Con trai chủ tịch cưới “cô gái chăn trâu": Chuyện tình lãng mạn như tiểu thuyết, nhìn cơ ngơi của đằng trai biết ngay gia thế "khủng"
Căn biệt thự mà gia đình thiếu gia này sở hữu gây ấn tượng bởi diện tích rộng rãi, những cây cổ thụ quý giá, hồ cá Koi và cầu đỏ đẹp như resort.
- 07-05-2026Chủ tịch khách sạn 4 sao cưới người đẹp Vbiz: Chuyện tình ngọt như mía lùi, sở hữu toàn cơ ngơi sang trọng
- 06-05-2026Hoa hậu Việt Nam vừa bí mật sinh con cho Chủ tịch
- 05-05-2026Chủ tịch LG: Từ chối ái nữ Tổng thống để cưới cô gái thường dân và nước cờ cao tay sau 22 năm kín tiếng
Doanh nhân Tùng Anh là con trai chủ tịch một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất giấy. Anh từng có thời gian du học tại London trước khi trở về nước tiếp quản và phát triển sự nghiệp gia đình. Bên cạnh công việc, anh còn được chú ý bởi chuyện tình cảm ngọt ngào cùng Á hậu Hương Ly. Người đẹp từng được nhắc đến như một “lọ lem đời thực” khi xuất thân bình dị, từ cô bé có tuổi thơ "10 năm chăn trâu" nỗ lực dành cả thành xuân theo đuổi hành trình sắc đẹp. Ở thời điểm hiện tại, cô có một sự nghiệp khá ấn tượng khi được giữ vị trí Giám đốc Quốc gia của Miss Universe Vietnam.
Đám cưới của Á hậu Hương Ly và chồng doanh nhân diễn ra vào tháng 12/2025 tại Hà Nội và nhận được hàng nghìn lời chúc phúc đến từ gia đình, người thân, bạn bè và cộng đồng mạng. Đặc biệt, khán giả cũng nhanh chóng soi ra căn biệt thự bề thế của nhà chồng Hương Ly thông qua chính những hình ảnh do cô chia sẻ. Tổ ấm này gây ấn tượng bởi thiết kế nhà vườn rộng rãi, sang trọng và bao phủ bởi nhiều mảng xanh.
Toàn cảnh biệt thự nhà chồng Á hậu Hương Ly
Đập mạnh vào thị giác đó là khuôn viên biệt thự được chăm chút kỹ lưỡng với nhiều loại cây cảnh đa dạng, từ các loại quen thuộc như lưỡi hổ, nguyệt quế cho đến những cây có giá trị cao như tùng la hán hay phát tài núi. Cách sắp đặt tạo nên tổng thể hài hòa, vừa tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống vừa mang ý nghĩa phong thủy như trấn trạch, thu hút tài lộc và tạo cảm giác vững chãi cho ngôi nhà.
Không gian nội thất bên trong biệt thự nhà chồng Hương Ly gây ấn tượng với phong cách bài trí tinh tế và đồng bộ. Tông gỗ trầm ấm được lựa chọn làm chủ đạo, mang lại cảm giác sang trọng nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, ấm cúng cho tổng thể không gian. Các món đồ nội thất được sắp xếp gọn gàng, có tính toán kỹ lưỡng về bố cục, giúp không gian vừa đảm bảo công năng sử dụng vừa giữ được tính thẩm mỹ cao. Sự kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và phong cách hiện đại tạo nên một tổng thể cân bằng, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sự chỉn chu và tinh tế trong từng chi tiết.
Phụ nữ mới