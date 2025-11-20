"Huyền thoại màn ảnh" Diễm Hương về Việt Nam: Nhan sắc tuổi U60 gây bão, làm mẹ 4 con ở nước ngoài

Ngày 19/11, buổi họp mặt Khóa 1 lớp Diễn viên Trường Điện ảnh TP.HCM trở thành tâm điểm chú ý khi “huyền thoại màn ảnh” Diễm Hương bất ngờ xuất hiện. Nhiều người hâm mộ xúc động khi được gặp lại đệ nhất mỹ nhân một thời bởi suốt gần ba thập niên qua cô sống kín tiếng ở nước ngoài và hiếm khi trở về Việt Nam. Ở tuổi xấp xỉ 60, Diễm Hương vẫn toát lên vè trong trẻo, dịu dàng và khí chất thanh tao thuở nào.

Trong không gian ấm cúng của buổi họp mặt, Diễm Hương khoác lên mình bộ trang phục trắng thanh lịch, nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt hiền quen thuộc. Những khoảnh khắc cô chụp cùng bạn bè giữa tiếng cười, những cái ôm thật chặt gợi lại cả một thời vàng son của thế hệ diễn viên từng làm nên ký ức điện ảnh Việt.

Hình ảnh Diễm Hương về Việt Nam họp lớp được nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn chia sẻ

Mỹ nhân "huyền thoại" của màn ảnh một thời

Nhắc đến điện ảnh Việt Nam cuối thập niên 1980 - đầu 1990, Diễm Hương luôn là một trong những cái tên sáng nhất. Cô được khán giả ưu ái gọi là “đệ nhất mỹ nhân màn ảnh”, “nữ hoàng ảnh lịch” hay “nàng thơ điện ảnh”, những mỹ từ khẳng định sức hút đặc biệt không thể trộn lẫn.

Khi ảnh lịch trở thành nét văn hóa thị giác thịnh hành của Việt Nam thời bấy giờ, Diễm Hương xuất hiện dày đặc trên bìa lịch Tết, lịch treo tường. Gương mặt thanh thoát, làn da trắng, đôi mắt long lanh đượm vẻ hiền hòa đã tạo nên chuẩn mực sắc đẹp của phụ nữ Việt thời kỳ ấy.

Nhắc đến Diễm Hương là nhắc đến một "huyền thoại màn ảnh"

Các bộ ảnh của cô được in với số lượng lớn, phủ kín sạp báo từ thành thị đến vùng quê. Không ít người từng nói vui: “Nhà nào cũng có ít nhất một tấm lịch Diễm Hương”. Cô trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng hiếm hoi của giai đoạn này.

Không chỉ là hiện tượng ảnh lịch, Diễm Hương còn ghi dấu ấn đậm nét với điện ảnh. Cô là nữ chính của hàng loạt phim ăn khách như Phạm Công - Cúc Hoa, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Nữ tướng cướp, Tình yêu một ngôi sao, Lệnh truy nã, Cát bụi hè đường…

Ở thời kỳ phim thị trường phát triển mạnh, Diễm Hương là một trong số ít nữ diễn viên có sức hút phòng vé bậc nhất. Thời điểm đó, cát-xê của cô lên tới hơn 10 cây vàng. Dòng phim "mì ăn liền" có sự tham gia của Diễm Hương đều đạt được thành công vang dội. Nghệ sĩ Quyền Linh từng cho biết phải xin đóng quần chúng không cát-xê suốt nhiều ngày liền ở một đoàn phim chỉ vì muốn được gặp và xin chữ ký của Diễm Hương.

Nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo của "đệ nhất mỹ nhân" lừng lẫy nhất thập niên 1990

Tuy nhiên, khi đang ở trên đỉnh danh vọng, Diễm Hương đột ngột rút khỏi showbiz. Năm 1997, cô giải nghệ hoàn toàn sau khi tham gia phim Những nẻo đường phù sa. Từ đó đến nay, gần 30 năm, cô trọn vẹn với cuộc sống gia đình và không có bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào. Chính sự rời xa hoàn toàn ấy khiến Diễm Hương càng trở nên huyền thoại trong ký ức người hâm mộ.

Cuộc sống làm mẹ 4 con, bình lặng ở nước ngoài

Loạt ảnh tại buổi họp mặt ngày 19/11 cho thấy Diễm Hương vẫn giữ nguyên vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết nổi tiếng năm xưa. Làn da trắng, đôi mắt sáng và nụ cười hiền khiến cô trông trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.

Sự giản dị trong cách trang điểm, mái tóc đen dài quen thuộc càng tăng thêm cảm giác gần gũi. Dù thời gian đã trôi qua gần ba thập niên, những nét đặc trưng làm nên “nàng thơ màn ảnh” vẫn còn đó nguyên vẹn, tinh tế và đậm chất Á Đông.

Diễm Hương rạng rỡ khi gặp lại những người bạn học cùng khóa

Bạn bè, đồng môn như Mộng Vân, Ngọc Hiệp, Thiệu Ánh Dương… vui mừng khôn xiết khi gặp lại cô. Họ ôm nhau, cười rạng rỡ, như thể trở về tuổi đôi mươi.

Theo chia sẻ của Lý Hùng với Tuổi trẻ Online, Diễm Hương hiện sống ở nước ngoài cùng gia đình và là mẹ của bốn người con. Dù bận rộn với thiên chức làm mẹ, cô vẫn giữ được phong thái điềm đạm của một phụ nữ trưởng thành và tinh thần tích cực đáng quý.

Nữ diễn viên không sử dụng mạng xã hội, không xuất hiện trước truyền thông và luôn bảo vệ đời sống riêng tư của các con. Sự kín đáo gần như tuyệt đối của cô khiến bất kỳ lần trở lại nào tại Việt Nam cũng trở thành sự kiện đặc biệt.

Hình ảnh Diễm Hương hội ngộ Lý Hùng vào năm 2022

Điều khiến nhiều người trân trọng Diễm Hương không chỉ là nhan sắc và tài năng, mà còn là cách cô chọn cho mình một cuộc đời yên bình. Sau những vai diễn vang bóng một thời, cô chọn gia đình làm ưu tiên.

Cuộc sống nơi xứ người tuy xa ánh đèn sân khấu nhưng mang đến cho cô những giá trị khác: sự bình lặng, an yên và niềm hạnh phúc bên các con. Bạn bè trong nghề chia sẻ rằng mỗi lần hiếm hoi trở về Việt Nam, Diễm Hương đều giữ trọn sự khiêm nhường, lối sống tình cảm và sự tinh tế vốn có.

Ở tuổi U60, Diễm Hương vẫn giữ được vẻ đẹp mềm mại. Đó không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là ánh nhìn an yên của người phụ nữ đã đi qua nhiều giai đoạn cuộc đời.

Diễm Hương hiện tại vẫn toát lên vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng và khí chất thanh tao thuở nào

Những hình ảnh trong buổi họp mặt cho thấy cô luôn hiện diện với nguồn năng lượng nhẹ nhàng, tích cực. Điều ấy khiến nhan sắc của Diễm Hương trở nên đặc biệt: không phô trương, không cầu kỳ, nhưng vẫn khiến người đối diện phải dừng lại để ngắm nhìn.