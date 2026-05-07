Nam NSND là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội bên người phụ nữ anh si mê: "Bình yên là chốn đây"

Trong showbiz Việt, Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội – được biết đến là một trong những nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng gia đình, đặc biệt là những lời ngọt ngào dành cho vợ.

NSND Tự Long bên vợ.

Mới đây, nam nghệ sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp cùng vợ và các con, kèm theo dòng trạng thái được viết như một bài thơ:

"Bình yên là chốn đây

Đủ đầy là hạnh phúc

Giàu nghèo cũng chỉ có vậy

Được ở nhà cũng là nghỉ lễ."

Chia sẻ giản dị nhưng giàu cảm xúc của Tự Long nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ khi nam nghệ sĩ không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn có một tổ ấm viên mãn.

Trước đó, Tự Long cũng nhiều lần khiến công chúng chú ý khi thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái đầy tình cảm dành cho vợ như: "Cảm ơn em đã đến bên anh", "Cảm ơn em đã vất vả vì anh"…

Gia đình hạnh phúc của Tự Long.

NSND Tự Long sinh năm 1973 tại Bắc Ninh. Anh hiện mang quân hàm Đại tá và giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Nam nghệ sĩ kết hôn với chị Minh Nguyệt vào tháng 5/2015, sau khi từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân.

Bà xã của anh kém chồng 12 tuổi, sở hữu nhan sắc dịu dàng, phúc hậu và luôn được Tự Long nhắc đến như một người phụ nữ đảm đang, thấu hiểu, là hậu phương vững chắc để anh yên tâm cống hiến cho nghệ thuật. Sau gần một thập kỷ gắn bó, tổ ấm của cặp đôi đã có ba người con, gồm hai con gái và một con trai út sinh năm 2022.

Dù bận rộn với công việc quản lý cũng như tham gia các chương trình nghệ thuật, Tự Long vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình, cùng vợ chăm sóc các con và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống.