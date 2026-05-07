Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam NSND là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội bên người phụ nữ anh si mê: "Bình yên là chốn đây"

Theo Dạ Thần | 07-05-2026 - 15:11 PM | Lifestyle

Hạnh phúc của nam NSND là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội khiến nhiều người trầm trồ.

Trong showbiz Việt, Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội – được biết đến là một trong những nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng gia đình, đặc biệt là những lời ngọt ngào dành cho vợ.

Nam NSND là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội bên người phụ nữ anh si mê: "Bình yên là chốn đây" - Ảnh 1.

NSND Tự Long bên vợ.

Mới đây, nam nghệ sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp cùng vợ và các con, kèm theo dòng trạng thái được viết như một bài thơ:

"Bình yên là chốn đây

Đủ đầy là hạnh phúc

Giàu nghèo cũng chỉ có vậy

Được ở nhà cũng là nghỉ lễ."

Chia sẻ giản dị nhưng giàu cảm xúc của Tự Long nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ khi nam nghệ sĩ không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn có một tổ ấm viên mãn.

Trước đó, Tự Long cũng nhiều lần khiến công chúng chú ý khi thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái đầy tình cảm dành cho vợ như: "Cảm ơn em đã đến bên anh", "Cảm ơn em đã vất vả vì anh"…

Nam NSND là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội bên người phụ nữ anh si mê: "Bình yên là chốn đây" - Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của Tự Long.

NSND Tự Long sinh năm 1973 tại Bắc Ninh. Anh hiện mang quân hàm Đại tá và giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Nam nghệ sĩ kết hôn với chị Minh Nguyệt vào tháng 5/2015, sau khi từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân.

Bà xã của anh kém chồng 12 tuổi, sở hữu nhan sắc dịu dàng, phúc hậu và luôn được Tự Long nhắc đến như một người phụ nữ đảm đang, thấu hiểu, là hậu phương vững chắc để anh yên tâm cống hiến cho nghệ thuật. Sau gần một thập kỷ gắn bó, tổ ấm của cặp đôi đã có ba người con, gồm hai con gái và một con trai út sinh năm 2022.

Dù bận rộn với công việc quản lý cũng như tham gia các chương trình nghệ thuật, Tự Long vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình, cùng vợ chăm sóc các con và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống.

Hôn nhân hạnh phúc của Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội và chồng tài tử mỗi ngày nhận 80 lá thư tình

Theo Dạ Thần

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mới đi bán cà phê 3 tháng ở Thảo Điền, ‘ông hoàng nhạc Việt’ đình đám một thời đã rục rịch mở thêm cơ sở mới

Mới đi bán cà phê 3 tháng ở Thảo Điền, ‘ông hoàng nhạc Việt’ đình đám một thời đã rục rịch mở thêm cơ sở mới Nổi bật

Ông bà dạy: Nhà có 5 dấu hiệu này chứng tỏ tích tụ may mắn, làm gì cũng có lộc, tuyệt đối đừng bán

Ông bà dạy: Nhà có 5 dấu hiệu này chứng tỏ tích tụ may mắn, làm gì cũng có lộc, tuyệt đối đừng bán Nổi bật

Cầm gần 2 triệu đi mua... hộp cơm văn phòng dưỡng sinh: Sự xa xỉ phù phiếm hay khoản đầu tư "đáng đồng tiền bát gạo"?

Cầm gần 2 triệu đi mua... hộp cơm văn phòng dưỡng sinh: Sự xa xỉ phù phiếm hay khoản đầu tư "đáng đồng tiền bát gạo"?

15:10 , 07/05/2026
Tôi mua căn hộ tầng trệt có tầng hầm vì tưởng “lời gấp đôi” - 2 năm sau muốn bán lỗ cũng không ai mua

Tôi mua căn hộ tầng trệt có tầng hầm vì tưởng “lời gấp đôi” - 2 năm sau muốn bán lỗ cũng không ai mua

14:48 , 07/05/2026
Lời khuyên cho người mới đi làm văn phòng

Lời khuyên cho người mới đi làm văn phòng

14:35 , 07/05/2026
Con trai chủ tịch cưới “cô gái chăn trâu": Chuyện tình lãng mạn như tiểu thuyết, nhìn cơ ngơi của đằng trai biết ngay gia thế "khủng"

Con trai chủ tịch cưới “cô gái chăn trâu": Chuyện tình lãng mạn như tiểu thuyết, nhìn cơ ngơi của đằng trai biết ngay gia thế "khủng"

13:25 , 07/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên