Lý Hùng nói thẳng quan hệ một thời với Diễm Hương: "Chỉ cần nhìn ánh mắt cũng hiểu muốn gì"

Lý Hùng và Diễm Hương được biết tới là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của màn ảnh Việt thập niên 90, nổi đình đám.



Mới đây, tại chương trình Thời gian ơi, Lý Hùng đã chia sẻ về tin đồn tình cảm với Diễm Hương.

Anh nói: "Tôi rung động rất nhiều với Diễm Hương, nhưng tất nhiên chỉ là rung động trên phim thôi.

Thời đó ai cũng nói tôi và Diễm Hương yêu nhau vì chúng tôi đóng cặp với nhau quá nhiều phim đi vào lòng khán giả. Mọi người còn bảo bên Đài Loan có cặp Tấn Hán – Lưu Tuyết Hoa thì Việt Nam có Lý Hùng – Diễm Hương.

Tôi và Diễm Hương học cùng lớp ở trường Sân khấu Điện ảnh. Chúng tôi học khóa diễn viên điện ảnh đầu tiên ở miền Nam do trung ương quản lý.

Tôi còn nhớ hồi đó chúng tôi đi học được nhà nước trợ cấp tiền hàng tháng, ở chung ký túc xá, lãnh gạo hàng tháng.

Sau khi ra trường, chúng tôi thường đóng cặp với nhau mà toàn đóng phim điện ảnh hot lúc bấy giờ như Phạm Công – Cúc Hoa, Lục Vân Tiên…

Phải đến 10 năm sau, tôi mê đi lưu diễn ca nhạc nên mới tách Diễm Hương ra. Tôi đi diễn tỉnh người ta toàn hỏi "Sao không dắt vợ theo?". Tôi ngạc nhiên kêu đã có vợ đâu, họ bảo "Vợ anh là Diễm Hương chứ ai, cứ giấu chúng tôi làm gì".

Thực sự là do khán giả yêu mến quá nên gán ghép chúng tôi yêu nhau, là vợ chồng với nhau thôi chứ chúng tôi chỉ là hai anh em, bạn thân một thời. Chúng tôi thân nhau lắm và diễn với nhau ăn ý vô cùng.

Nhiều khi chúng tôi diễn chung không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau bằng ánh mắt cũng hiểu đối phương muốn gì và nhờ đó khán giả đồng cảm.

Nếu hỏi tôi có rung động với không thì tôi nói có, phải có rung động thì anh em tôi mới diễn xuất được với nhau tình cảm, khiến khán giả dâng trào đến thế. Phải diễn thật thì khán giả mới cảm nhận được.

Đó là mối tình rất đẹp của chúng tôi trên phim. Ngoài đời thì dĩ nhiên Diễm Hương đã có gia đình rồi".

Lý Hùng và Diễm Hương là cặp đôi màn ảnh tiêu biểu của dòng phim thị trường Việt Nam thập niên 1990. Hai người đóng chung trong khoảng 30 bộ phim, nổi bật nhất là các tác phẩm như Phạm Công - Cúc Hoa, Nước mắt học trò.

Sự ăn ý về ngoại hình và diễn xuất khiến họ trở thành biểu tượng được khán giả thời bấy giờ đặc biệt quan tâm. Dù được công chúng kỳ vọng về một mối quan hệ ngoài đời thực, cả hai khẳng định chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp thân thiết. Hiện tại, trong khi Lý Hùng vẫn hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Diễm Hương đã rời xa màn ảnh để tập trung chăm sóc gia đình.