veneta trở thành lời khẳng định rằng sự tinh tế đôi khi không nằm ở việc gây chú ý, mà ở khả năng khiến người mặc cảm thấy gần gũi và được là chính mình.