Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam NSND chung thủy với vợ suốt 45 năm, 70 tuổi lên chức, cuộc sống quá viên mãn

Theo Lạc Anh | 14-05-2026 - 15:36 PM | Lifestyle

Ở tuổi 70 nam NSND đang có cuộc sống quá viên mãn, hạnh phúc.

Sự nghiệp rực rỡ

NSND Bùi Bài Bình sinh ngày 19/9/1956 tại Hà Nội. Trước khi theo nghệ thuật, ông từng học sửa chữa ô tô. Sau đó, nam nghệ sĩ theo học lớp Diễn viên khóa 2 của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và về công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam sau khi tốt nghiệp năm 1977.

Ông ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn đa dạng từ điện ảnh đến truyền hình. Trong lĩnh vực điện ảnh, nam nghệ sĩ nổi bật với vai ông Hòa trong phim Mùa ổi của đạo diễn Đặng Nhật Minh, giúp ông giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Bông Sen Vàng năm 2001. Ông cũng từng vào vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phim Nhà tiên tri.

Ở mảng truyền hình, NSND Bùi Bài Bình gây ấn tượng với nhiều dạng vai từ phản diện như Khuếnh trong Gió làng Kình, Tòng trong Ma làng cho đến hình tượng "ông bố quốc dân" trong Hương vị tình thân, Lối nhỏ vào đời hay Gia đình mình vui bất thình lình. Năm 2026, ở tuổi 70, ông tiếp tục tham gia phim điện ảnh kinh dị Phí Phông và tái xuất sóng giờ vàng với phim truyền hình Dưới ô cửa sáng đèn.

Nam NSND chung thủy với vợ suốt 45 năm, 70 tuổi lên chức, cuộc sống quá viên mãn - Ảnh 1.

NSND Bùi Bài Bình.

Hôn nhân viên mãn

Bên cạnh sự nghiệp thành công, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn cả chính là cuộc hôn nhân bền chặt của ông với NSƯT Ngọc Thu. Hai người là bạn học cùng khóa tại trường Sân khấu - Điện ảnh. Nhà chỉ cách nhau một bến tàu điện nên họ thường đồng hành trong những chuyến đi học thời bao cấp.

Giữa nhiều bóng hồng nổi bật của lớp như Thanh Quý hay Minh Châu, NSND Bùi Bài Bình lại đặc biệt cảm mến Ngọc Thu bởi sự chăm chỉ, tần tảo của người chị cả trong gia đình đông em. Sau 2 năm ra trường, cặp đôi chính thức kết hôn vào năm 1981 và đồng hành cùng nhau đến nay.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ, suốt thời trẻ, hai người chưa từng gọi nhau bằng "anh - em" mà thường xưng hô "mày - tao" hoặc "mình - tớ". Khi về già, họ đổi cách gọi sang "ông - bà" đầy gần gũi, yêu thương.

Trong khi Bùi Bài Bình miệt mài đóng phim, NSƯT Ngọc Thu chấp nhận lùi về hậu trường để chăm sóc gia đình. Bà từng nổi tiếng từ rất sớm với vai chị Út Tịch trong phim Mẹ vắng nhà khi mới 23 tuổi. Tuy nhiên, vì cuộc sống khó khăn, bà gác lại hào quang nghệ thuật để mở quán cà phê mưu sinh, làm hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm theo nghề.

Nam NSND chung thủy với vợ suốt 45 năm, 70 tuổi lên chức, cuộc sống quá viên mãn - Ảnh 2.

NSND Bùi Bài Bình và vợ.

Không chỉ quán xuyến gia đình, mọi giấy tờ xét duyệt danh hiệu NSND hay các huy chương, kỷ vật nghề nghiệp của chồng cũng đều do bà cẩn thận lưu giữ. NSND Bùi Bài Bình từng thừa nhận nếu không có sự hy sinh âm thầm của vợ, ông khó có thể toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật suốt nhiều thập kỷ.

Hiện tại, cặp nghệ sĩ sống bình yên trong căn nhà tại Hà Nội cùng gia đình con trai. Họ có hai con trai, trong đó người con cả làm trong lĩnh vực ngân hàng còn con út theo học đạo diễn, nối nghiệp nghệ thuật của bố mẹ. Dù đã ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ vẫn giữ thói quen nấu cơm cho vợ mỗi ngày. Khi có thời gian rảnh, hai ông bà lại cùng bạn bè đi du lịch bụi để tận hưởng cuộc sống.

Tháng 4 vừa qua, gia đình NSND Bùi Bài Bình đón thêm niềm vui lớn khi ông chính thức lên chức ông nội ở tuổi 70. Cháu nội đầu lòng là con của người con trai thứ hai, khiến tổ ấm của cặp nghệ sĩ thêm rộn ràng tiếng cười.

Sau hơn 30 năm mở quán cà phê mưu sinh nuôi con ăn học, hai vợ chồng đã quyết định nghỉ bán hàng theo lời khuyên của các con để an hưởng tuổi già và dành thời gian chăm cháu. Dù cuộc sống chỉ dựa vào đồng lương hưu khoảng vài triệu đồng mỗi tháng, nam nghệ sĩ cho biết cả hai luôn cảm thấy đủ đầy, hạnh phúc vì con cháu khỏe mạnh, bình an.

NSND Bùi Bài Bình cũng tiết lộ bí quyết giữ gìn hôn nhân gần nửa thế kỷ chỉ gói gọn trong hai chữ: hợp nhau và biết nhường nhịn. Với ông, làm gì cũng phải nghĩ đến mái ấm gia đình trước tiên.

Nam NSND là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội bên người phụ nữ anh si mê: "Bình yên là chốn đây"

Theo Lạc Anh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn ngồi bệt trên vỉa hè ăn bánh mì

Cảnh con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn ngồi bệt trên vỉa hè ăn bánh mì Nổi bật

"Việt Nam bây giờ là điểm đến shopping yêu thích mới của tôi" - Xu hướng khách nước ngoài tới nước ta không chỉ để du lịch mà còn để MUA SẮM!

"Việt Nam bây giờ là điểm đến shopping yêu thích mới của tôi" - Xu hướng khách nước ngoài tới nước ta không chỉ để du lịch mà còn để MUA SẮM! Nổi bật

Nữ NSƯT 88 tuổi bảo con gái là NSND: "Con ơi, khó sống quá. Mẹ sợ quá!"

Nữ NSƯT 88 tuổi bảo con gái là NSND: "Con ơi, khó sống quá. Mẹ sợ quá!"

15:12 , 14/05/2026
Lời khuyên cho người đang tìm thuê nhà

Lời khuyên cho người đang tìm thuê nhà

14:21 , 14/05/2026
Mẹo làm mát nhà không cần điều hòa, chỉ cần quạt và nước đá: EVN cảnh báo

Mẹo làm mát nhà không cần điều hòa, chỉ cần quạt và nước đá: EVN cảnh báo

14:20 , 14/05/2026
Không còn đóng kín cả bức tường bằng tủ treo: Đây mới là kiểu bếp nhiều gia đình muốn làm lại nhất hiện nay

Không còn đóng kín cả bức tường bằng tủ treo: Đây mới là kiểu bếp nhiều gia đình muốn làm lại nhất hiện nay

14:19 , 14/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên