The 30s giàu sụ ở Việt Nam đang miệt mài đúc rãnh lưng, kéo thẳng chân trong căn phòng "đến vui vẻ về rã rời"

Từ pickleball, paddle đến barre,... dường như mỗi năm dân tình lại có thêm vài bộ môn mới để thử sức và tập tành. Nhưng có một điều khá thú vị là giữa hàng loạt xu hướng tập luyện liên tục thay đổi, bộ môn vẫn giữ nguyên vị trí trong lòng hội phú bà, mỹ nhân đình đám là pilates.

Không mang cảm giác "chạy KPI vận động" như nhiều môn thể thao cường độ cao, pilates có kiểu hấp dẫn rất riêng: Mặc đồ đẹp, tập có vẻ chill nhưng tập rồi mới biết… đau cơ cực kỳ. Bộ môn này tập trung vào khả năng kiểm soát cơ thể, siết cơ lõi, cải thiện tư thế và giúp vóc dáng săn chắc theo kiểu thanh thoát, mềm mại. Chưa kể dàn máy reformer nhìn sang - xịn - mịn cũng là lý do khiến pilates luôn là "đỉnh lưu" được mê mẩn.

Và nhìn dàn phú bà, hot mom, mỹ nhân dưới đây chăm đi pilates đều như đi cà phê mới thấy đây đúng là bộ môn gây nghiện!

Hà Tăng - con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gắn bó với hình ảnh sống healthy từ nhiều năm nay. Mới đây "ngọc nữ" đăng ảnh check-in ở phòng tập pilates khiến dân tình xuýt xoa vì hình thể khỏe khoắn đúng tinh thần mà bộ môn này mang lại.

Ngoài pilates, Hà Tăng còn thử sức với nhiều bộ môn khác như trượt tuyết, bơi lội,...

Mới đây, chị đẹp Huyền Baby cũng check-in tập pilates trở lại sau thời gian tạm nghỉ. Trước đó, phu nhân chuỗi khách sạn đã theo đuổi bộ môn này từ năm 2023 và cho biết đây là bí kíp giữ chiếc eo phẳng của mình.

Huyền Baby cũng dành nhiều thời gian cho các môn thể thao khác như golf, tập gym, nhảy hiện đại,...

Chị đẹp Diệu Nhi cũng là nhân vật quen mặt tại phòng tập pilates.

Cô từng kể chuyện dù đang peel da vẫn đeo khẩu trang kín mít và tới lớp tập pilates như bình thường. Mê đến thế là cùng!

Diễm My 9X cũng có nhiều năm tập pilates. Thời điểm trước đám cưới năm 2023, cô đặc biệt chăm tập để siết body và pilates là một trong những bộ môn được ưu ái nhất. Ngoài thời gian sinh con và chăm em bé, cô vẫn duy trì tập pilates đến nay.

Ngoài ra, Diễm My còn tập gym, yoga, kick-boxing, chạy bộ, barre,...

Nhắc đến pilates thì không thể không nhắc đến Emily Nguyễn - tín đồ tích cực của bộ môn này. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô có thói quen dậy sớm để tập luyện mỗi sáng như một cách reset cơ thể và đầu óc.

Với niềm vui tập luyện đó, Emily Nguyễn giữ được body săn chắc cùng nguồn năng lượng tích cực.

Trang Lou cũng nằm trong nhóm hot mom yêu thích lối sống lành mạnh và chăm vận động. Dù đã là mẹ 2 con, cô vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng cùng phong cách trẻ trung nhờ pilates.

Giống như người chị em thân thiết Emily Nguyễn, Trang Lou cũng chăm dậy sớm để tập luyện mỗi sáng. Cô cho biết mỗi buổi sáng hoàn thành được mục tiêu tập luyện là sẽ cảm thấy có thể hoàn thành mọi công việc khác trong ngày.

"Tiểu thư" Hà My cũng chọn pilates là bộ môn để theo đuổi lâu dài.

Trên các tài khoản MXH, Hà My thường cập nhật hình ảnh tập luyện, chia sẻ trải nghiệm của mình với bộ môn này.

