Nam NSND là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội bên người phụ nữ anh si mê: "Bình yên là chốn đây"
Hạnh phúc của nam NSND là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội khiến nhiều người trầm trồ.
- 22-12-2025Nhan sắc vợ 2 kém 12 tuổi được đại tá, giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội yêu chiều vô điều kiện
- 09-12-2025Nhan sắc vợ kém 13 tuổi của nam Đại tá là NSND, nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội
- 28-11-2025"Tình yêu" kém 12 tuổi của Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội là ai?
Trong showbiz Việt, Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội – được biết đến là một trong những nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng gia đình, đặc biệt là những lời ngọt ngào dành cho vợ.
Mới đây, nam nghệ sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp cùng vợ và các con, kèm theo dòng trạng thái được viết như một bài thơ:
"Bình yên là chốn đây
Đủ đầy là hạnh phúc
Giàu nghèo cũng chỉ có vậy
Được ở nhà cũng là nghỉ lễ."
Chia sẻ giản dị nhưng giàu cảm xúc của Tự Long nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ khi nam nghệ sĩ không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn có một tổ ấm viên mãn.
Trước đó, Tự Long cũng nhiều lần khiến công chúng chú ý khi thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái đầy tình cảm dành cho vợ như: "Cảm ơn em đã đến bên anh", "Cảm ơn em đã vất vả vì anh"…
NSND Tự Long sinh năm 1973 tại Bắc Ninh. Anh hiện mang quân hàm Đại tá và giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Nam nghệ sĩ kết hôn với chị Minh Nguyệt vào tháng 5/2015, sau khi từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân.
Bà xã của anh kém chồng 12 tuổi, sở hữu nhan sắc dịu dàng, phúc hậu và luôn được Tự Long nhắc đến như một người phụ nữ đảm đang, thấu hiểu, là hậu phương vững chắc để anh yên tâm cống hiến cho nghệ thuật. Sau gần một thập kỷ gắn bó, tổ ấm của cặp đôi đã có ba người con, gồm hai con gái và một con trai út sinh năm 2022.
Dù bận rộn với công việc quản lý cũng như tham gia các chương trình nghệ thuật, Tự Long vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình, cùng vợ chăm sóc các con và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống.
Thanh niên Việt