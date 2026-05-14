Nam NSND chung thủy với vợ suốt 45 năm, 70 tuổi lên chức, cuộc sống quá viên mãn

Sự nghiệp rực rỡ

NSND Bùi Bài Bình sinh ngày 19/9/1956 tại Hà Nội. Trước khi theo nghệ thuật, ông từng học sửa chữa ô tô. Sau đó, nam nghệ sĩ theo học lớp Diễn viên khóa 2 của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và về công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam sau khi tốt nghiệp năm 1977.

Ông ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn đa dạng từ điện ảnh đến truyền hình. Trong lĩnh vực điện ảnh, nam nghệ sĩ nổi bật với vai ông Hòa trong phim Mùa ổi của đạo diễn Đặng Nhật Minh, giúp ông giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Bông Sen Vàng năm 2001. Ông cũng từng vào vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phim Nhà tiên tri.

Ở mảng truyền hình, NSND Bùi Bài Bình gây ấn tượng với nhiều dạng vai từ phản diện như Khuếnh trong Gió làng Kình, Tòng trong Ma làng cho đến hình tượng "ông bố quốc dân" trong Hương vị tình thân, Lối nhỏ vào đời hay Gia đình mình vui bất thình lình. Năm 2026, ở tuổi 70, ông tiếp tục tham gia phim điện ảnh kinh dị Phí Phông và tái xuất sóng giờ vàng với phim truyền hình Dưới ô cửa sáng đèn.

NSND Bùi Bài Bình.

Hôn nhân viên mãn

Bên cạnh sự nghiệp thành công, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn cả chính là cuộc hôn nhân bền chặt của ông với NSƯT Ngọc Thu. Hai người là bạn học cùng khóa tại trường Sân khấu - Điện ảnh. Nhà chỉ cách nhau một bến tàu điện nên họ thường đồng hành trong những chuyến đi học thời bao cấp.

Giữa nhiều bóng hồng nổi bật của lớp như Thanh Quý hay Minh Châu, NSND Bùi Bài Bình lại đặc biệt cảm mến Ngọc Thu bởi sự chăm chỉ, tần tảo của người chị cả trong gia đình đông em. Sau 2 năm ra trường, cặp đôi chính thức kết hôn vào năm 1981 và đồng hành cùng nhau đến nay.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ, suốt thời trẻ, hai người chưa từng gọi nhau bằng "anh - em" mà thường xưng hô "mày - tao" hoặc "mình - tớ". Khi về già, họ đổi cách gọi sang "ông - bà" đầy gần gũi, yêu thương.

Trong khi Bùi Bài Bình miệt mài đóng phim, NSƯT Ngọc Thu chấp nhận lùi về hậu trường để chăm sóc gia đình. Bà từng nổi tiếng từ rất sớm với vai chị Út Tịch trong phim Mẹ vắng nhà khi mới 23 tuổi. Tuy nhiên, vì cuộc sống khó khăn, bà gác lại hào quang nghệ thuật để mở quán cà phê mưu sinh, làm hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm theo nghề.

NSND Bùi Bài Bình và vợ.

Không chỉ quán xuyến gia đình, mọi giấy tờ xét duyệt danh hiệu NSND hay các huy chương, kỷ vật nghề nghiệp của chồng cũng đều do bà cẩn thận lưu giữ. NSND Bùi Bài Bình từng thừa nhận nếu không có sự hy sinh âm thầm của vợ, ông khó có thể toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật suốt nhiều thập kỷ.

Hiện tại, cặp nghệ sĩ sống bình yên trong căn nhà tại Hà Nội cùng gia đình con trai. Họ có hai con trai, trong đó người con cả làm trong lĩnh vực ngân hàng còn con út theo học đạo diễn, nối nghiệp nghệ thuật của bố mẹ. Dù đã ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ vẫn giữ thói quen nấu cơm cho vợ mỗi ngày. Khi có thời gian rảnh, hai ông bà lại cùng bạn bè đi du lịch bụi để tận hưởng cuộc sống.

Tháng 4 vừa qua, gia đình NSND Bùi Bài Bình đón thêm niềm vui lớn khi ông chính thức lên chức ông nội ở tuổi 70. Cháu nội đầu lòng là con của người con trai thứ hai, khiến tổ ấm của cặp nghệ sĩ thêm rộn ràng tiếng cười.

Sau hơn 30 năm mở quán cà phê mưu sinh nuôi con ăn học, hai vợ chồng đã quyết định nghỉ bán hàng theo lời khuyên của các con để an hưởng tuổi già và dành thời gian chăm cháu. Dù cuộc sống chỉ dựa vào đồng lương hưu khoảng vài triệu đồng mỗi tháng, nam nghệ sĩ cho biết cả hai luôn cảm thấy đủ đầy, hạnh phúc vì con cháu khỏe mạnh, bình an.

NSND Bùi Bài Bình cũng tiết lộ bí quyết giữ gìn hôn nhân gần nửa thế kỷ chỉ gói gọn trong hai chữ: hợp nhau và biết nhường nhịn. Với ông, làm gì cũng phải nghĩ đến mái ấm gia đình trước tiên.