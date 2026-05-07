Tôi mua căn hộ tầng trệt có tầng hầm vì tưởng “lời gấp đôi” - 2 năm sau muốn bán lỗ cũng không ai mua

Từng nghĩ mua được "2 tầng giá 1 tầng"

Khi đứng trước quyết định mua nhà, tôi đã bị thuyết phục bởi lời quảng cáo hấp dẫn: cùng mức giá như căn hộ thông thường nhưng lại có thêm tầng hầm và một khoảng sân nhỏ phía trước.

Trong tưởng tượng, tầng hầm có thể biến thành phòng tập yoga, phòng chiếu phim hoặc khu vui chơi cho trẻ. Khoảng sân nhỏ sẽ là nơi trồng hoa, trồng rau, tổ chức tiệc nướng cuối tuần. Không cần chờ thang máy, chỉ cần bước ra cửa là có thể đi dạo hoặc mua đồ tiện lợi.

Mọi thứ nghe thật lý tưởng. Tôi nghĩ mình đã mua được một không gian sống linh hoạt như nhà phố nhưng với mức giá của căn hộ.

Nhưng thực tế sau 2 năm sinh sống lại hoàn toàn khác.

1. Chi phí cải tạo cao hơn tưởng tượng rất nhiều

Ngay sau khi nhận nhà, tôi bắt đầu cải tạo tầng hầm để biến nó thành không gian sinh hoạt thực sự.

Chi phí phát sinh liên tục: chống thấm, hệ thống thông gió, điều hòa, sưởi sàn, cầu thang, lan can… tất cả đều khiến tổng ngân sách đội lên đáng kể.

So với căn hộ một mặt sàn thông thường, chi phí vật liệu và nhân công gần như tăng gấp đôi. Một số đồ nội thất lớn cũng khó vận chuyển xuống tầng hầm, gây thêm bất tiện trong quá trình hoàn thiện.

Sau một thời gian, tôi nhận ra phần diện tích "được tặng thêm" thực chất đi kèm rất nhiều khoản chi phí ẩn.

2. Độ ẩm cao và côn trùng là vấn đề khó giải quyết triệt để

Tầng hầm luôn có độ ẩm cao hơn các tầng khác. Dù đã xử lý chống thấm nhiều lớp và sử dụng máy hút ẩm, vào mùa mưa, tường và trần vẫn xuất hiện hơi nước.

Quần áo phơi lâu khô, dễ có mùi ẩm. Đồ gỗ nhanh xuống cấp hơn dự kiến.

Bên cạnh đó là tình trạng côn trùng xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt vào mùa nóng. Điều này khiến trải nghiệm sinh hoạt không được thoải mái như tưởng tượng ban đầu.

3. Không gian riêng tư không như kỳ vọng

Ở tầng trệt, lưu lượng người qua lại khá nhiều: hàng xóm, người giao hàng, khách vãng lai…

Các cửa sổ thường phải kéo rèm để đảm bảo riêng tư, khiến căn nhà thiếu ánh sáng tự nhiên.

Khoảng sân nhỏ tưởng chừng là không gian thư giãn riêng lại dễ bị quan sát từ bên ngoài, khiến cảm giác thoải mái bị giảm đáng kể.

4. Tiếng ồn và yếu tố an toàn đáng cân nhắc

Khác với các tầng cao, tầng trệt chịu nhiều tiếng ồn trực tiếp từ khu sinh hoạt chung: tiếng nói chuyện, trẻ em chơi đùa, người qua lại.

Một số tình huống phát sinh khiến tôi phải chú ý nhiều hơn đến vấn đề an ninh như kiểm tra cửa thường xuyên hoặc hạn chế mở cửa sổ khi không có người ở nhà.

Những điều nhỏ này tích tụ theo thời gian khiến trải nghiệm sống không còn dễ chịu như kỳ vọng ban đầu.

5. Khoảng sân nhỏ không phải lúc nào cũng thuộc quyền sử dụng riêng

Một vấn đề phát sinh mà tôi không lường trước là quyền sử dụng phần sân.

Ban đầu, tôi nghĩ đây là khu vực riêng có thể cải tạo theo nhu cầu. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi mới biết nhiều dự án quy định phần sân trước thuộc diện tích chung hoặc bị giới hạn quyền sử dụng.

Điều này có thể dẫn đến tranh chấp hoặc phải thay đổi thiết kế đã đầu tư chi phí trước đó.

Bài học rút ra: diện tích tăng chưa chắc giá trị sống tăng

Sau hai năm trải nghiệm, tôi nhận ra một điều: khi mua nhà, điều quan trọng không chỉ là diện tích hay tiện ích "nghe có vẻ hấp dẫn", mà là mức độ phù hợp với nhu cầu sinh hoạt thực tế.

Một số yếu tố cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định:

- Khả năng kiểm soát độ ẩm và ánh sáng tự nhiên

- Chi phí cải tạo dài hạn Mức độ riêng tư

- Quy định pháp lý liên quan đến diện tích sử dụng thêm

- Chi phí bảo trì trong nhiều năm

Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống hàng ngày.

Lời khuyên dành cho người đang cân nhắc mua loại hình nhà tương tự Nếu đang cân nhắc căn hộ tầng trệt có tầng hầm hoặc sân nhỏ, nên tìm hiểu kỹ: - Điều kiện khí hậu khu vực có phù hợp không - Quy định sử dụng phần diện tích phụ - Chi phí cải tạo và vận hành dài hạn - Mức độ riêng tư so với nhu cầu gia đình Một quyết định mua nhà thường gắn với nhiều năm sinh sống, vì vậy càng cần cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn.



