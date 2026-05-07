Con trai chủ tịch cưới “cô gái chăn trâu": Chuyện tình lãng mạn như tiểu thuyết, nhìn cơ ngơi của đằng trai biết ngay gia thế "khủng"

Doanh nhân Tùng Anh là con trai chủ tịch một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất giấy. Anh từng có thời gian du học tại London trước khi trở về nước tiếp quản và phát triển sự nghiệp gia đình. Bên cạnh công việc, anh còn được chú ý bởi chuyện tình cảm ngọt ngào cùng Á hậu Hương Ly. Người đẹp từng được nhắc đến như một “lọ lem đời thực” khi xuất thân bình dị, từ cô bé có tuổi thơ "10 năm chăn trâu" nỗ lực dành cả thành xuân theo đuổi hành trình sắc đẹp. Ở thời điểm hiện tại, cô có một sự nghiệp khá ấn tượng khi được giữ vị trí Giám đốc Quốc gia của Miss Universe Vietnam.

Đám cưới của Á hậu Hương Ly và chồng doanh nhân diễn ra vào tháng 12/2025 tại Hà Nội và nhận được hàng nghìn lời chúc phúc đến từ gia đình, người thân, bạn bè và cộng đồng mạng. Đặc biệt, khán giả cũng nhanh chóng soi ra căn biệt thự bề thế của nhà chồng Hương Ly thông qua chính những hình ảnh do cô chia sẻ. Tổ ấm này gây ấn tượng bởi thiết kế nhà vườn rộng rãi, sang trọng và bao phủ bởi nhiều mảng xanh.

Toàn cảnh biệt thự nhà chồng Á hậu Hương Ly

Đập mạnh vào thị giác đó là khuôn viên biệt thự được chăm chút kỹ lưỡng với nhiều loại cây cảnh đa dạng, từ các loại quen thuộc như lưỡi hổ, nguyệt quế cho đến những cây có giá trị cao như tùng la hán hay phát tài núi. Cách sắp đặt tạo nên tổng thể hài hòa, vừa tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống vừa mang ý nghĩa phong thủy như trấn trạch, thu hút tài lộc và tạo cảm giác vững chãi cho ngôi nhà.

Biệt thự nhà chồng Hương Ly gây ấn tượng với thiết kế rộng lớn, không gian sang trọng và cách trang trí lộng lẫy trong lễ gia tiên, nổi bật với tông vàng ấm áp mang lại cảm giác trang trọng nhưng vẫn gần gũi

Sân vườn trong biệt thự còn có một căn chòi nhỏ được bố trí khá tinh tế, là không gian để gia đình ngồi thư giãn, uống trà hoặc đọc sách

Ngay bên cạnh chòi nghỉ là hồ cá koi trong vắt, tạo điểm nhấn sinh động cho toàn bộ khu vườn. Xung quanh hồ được điểm xuyết thêm nhiều loại cây cảnh nhỏ xinh như thùa viền vàng, lá màu sao nhái, tía tô lá gấm hay dứa sọc vàng

Một chiếc cầu gỗ nhỏ sơn đỏ vắt ngang mặt hồ, kết nối khu vườn với gian nhà chính, trở thành điểm nhấn mềm mại trong tổng thể không gian

Không gian nội thất bên trong biệt thự nhà chồng Hương Ly gây ấn tượng với phong cách bài trí tinh tế và đồng bộ. Tông gỗ trầm ấm được lựa chọn làm chủ đạo, mang lại cảm giác sang trọng nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, ấm cúng cho tổng thể không gian. Các món đồ nội thất được sắp xếp gọn gàng, có tính toán kỹ lưỡng về bố cục, giúp không gian vừa đảm bảo công năng sử dụng vừa giữ được tính thẩm mỹ cao. Sự kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và phong cách hiện đại tạo nên một tổng thể cân bằng, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sự chỉn chu và tinh tế trong từng chi tiết.

Nội thất bên trong biệt thự tinh tế, sang trọng, được bố trí hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ, tạo nên tổng thể không gian vừa ấm cúng vừa hiện đại

Nội thất chủ yếu bằng gỗ với tông trầm ấm áp, mang lại cảm giác sang trọng và gần gũi. Không gian được thiết kế rộng lớn, thoáng đãng, kết hợp hệ cửa kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên tối đa, đồng thời mở ra tầm nhìn hướng ra khu vườn xanh mát bên ngoài